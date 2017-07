El AGR de Arguiñano prescinde de Yonny Hernández

Google Plus

Foto: VAVEL

Poco le ha durado al piloto colombiano la aventura en su retorno a moto2. Subió a MotoGP en 2012, después de haber competido durante los años 2010 y 2011 en la categoría intermedia. El año pasado, tras quedarse sin sitio en el Pull & Bear Aspar Team, equipo para el que corría en la categoría reina, decidió bajar de categoría y lo hizo con la estructura en la cual ya había estado en su estructura en moto2.

Sus malos resultados en la primera parte de la temporada,- está vigésimo en el campeonato y con un séptimo como mejor posición-, han podido ser el detonante de esta decisión.

Yonny será sustituido por Joe Roberts, un piloto norteamericano que debutante este año con la estructura que el AGR tiene en el FIM CEV Repsol. Según la página oficial del AGR Team, la apuesta por el piloto norte americano se debe a sus buenos resultados en la categoría donde hasta hoy mismo competía, se encuentra en la 5ª posición de la clasificación del campeonato.

En su comunicado, el equipo también agradece a Yonny su dedicación al equipo: “El equipo AGR agradece a Yonny Hernández todos los esfuerzos realizados en su vuelta a Moto2. Su profesionalidad será recordada en nuestra formación”.

Joe Roberts: "Me sorprende tener esta oportunidad tan pronto. Ha sido mi sueño desde que era un niño ser piloto del mundial. De hecho pensaba que el año que viene sería posible, pero que llegue ahora me parece increíble. Lo que pretendo es simplemente aprender lo máximo posible y que compitiendo con los mejores del mundo pueda dar grandes pasos adelante. Será genial si puedo mejorar mi pilotaje. Desde principio de año creo que he hecho progresos con esta moto y el equipo está contento con ello. Lo mejor es seguir nuestra trayectoria y ver cómo nos va. Muchas gracias al AGR por darme esta oportunidad, es un sueño hecho realidad".

Iker Burutxaga, Team Manager: "Estamos muy contentos por contar con Joe Roberts para esta segunda parte de temporada del mundial. Después de sus actuaciones en las primeras carreras del FIM CEV Repsol, consideramos que estaba llamando a la puerta del mundial. Creemos que es un piloto que tiene nivel para estar con los mejores y creemos que cuanto antes dé el paso será mejor para todos. Tenemos muchas ganas de verle competir con los mejores pilotos de la categoría. Claro que va a necesitar de un período de adaptación y habrá que trabajar mucho al principio. Pero confiamos en su talento y en que será capaz de darnos alegrías. Y por supuesto agradecerle a Yonny Hernández el trabajo realizado en la primera mitad del año y desearle suerte en sus futuros proyectos".