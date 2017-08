Franco Morbidelli: "Estoy listo para volver a competir"

Google Plus

Franco Morbidelli | Foto: zimbio.com

La segunda parte de la temporada comienza y se empiezan a hacer apuestas más claras sobre quién se llevará la gloria en noviembre. El italiano del EG0'0 MarcVDS, Franco Morbidelli, tiene una ventaja sobre su principal perseguidor, Thomas Lüthi, de 34 puntos y tiene a su compañero de box, Álex Márquez, a 61, lo que determina que Franco acabará siendo campeón si no comete ningún fallo determinante.

seis ocasiones de nueve posibles y quiere continuar con la misma trayectoria que hasta ahora. Para ello, después de su visita a Sao Paulo por un VR46 Riders Academy), en la tierra natal de ambos, para entrenarse de cara a la segunda parte con más pilotos compatriotas del mundial. Ha ganado enposibles y quiere continuar con la misma trayectoria que hasta ahora. Para ello, después de su visita a Sao Paulo por un evento del Estrella Galicia , ha pasado por la academia de pilotos de Valentino Rossi (), en la tierra natal de ambos, para entrenarse de cara a la segunda parte con másdel mundial.

Las vacaciones se han acabado y se vuelve a la rutina con una gran pérdida en el mundo del motor en general, pero especialmente para los españoles. Un Ángel (Nieto) que cayó del cielo hace 70 años ha vuelto al cielo de donde provenía, uniéndose a Nicky Hayden y Luis Salom. Sin embargo, la actividad en el circuito Brno no cesa.

“Llegamos a Brno con la determinación de comenzar la segunda parte de la temporada como terminamos la primera”, dice el italiano haciendo autobalance. “Hay que seguir trabajando duro y no olvidar que para luchar por el campeonato hay que ser inteligentes y buscar la victoria cuando sea factible, y sumar el máximo de puntos posible cuando no lo sea. He disfrutado mucho de las vacaciones, pero ahora ya estoy listo para volver a competir”, concluye Franco.

A partir de este fin de semana, comenzará la cuenta atrás hasta Valencia, el último circuito dónde se decidirá el mundial o, a lo mejor, llega ya decidido hacia el lado de los tres favoritos al título: Morbidelli- Lüthi- Márquez.