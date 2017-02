Alex Márquez: “No estoy del todo satisfecho”

Foto: Estrella Galicia 0'0 - Marc VDS

Alex Márquez ya está completamente centrado en la temporada 2017, tanto él como su equipo quieren sacar el mayor partido a esta próxima campaña, y saben que no va a poder ser posible sin trabajar duro. 2016 fue un año difícil para el pequeño de los Márquez, un año en el que no llegaron los resultados esperados, pero eso ya ha quedado en el pasado.

Y ahora Alex Márquez está trabajando en el presente. Durante los test celebrados en el Circuito Ricardo Tormo se le vio muy centrado, probó diferentes configuraciones de la moto, comparó las versiones 2016 y 2017 de su Kalex, y por ello no llevó el ‘transponder’, por lo que sus tiempos no aparecen en la lista oficial.

Aún así, según comunicó el equipo, su mejor vuelta fue de 1:35.7, lo que le hubiera colocado en el sexto mejor puesto de la tabla de tiempos de estos test.

“Me encuentro bien, hemos estado probando muchas cosas, centrados en lo nuestro y en intentar mejorar un poco las sensaciones. Estoy satisfecho por estos dos días, aunque no del todo porque no acabo de encontrar ese punto de feeling que buscaba, pero bueno, es un circuito que me cuesta un poquito por lo general, y bueno, los tiempos no han estado mal, hemos rodado constantes, así que no estoy del todo satisfecho, pero tampoco enfadado ni nada porque ha sido un test positivo y hemos sacado muchas conclusiones”, nos comentó el piloto de Cervera.

“Con la moto nueva sobre todo el giro ha mejorado un poco, que eso es lo que buscábamos, pero hay otros puntos negativos que ahora no puedo decir porque hay que mejorarlos, y si los mejoramos creo que puede ser una moto un pelín más competitiva que la del año pasado, pero aún no está claro y tenemos que probar en Jerez las dos motos”, declaró.

Por otra parte, tuvimos la oportunidad de hablar sobre sus objetivos para este próximo año: El objetivo está claro, es luchar por el título. Si queremos hacer eso tenemos que hacer una buena pretemporada, y creo que la clave será empezar bien el año, hacer las primeras cinco o seis carreras muy bien y sumando puntos, porque allí es cuando ya se verá quiénes serán los favoritos y quién marcará la pauta del campeonato”, sentenció Márquez.