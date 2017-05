Entrevista. Xavi Vierge: "Quiero estar entre los diez primeros cada carrera"

Fotomontaje: Martín Velarde Falcón - VAVEL

Xavi Vierge (Barcelona, España, 30/04/1997) quedó en el segundo puesto del Campeonato de Europa en 2015. Mismo año que su debut en Moto2 en el equipo Tech3. Mantenido en el equipo para 2016, consiguió el Novato del Año de la categoría.

PREGUNTA. ¿Quisiste ser piloto desde pequeño? Cuéntanos un poco tu camino hasta el día de hoy…

RESPUESTA. De pequeño era un chico que no paraba quieto. Con dos años vi un vídeo de motos por la tele y, a partir de ahí, sabía que tenía que estar relacionado con este mundo. Parece que lo estoy consiguiendo poco a poco…

P. ¿Qué sensaciones tienes tras el inicio de temporada?

R. Estoy muy contento. El objetivo para este año era estar entre los diez primeros en cada carrera y en cada entreno. Estamos quintos en la general, hemos hecho las tres carreras dentro de los nueve primeros… Un buen inicio de temporada.

P. Has conseguido superarte. Consigues la mejor posición de tu carrera (5º en Argentina) y estás a 13 puntos de superar los puntos conseguidos el año pasado con toda una temporada por delante… ¿es tu mejor temporada, tu mejor momento?

R. Espero que esta no sea mi temporada porque en cada temporada los pilotos luchamos por ganar cada carrera (risas). Pero sí, hemos dado un salto muy grande respecto al año pasado. El año pasado, la primera mitad de temporada fue muy dura, no acabamos de encontrar la puesta a punto de la moto y sólo pudimos hacer bien una mitad de temporada. Estoy contento, tras tres carreras sólo estoy a 13 puntos de los que conseguí el año pasado. Toca intentar seguir esta línea para hacer una buena temporada.

P. En 2015 participas, simultáneamente, media temporada en el CEV de Moto2 y el Campeonato del Mundo de Motociclismo de la misma categoría. Consigues el subcampeonato del CEV y tienes muy buenas actuaciones en el Mundial de Moto2, ¿qué se te pasa por la cabeza en ese momento?

R. Fue un sueño hecho realidad. Correr el Campeonato del Mundo era un sueño. Me llegó la noticia a final de temporada y era imposible rechazarla. Sabíamos que iba a ser muy difícil, que cada fin de semana era carrera, sino del Campeonato de Europa del Mundial; pero, al final, conseguimos sacar experiencia. Fue un año muy positivo que nos dio la posibilidad de completar la temporada 2016 entera en el Mundial de Moto2. Aprovechamos al máximo la oportunidad que nos dieron: conocimos circuitos nuevos, absorbí experiencia en el Mundial para intentar llegar a la temporada 2016 con el trabajo más adelantado,…

Xavi Vierge nos atendió en el hospitality de Tech3 | Foto: María Polvillo Gonzáez

P. Y, en 2016, consigues ser el rookie de la categoría…

R. Antes de empezar la temporada, ese era el objetivo. Primer año del Mundial en una categoría, el principal objetivo tiene que ser intentar conseguir el rookie del año. Como te he dicho, la primera mitad de la temporada nos estaba costando muchísimo, no nos encontrábamos y se nos escapaba nuestro objetivo… Por suerte, el equipo trabajó muy duro y, a partir de mitad de temporada, a partir de Austria, nos trajeron unas piezas nuevas con las que empezamos a acabar las carreras en los puntos, empezamos a coger a nuestros competidores (Luca Marini, Miguel Oliveira) y, faltando dos carreras, hicimos la gira asiática muy buena y llegamos a la última carrera jugándonos el objetivo… Nos plantamos en Valencia y quien quedara delante de los tres se lo llevaba. Fue una carrera y un fin de semana muy bonito, pero a la misma vez muy duro porque imagínate: Miguel Oliveira, subcampeón de Moto3 con experiencia en la categoría; Luca Marini, hermano de Valentino Rossi; y nosotros… Yo mismo me metía mucha presión, es un circuito que me encanta. Empezamos el fin de semana muy bien, pero durante el sábado tuvimos unos problemas con los frenos; sin embargo, me llené de confianza y sabía que no había problema, sólo estaba yo… Pude hacer una buena carrera y conseguir el objetivo: el rookie del año.

P. ¿Cómo te gustaría acabar la temporada?

R. Sería ideal seguir con la línea que hemos empezado. No es fácil estar en el Mundial de Moto2 entre los 10 primeros en cada carrera. Entonces, intentar seguir mejorando y acabar las carreras a 10 segundos del primero (ahora las estamos acabando a 15, 16 segundos). Eso nos va a dar una posición un poco mejor que la actual. Confío en que, si seguimos trabajando bien, podemos conseguirlo.

P. ¿Cómo ves el Mundial de MotoGP?

R. Este año está siendo muy emocionante. Hemos visto que Maverick, lo que todo el mundo esperaba de él, lo tenía que hacer y lo ha hecho. Hay uno más luchando por ganar cada fin de semana, eso ya da muchísima emoción al campeonato. Maverick ha cometido un fallo, Márquez otro... Rossi, que parecía estar un poco por detrás, no ha cometido ninguno y está primero de la clasificación... Lorenzo le ha costado un poco las primeras carreras, pero ahora ya está llegando otra vez… A partir de media temporada vamos a tener a cinco, seis pilotos luchando por cada carrera y va a ser muy emocionante.

P. Completa la frase, “el año que viene me gustaría…”

R. Estar luchando cada fin de semana por ganar.