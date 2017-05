Álex Márquez busca liderar en Jerez

Google Plus

Álex Márquez en Austin / Foto: Álex Márquez - Facebook

El pequeño de los Márquez tratará de imponer su ritmo en casa y no dará tregua a su compañero de equipo, Franco Morbidelli, quien de momento cuenta con una ventaja de 51 puntos respecto a su compañero de equipo. En Argentina, pese a la caída que sufrió Álex, se pudo comprobar que es capaz de batirse en duelo con Morbidelli, ya que hasta la última vuelta siguió muy de cerca la rueda del italiano.

La pretemporada realizada por Márquez no dejó indiferente a nadie; consiguió quedar primero en su equipo y demostró tener la habilidad, tanto física como mental, para luchar este año por el título de Moto 2. Es esta sensación de supremacía la que precisamente quiere encontrar de nuevo en casa Márquez, con un doble objetivo: reinar en el podio y hacer enloquecer a la afición.

El propio Álex Márquez confiesa que "Jerez siempre es especial para mí. Es la primera carrera en España de la temporada y me gusta mucho el circuito. El ambiente siempre es increíble, pero no podemos permitirnos cualquier distracción y tenemos que estar concentrados en el fin de semana, de la misma manera que hemos hecho en las tres primeras carreras. Este es un circuito donde he ido muy rápido en la pretemporada y, aunque las carreras siempre son diferentes, es un circuito en el que, si todo va bien en los entrenamientos libres y cronometrados, confío en tratar de luchar por la victoria”.