Jorge Navarro, protagonista en la presentación del Gresini Racing

Foto: Gresini Racing

En pleno periodo invernal, con la consecuente ausencia de motos en pista y la larga espera hasta que el Gran Premio de Qatar de el pistoletazo de salida el nuevo año en el Mundial, las presentaciones se siguen sucediendo. Hoy ha sido el turno del equipo Federal Oil Gresini, que ha presentado su nueva moto, que tendrá al español Jorge Navarro como único activo, en busca de hacer olvidar al brillante británico Sam Lowes, ahora en MotoGP.

El equipo italiano se ha consolidado ya en la élite de la categoría, consiguiendo varias victorias en las dos últimas campañas, siempre de la mano de Lowes, y quiere dar continuidad a este proyecto, contando ahora con un piloto novato pero que ya ha demostrado, en numerosas ocasiones, que la adaptación no tiene por qué ser un problema. Además, la escudería cuenta con el apoyo de patrocinio de Federal Oil, que estará, por sexto año seguido, al lado del Gresini Racing.

El valenciano, cómo no, se ha mostrado encantado en el acto, celebrado en Faenza, sede de su nueva escudería: "La presentación siempre es un momento especial", describe Navarro, tercero en Moto3 el pasado año. "Para mí este año es incluso más emocionante, puesto que marca el inicio de una nueva aventura dentro de un sólido y ambicioso proyecto. Tuve la oportunidad de pilotar la Kalex en noviembre, aunque estuve algo tocado por mis problemas físicos en ese momento", señala Navarro, de 20 años y ganador de dos carreras en Moto3.

"Durante el invierno he tenido tiempo para recuperarme y ahora me siento más fuerte cada día. Además, el próximo test es dentro de muy poco, en Valencia, y será una pequeña ventaja con respecto a nuestros rivales el poder rodar antes del primer test oficial", admite el valenciano, que añade: "Trabajaré junto a mi equipo para progresar paso a paso, intentando aprender y adaptarme lo mejor posible a la nueva categoría. Sé que puedo hacerlo bien, porque tengo lo que necesito, es un gran equipo y una gran moto".

Por su parte, el director del equipo, Fausto Gresini, también hizo una pequeña valoración de su nuevo piloto: "Es un piloto de indudable talento, que en 2016 fue uno de los grandes protagonistas en Moto3, pese a que algunas lesiones no le dejaron mostrar su verdadero potencial", describe Gresini. "Lo hizo bien en el test de noviembre, pese a no estar al 100%. Sabemos que es un rookie y no podemos esperar que gane el título, pero creo que crecerá en un corto periodo de tiempo y luchará por resultados importantes", comenta el italiano.