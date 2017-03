Franco Morbidelli, líder en el dominio del Marc VDS

Google Plus

Franco Morbidelli dominador del día. Foto: Lucas A. VAVEL

Quedan tan solo 13 días para que el mundial de motociclismo de luz verde en el Gran Premio de Qatar y los pilotos de Moto2 ultiman sus preparativos en el circuito de Jerez que hoy acogía el segundo de tres días de test.

El piloto italiano Franco Morbidelli fue quien se llevó el gato al agua en este segundo día de test con un tiempo de 1:42.301, le siguió muy de cerca su compañero de filas Álex Márquez que se quedó a poco más de dos décimas. Tras los pilotos del Estrella Galicia, el japonés Takaaki Nakagami fue tercero seguido de dos sorpresas, Fabio Quartararo y Luca Marini.

El Estrella Galicia 0,0 gran dominador del día

Tras el buen resultado que obtuvo ayer el equipo del Estrella Galicia con un séptimo y octavo puesto todo ha salido a pedir de boca en este segundo día en el que ha visto como sus pilotos copaban la primera y la segunda posición al final del día.

Franco Morbidelli con un tiempo de 1:42.301 ha dominado la prueba al final del día presentando así una candidatura al título que ya se esperaba tras la gran temporada que realizó el año pasado. El piloto italiano ha conseguido mejorar en un segundo aproximadamente el registro que consiguió ayer y que solo le valió para situarse en el octavo lugar. Morbidelli que en la presentación del equipo ya dijo verse fuerte para este año ha demostrado que así es y se postula como uno de los candidatos a alzarse con la victoria en Qatar.

Franco Morbidelli a lomos de su moto. Foto: Lucas A. VAVEL

Si decimos que Franco Morbidelli se veía fuerte para esta temporada, otro que demuestra que ha trabajado mucho para mejorar es Álex Márquez que, con un tiempo medio segundo mejor al que ayer le colocó en séptimo lugar, se ha situado hoy en la segunda posición a dos décimas. Igual que Morbidelli, el piloto español dijo verse fuerte para este año poder estar en la lucha por el título mundial y de momento parece que ha hecho un gran trabajo este invierno para conseguirlo.

Álex Márquez segundo clasificado. Foto: Lucas A. VAVEL

El Estrella Galicia 0,0 tendrá aun el día de mañana para ultimar detalles de cara al GP de Qatar, un gran premio en el que tienen a sus dos pilotos como aspirantes a la victoria, o como mínimo al podio.

Nakagami, sigue de cerca a los pilotos del Estrella Galicia

El piloto japonés Takaaki Nakagami se ha situado en tercer lugar muy cerca de los pilotos del Estrella Galicia. El japonés, que ya ha sido aspirante al título un par de años, ha carecido de una regularidad que al final le permitiera estar luchando por el campeonato a final de temporada. Sin embargo, este año esta demostrando que por ritmo puede estar arriba ya que también dominó los test privados de hace medio mes. El japonés es un hueso duro de roer y parece que si este año consigue encontrar ese punto de regularidad puede llegar a final de temporada con opciones al título.

Takaaki Nakagami sigue de cerca al Estrella Galicia. Foto: Lucas A. VAVEL

Quartararo y Marini, las grandes sorpresas

Sorprendente el cuarto puesto que ha logrado hoy Fabio Quartararo, el debutante, parece haberse adaptado muy rápido a la Moto2 y está respondiendo a la confianza que Sito Pons depositó en él para esta temporada. Tras Fabio, encontramos a Luca Marini en el quinto lugar, también es sorprendente ver a Marini tan arriba, sin embargo, el piloto italiano ya viene avisando de su estado de gracia durante toda la pretemporada y eso le hace ser uno de los candidatos a colarse en el podio en el GP de Qatar. Por otra parte, Miguel Oliveira, que dominó ayer el día de test, no parece haber encontrado hoy esas buenas sensaciones y solo ha conseguido ser decimocuarto a casi un segundo del líder. Otro debutante, en este caso Brad Binder, parece no estar recuperado aun al 100% de su lesión invernal y ha sido decimonoveno a más de un segundo de Morbidelli.

Luca Marini consiguió el quinto lugar. Foto: Lucas A. VAVEL

Por la parte que toca a los pilotos españoles, el mejor español tras Álex Márquez lo ha logrado otro debutante que parece que se ha adaptado sin problemas a la categoría como es Jorge Navarro que ha conseguido una gran séptima plaza, siguiéndole muy de cerca encontramos a Edgar Pons que ha completado un gran día para el Pons HP 40 consiguiendo una meritória octava plaza. Justo antes de cerrar el TOP10 encontramos un último español, Axel Pons que ha conseguido ser décimo. Los otros dos españoles que partían hoy en la categoría de Moto2 no han corrido con la misma fortuna, Xavi Vierge fue decimosexto, Iker Lecuona no consiguió pasar del vigesimosexto lugar e Isaac Viñales no logró llegar más allá del vigesimooctavo y antepenúltimo lugar.