Entrevista. Ángel Poyatos: "El día que deje de disfrutar sobre la moto dejaré de correr"

Fotomontaje: Rocío Hellín | Vavel España.

Ángel Poyatos Alarcón nació el 15 de noviembre de 1995 en Palma de Mallorca, la primera moto a la que se subió fue una que construyó su padre, Miguel Ángel Poyatos, y parece que la hizo demasiado bien porque lo que empezó como un regalo terminó con una pasión por el motociclismo. Su primera carrera fue de Motocross y su primer podio fue en Supermotard 50, con tan solo 6 años.

Tras sus comienzos en La Cuna de Campeones pasó por Campeonatos como el FIM CEV y el Campeonato de España de Velocidad de la RFME entre otros, en 2015 finalizó Subcampeón del mismo. Otros de sus logros son los dos Campeonatos de Europa Junior de Supersport y el subcampeonato de España de Stock 1000 que consiguió en 2014.

Esta temporada las cosas cambiaron mucho para Ángel, a quien le vino una oportunidad para competir en el Campeonato Chino, una aventura que ningún piloto español se había atrevido a hacer hasta ahora. Competiría en Superstock 1000 con una BMW S1000RR Stock apenas sin desarrollar de la mano del DR Racing Endurance, un equipo de Sabadell.

Lejos de su familia y amigos fue en busca de un mejor futuro y logró una buena adaptación a la moto y al equipo en un tándem perfecto que les llevó a la última carrera líderes de la clasificación, pero un fallo en la máquina cuando apenas había rodado un par de vueltas le arrebató el título de Campeón al no poder remontar tras el fallo electrónico.

Foto: DR Racing Endurance.

Finalizó la última carrera del Campeonato como Subcampeón de la categoría, a tan solo un punto del líder, y como Campeón de Open Superbikes, un resultado amargo tras una temporada casi perfecta del mallorquín en tierras japonesas.

En las 24 horas de Cataluña también tuvo participación y en su debut logró el segundo puesto, pero la temporada no iba a terminar para Poyatos porque el Team Speed Racing le ofrecía la posibilidad de sustituir a Fabrizio Perotti en las dos últimas citas de la Copa de la RFME, en Superstock 1000 también.

PREGUNTA: Los altos presupuestos para poder competir son el principal hándicap de todo piloto, ¿considera que en España hay pocas ayudas para dedicarse a ello?

RESPUESTA: Sí, en España la situación económica no es muy buena entonces hay que buscar patrocinadores fuera de aquí o hacer como yo, ir a China para buscar un lugar mejor.

P: ¿Por qué cree que hay tanta falta de patrocinadores cuando hace unos años el motociclismo en España estaba en auge?

R: Cada vez el Campeonato español es más fuerte, llegan más pilotos extranjeros que aportan un alto presupuesto, entonces muchos pilotos no pueden asumir los presupuestos que se les pide y entonces tienen que quedarse en casa y es una lástima porque no se prima la calidad en algunos en equipos, en otros sí que el equipo te da el patrocinador entonces él puede elegir el piloto que quiere y ahí sí que se prima la calidad, el talento del piloto y el trabajo.

P: La moto con la que ha competido estaba apenas sin desarrollar, ¿qué es lo que más le ha costado para adaptarse?

R: En China partimos con la BMW que era nueva y la tuvimos que poner a punto sin telemetría al principio, entonces nos costó un poco, no teníamos información del circuito ni de la moto pero hicimos un buen trabajo con técnico y el telemétrico y quedamos muy contentos con el trabajo porque al final conseguimos una moto muy competitiva que nos permitió hacer el récord del circuito.

Circuito Zhuhai, Guangdong, República Popular China Foto: DR Racing Endurance.

P: Llegó a la última carrera de dicho Campeonato con seis puntos de ventaja, líder de la general, y finalmente perdió el Campeonato por tan sólo un punto, ¿qué sensación te quedó tras la situación tan amarga?

R: Bueno, la verdad es que se te cae un poco el mundo encima cuando lo tienes en la mano y lo ves pasar y no es un fallo tuyo, ni tampoco de nadie, son cosas que pasan en carreras y estaba el Campeonato ya encaminado, podía ir tranquilo todas las carreras sin tensión. En la última carrera durante la segunda vuelta se me paró la moto, perdí mucho tiempo y no tuve tiempo suficiente para poder recuperar y remontar.

P: El pasado mes de julio debutó en las 24 horas de Cataluña, ¿cómo fue la experiencia?

R: Allí también empezamos mal porque en el primer relevo caímos y bueno también influyeron los cambios climáticos porque estaba lloviendo y no paraba. El piloto que salía primero se cayó pero bueno luego hicimos un buen trabajo y conseguimos remontar hasta la segunda posición y ganamos en la categoría de SuperStock.

P: Después de los éxitos conseguidos en el Campeonato Chino, ¿cómo te llega la oferta para competir en la Copa de España de SuperStock 1000?

R: Yo hacía años que con el Speed Racing tenía muy buena relación, nunca llegamos a ningún acuerdo pero fue todo muy rápido porque fue una semana antes de la carrera. Entrené en Albacete sin conocer la moto.

P: ¿Del cambio de la BMW a la Kawasaki qué es lo que más le ha costado en cuanto a adaptación?

R: Bueno, creo que la adaptación es más a los neumáticos, al nuevo neumático Michellin. La Kawasaki la conocía pero éstas gomas no y me han sorprendido gratamente.

Durante la última carrera de la Copa de España en Aragón. Foto: Team Speed Racing.

P: ¿Dónde se ve dentro de unos años?

R: No lo sé, porque me podría ver en casa dentro de un mes o seguir en China, el futuro es incierto.

P: ¿Qué sueño le gustaría llegar a conseguir?

R: A todos los pilotos nos gustaría ser Campeones del Mundo, pero siempre hay que tener los pies en el suelo y ser capaces de vivir la realidad y saber que sólo hay un Campeón del Mundo de MotoGP al año y que es muy difícil llegar allí. Mi sueño es poder trabajar de lo que me gusta y no dejar de disfrutar nunca, el día que lo deje de hacer, dejaré de correr.