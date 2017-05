Álex Márquez logra su primera victoria en moto2

Fotografía: Team Estrella Galicia 0'0

El pasado fin de semana se disputó la primera carrera europea del campeonato, en la que después de 39 carreras en esta categoría, Álex Márquez consigue su primera victoria en la categoría intermedia, consiguiendo anteriormente un segundo puesto en el GP de Aragón en 2016.

Tras salir primero en parrilla, su compañero de equipo Franco Morbidelli no tardó en quitarle la cabeza de carrera, hasta que una caída en la octava vuelta colocaba al pequeño de los Márquez en primera posición, teniendo una ventaja de cuatro segundos sobre el piloto Francesco Bagnaia, que obtuvo la segunda posición por delante de Miguel Oliveira.

Álex Márquez: “Esto es increíble, no me podía haber imaginado una victoria así delante de mis fans. Y quiero dedicarle esta victoria a mi mamá en el Día de la Madre. He tenido que esperar mucho, tres años, para conseguir una victoria y ganar en Jerez es como un sueño hecho realidad. La carrera ha sido difícil con mucho calor y cuando he visto a Franco caerse, he entendido que era muy fácil cometer un error. No he podido mantener mi mejor ritmo porque estaba en el límite con el agarre delante y me he dedicado a controlar la ventaja con los pilotos que venían por detrás. Quiero dar las gracias a todo el mundo en el equipo y a todos los que siempre me han apoyado en España.”

Fotografía: Lucas ADSC

Álex Márquez en cabeza de carrera

En el otro lado de la moneda tenemos al italiano Franco Morbidelli que tras intentar ganar su cuarta carrera consecutiva se fue al suelo, aún así mantiene el liderato del campeonato y tiene una ventaja de 11 puntos sobre Thomas Lüthi.

Franco Morbidelli: “He cometido un error y he perdido la rueda delantera entrando en la curva nueve. Lo siento mucho porque ha sido culpa mía. No tenía el ritmo de Álex pero he tratado de tirar en cabeza. Estoy bien y sigo primero en la clasificación, ahora debemos centrarnos en las próxima carrera en Le Mans.”

Michael Bartholemy team boss of Marc VDS' Moto2 , sabía que había una posibilidad de doblete del equipo en este circuito, aunque esta vez no ha podido ser, declaraba: “Cuando un piloto gana su primera carrera siempre es muy especial para el equipo, porque es algo que nunca olvidará. Álex ha demostrado una forma fantástica durante todo el fin de semana y se merecía esta victoria. Es una pena que Franco no haya podido terminar porque teníamos una opción clara de hacer doblete, pero las carreras son así. Pero hoy hemos demostrado que nuestros dos pilotos son capaces de ganar y el Team Estrella Galicia 0,0 Marc VDS mantiene su efectividad del 100% de victorias en lo que llevamos de temporada.”

Álex Márquez llegará a la próxima cita en Le Mans el próximo 21 de Mayo, en cuarto puesto de la general, a tan solo 26 puntos de su compañero de equipo y líder del campeonato Franco Morbideli.