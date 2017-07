Álex Márquez, fractura en la apófisis transversal de la cinta cervical

Alex Márquez | Instagram

Parece ser que las cosas para Álex Márquez no han salido del todo bien y es que el catalán se marcha de Alemania con cero puntos, cuarto en la general a 60 puntos y una fractura en la cinta cervical.

El de Cervera, nada más volver al box, ha explicado sus sensaciones durante lo que ha durado para él la carrera. Minutos más tarde, veíamos a su hermano, Marc Márquez, correr hacia el box azul para darle ánimos tras la caída. Álex, antes de pasar por la clínica móvil ha podido hablar con la reportera de Movistar, Izaskun Ruiz, a la que decía: "Ha sido muy raro, muy parecido a lo que pasó en el FP1. Ya en la vuelta 7 he estado a punto de caer en la curva rápida. Cuando cortaba gas, se me bloqueaba la rueda de atrás. No sabemos exactamente qué es lo que ha pasado. No he podido hacer nada, sólo agarrarme y rezar para que la moto no se me viniera encima".

Durante la entrevista, Márquez hacía referencia a un pequeño dolor que tenía y que más tarde se confirmaría como una fractura en la apófisis transversal de la cinta cervical.

Ahora viene el parón de verano, donde Álex podrá recuperarse sin tener que perderse ninguna carrera y sobretodo, con calma. "Ahora tendré tiempo de recuperarme. Vendrán circuitos en los que podemos estar ahí y seguro que volvemos con algo más de fuerza", apuntaba el ilerdense.

"Hay que hacer balance de la primera mitad de temporada y no ha sido mala" Álex Márquez

Está a 60 puntos de su compañero de equipo, Franco Morbidelli, que aparte de volver a ganar en territorio germano, ha dado un golpe en la mesa reafirmándose como líder indiscutible de Moto2. Álex Márquez no lo tiene nada fácil, pero como ha dicho él: "vamos a seguir luchando por este campeonato porque pase lo que pase, estamos ahí". Se ve que no se da por vencido y si ya le recortó 43 puntos a Miller cuando luchaba por el título de Moto3 en 2014, ¿por qué no 60 a Morbidelli y llevarse el de Moto2 a Cervera?