Álex Márquez: "Nos quedan nueve finales".

Después de sufrir la segunda caída de la temporada, el mundial se complica para el menor de los Márquez. Está cuarto en el campeonato, a 61 puntos de su compañero de equipo, Franco Morbidelli, hecho que complica sus opciones al título. Pero aún queda la segunda mitad de temporada. En el año 2014, cuando se jugaba el mundial de Moto3 con Jack Miller, recortó 49 puntos y al final ganó el mundial en Valencia por tres. Es difícil, pero no imposible.

A pesar de no poder correr en la Allianz Night Run, una carrera solidaria que organizó el viernes pasado la compañía de seguros de la que es embajador junto con su hermano Marc en el Circuit de Barcelona-Catalunya, habló gustosamente con los medios. “Nos quedan nueve finales”, dijo el piloto ilerdense, que se muestra optimista al preguntarle por sus opciones al título.

Al hacer referencia a su estado tras su lesión, Alex decía: “Me encuentro bastante recuperado, y listo para poder correr la próxima carrera”. Incluso aún habiendo tenido que hacer uso del collarín y que eso le ha “chafado un poquito las vacaciones”, los daños han sido menores, ya que, ha podido hacer uso de las vacaciones, exactamente cinco semanas, para recuperarse por completo tras su caída en Alemania. En la mañana de ayer subía una foto a sus redes sociales ya sin el collarín y volviendo a entrenar en bicicleta.

Que sean más de 60 puntos los que separan a Alex de su compañero de equipo, estando ambos en uno de los mejores equipos de moto2 y siendo junto a Franco Morbidelli, uno de los pilotos top de la categoría, es como poco, algo extraño.

“La diferencia en Moto2, al final, la marca el piloto. Está claro que el setting puede ser uno u otro, y que lo llevamos bastante diferente, pero él lleva cinco años en Moto2 y esta experiencia, y la segunda mitad de la temporada pasada, que fue muy buena para él, le permitió este año empezar un pasito por delante”.

“Las cosas luego se han ido igualando, pero en los momentos difíciles, como puede ser la carrera de Alemania, que fue muy complicada, ha sabido un poco mejor mantener la calma. Esto es lo que ha propiciado que ahora mismo exista esta diferencia de puntos. Pero bueno, nos ha sacado 60 en esta primera mitad del curso, así que de igual manera los podemos recuperar ahora. No hay que pensar que se ha terminado el campeonato, hay mucho por jugarse, puede haber carreras con lluvia, lesiones, esto cambia en nada y hay que estar empujando desde el primer momento para meter presión”. Contaba Alex Márquez a Motorsport.

A pesar de ser esta la quinta temporada de Morbidelli en moto2, hasta este mismo año no había ganado ninguna carrera en la categoría, pero después de conseguir la victoria en Catar, algo en su mente hizo “click” y a raíz de esa, ha cosechado cinco más.

“Sinceramente creo que el ‘click’ nosotros ya lo hemos hecho, pero pienso que nos falta acabar de cuadrarlo un poquito más en carrera y en momentos difíciles, como en Holanda, o en caídas por ir demasiado motivado desde el inicio. Esto hace que todo el trabajo de un fin de semana se retrase. Es esta falta de experiencia que necesito controlar un poco más para poder ganar un mundial, porque estos pequeños detalles son los que marcan la diferencia. Tenemos medio año por delante y estas cosas se pueden pulir. Estamos a 60 puntos pero está todo abierto”. Comentaba el piloto de Cervera al preguntarle que le faltaba a él para hacer ese “click”

EL NO A MOTOGP.

Aún habiendo tenido la posibilidad de haber subido a la categoría reina, en el mismo equipo, el Marc VDS, Márquez ha preferido continuar una temporada más Aún ganando el título este año.

“No, está claro que no. El equipo me presionó mucho para que subiera, pero ya dije que no, ni que gane el mundial. Creo que necesito un año más de experiencia para no cometer errores como el de Alemania, de no saber leer a tiempo antes de la caída cómo estaba la pista. No pude hacer nada porque me fui al suelo con el gas totalmente cerrado y se fue de atrás, una cosa muy extraña, pero tengo que aprender, me falta este punto de experiencia. Es importante empezar el próximo año en Moto2 con todo claro, este año empezamos fuertes pero no del todo”.

El que subirá a MotoGP, será Franco Morbidelli, ocupando el lugar de Jack Miller. Piloto al que Alex conoce muy bien, ya que se jugaron el título en el año 2014, y el australiano, aún sin ganar el título, decidió dar el salto a la categoría reina sin pasar por moto2, decisión por la que fue muy criticado.

Tres años después con más perspectiva sobre el tema Alex Márquez vuelve a analizar aquella decisión:

“Ya lo dije en su momento, yo no lo hubiera hecho, lo veía precipitado y durante dos años ha sufrido mucho. Esta temporada está sacando más la cabeza, pero creo que si hubiera pasado por Moto2, muchas cosas y muchas caídas por las que ha tenido que pasar hubiera podido evitarlas. Hay mucha diferencia de Moto3 a MotoGP. Es evidente que Moto2 es una categoría que debería estar un poco más abierta, y que técnicamente no es muy buena para un piloto, porque no hay electrónica y aprendes menos que en Moto3, pero de pilotaje sí aprendes mucho”.