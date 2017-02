Nakagami y Bulega marcan la diferencia en los test de Valencia

Google Plus

Imagen: Idemitsu Honda Team

Los pasados días 8 y 9 de febrero tenían lugar los primeros test pretemporada de ambas categorías, con el Ricardo Tormo como escenario. En Moto2 dominó Miguel Oliveira con la KTM con un crono de 01:35,887. Por otro lado, Bo Bendsneyder se alzaba con la mejor cifra de la categoría pequeña, con 1:39,756.

En la jornada de hoy, el tiempo acompañaba y el sol salía con las primeras tandas, 7 horas por delante para sacarles el máximo provecho y coger buenas sensaciones sobre las máquinas.

Destacaba la afluencia de pilotos de Moto2, frente a los de Moto3 y algunos pilotos preferían no usar el transponder y guardarse los tiempos bajo boxes.

Moto2, el crono pertenece a Nakagami

Durante la mayor parte del día el primero en la tabla combinada de tiempos era Franco Mobidelli, al que nadie le quitaba el 1:35,691. Pasada media jornada Takaaki pasaba a la acción y le arrebataba el primer lugar, con un tiempo de 1:35,531. Sólo Marcel Schrotter les seguía de cerca, siendo el tercer piloto en rodar bajo el 1:35.

Xavi Vierge, Danny Kent, Lorenzo Baldasarri, Dominique Aegerter, Remy Gardner y Jorge Navarro, cerrando el top 10, iban un punto por debajo sin poder bajar del 1:36.

Moto3, 2 italianos y un alemán

Nicolo Bulega comandaba la jornada en la categoría menor, 1:40,193 era su mejor marca. El piloto alemán Phillip Oëttl se hacía con el segundo mejor tiempo, por tan sólo unas centésimas y el tercero en discordia era Migno, con 1:40,819 como marca.

El resto de pilotos que acudían a las pruebas no revelan sus tiempos, al no poner el transponder. Pilotos como María Herrera, Andrea Migno, Gabri Rodrigo y Romano Fenati, entre otros. La mayoría de los nombres que conforman la actual parrilla de la categoría no acudían a los test.

Día de caídas con Pecco Bagnaia en el suelo y con doble caída de María Herrera, que en la segunda ocasión rodaba por el asfalto a falta de pocos minutos para finalizar la última tanda.

Una jornada muy productiva y con muchas conclusiones que para el siguiente día que les queda utilizarán para mejorar el feeling. Unos para ajustar pequeños fallos y otros para adaptarse a nueva categoría.