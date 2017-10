Xavi Vierge: "Muy merecido y muy trabajado, y al final lo hemos conseguido aquí"

Imagen del Gran Premio de Catalunya. Foto: Marc González | Vavel España.

Tras su primer podio en Moto2 Xavi Vierge se encuentra en su mejor momento. Ya desde el sábado pudimos ver a un gran Xavi que lograba colocarse en la primera fila de la parrilla.

En la carrera vimos la mejor versión de Vierge luchando con Alex Márquez hasta el final, donde el piloto de Barcelona tuvo que conformarse con una segunda posición que le adjudicaba su primer podio en Moto2.

Al terminar la carrera Vierge declaraba: “Siempre he dicho que las condiciones complicadas nos favorecen ya que igualan un pelín más las cosas e intentamos conseguir los resultados, aunque las últimas veces tuvimos algunos fallos y no pudimos conseguirlo”.

Xavi ha vuelto a subir a lo más alto al equipo del Tech3, la marca llevaba sin subir al podio desde hace seis años, cuando Bradley Smith consiguió el podio en 2011.

Vierge ha subrayado que el GP no empezó de la mejor forma posible: “Después de un fin de semana muy duro porque al principio no nos encontrábamos muy a gusto”, confiesa, dando las gracias al equipo: “Pero hemos hecho en el equipo un fenomenal trabajo para conseguir una moto muy competitiva y así lo hemos demostrado; ayer con los mixtos y con slicks hicimos tercero y hoy en una carrera con mucha lluvia hemos acabado segundos”.

Su táctica desde el principio fue seguir a Alex Márquez para luchar por la victoria. Sin embargo, en el último tramo de la carrera un invitado no esperado se unió a la fiesta, Syahrin, con el que Vierge tuvo que luchar para mantener esa segunda posición.

“En estas condiciones conformarse es un error porque puede hacer que te desconcentres, y he intentado seguir a Álex y cada cosa que él hacía la intentaba hacer yo, cada vez que pasaba a un piloto lo pasaba yo. Cuando me he puesto detrás de él he visto que quedaban cuatro vueltas y tenía a Hafizh pegado a mí, y entonces he pensado que la buena estrategia era intentar coger a Alex y así podía seguir rodando rápido y evitar que Hafizh me pasara y entonces he intentado coger a Alex con el objetivo de ir más rápido que los demás”, repetía el '97'.

Xavi Vierge que el año que viene correrá con Dynavolt Intact en la categoría intermedia, terminaba con una dedicatoria muy especial para todos aquellos que han confiado en él desde el primer momento: “Dar las gracias a mi familia que siempre me está apoyando, al equipo y a todos los patrocinadores que sin ellos no sería posible”.