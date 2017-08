Álex Márquez: "Hay que seguir luchando por el título. Ese es el objetivo"

Àlex Márquez | Foto: Marc González (VAVEL)

Álex Márquez ha tenido todo el parón para recuperarse de las lesiones sufridas en Sachsenring el pasado julio, cuando se facturó dos vertebras cervicales. Tuvo que pasar al menos dos semanas en compañía de un collarín para su maltrecho cuello durante las vacaciones. “La lesión de Sachsenring ya no es problema”.

Aunque el de Cervera está a 61 puntos del otro integrante del EG 0’0 MarcVDS, Franco Morbidelli, no pierde la esperanza de llevarse el ansiado título. El circuito de la República Checa es el predilecto por el catalán. "Estoy deseando volver a subirme a la moto y competir, especialmente porque la segunda parte de la temporada comienza en Brno, que es probablemente mi circuito preferido de todos en los que corremos".

Aparte de disfrutar de las playas de Mojacar y la brisa marina, Márquez ha estado entrenando de cara a la segunda parte del campeonato: "He estado entrenando en casa, tanto con la bicicleta como con la moto de supermotard, y me siento bien para encarar este fin de semana​".

No sólo ha tenido relax en sus casi cinco semanas de vacaciones, sino que también ha tenido tiempo para los fans. El pasado 14 julio tuvo una cita con los corredores de la Allianz Night Run en el circuit de Barcelona-Catalunya, en la que no pudo correr por la lesión. Sí lo hizo su hermano Marc. Para aquellos a lo que el correr no sea su pasatiempo favorito pudieron verle en el stand de Northweek, marca de gafas de sol que le patrocina, el 27 julio en el centro comercial de Ànec Blau de Castelldefells. Un no parar.

Sobre sus opciones al título comenta: "Tenemos que recuperar terreno en la clasificación del campeonato; hay que continuar luchando por el título y tenemos que empezar con fuerza este fin de semana en República Checa. Ese es nuestro objetivo".