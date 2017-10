Resumen del GP de Australia de Moto2

Google Plus

Fotomontaje: Martín Velarde Falcón (Vavel España)

La próxima carrera será en una semana, cerrando el triplete asiático con el Gran Premio de Malasia. ¡No se lo pierdan porque puede haber nueva proclamación de campeón del mundo! ¡Hasta la semana que viene y muchas gracias por acompañarnos en este directo!

La tensión se relaja en el clasificación con Morbidelli (272 puntos) teniendo un colchón de 34 puntos sobre Thomas Lüthi (238). Oliveira (191) recupera por un punto la tercera plaza que consiguió Álex Márquez (190) en Japón.

Antes de dar paso a MotoGP, repasamos posiciones de carrera: Oliveira, Binder, Morbidelli, Raffin, Vierge, Márquez, Corsi, Aegerter, Cortese, Lüthi, Axel Pons, Bagnaia, Manzi, Baldasarri y Remy Gardner cerrando los puntos.

Al final, no hizo falta parar la carrera por lluvia y se han completado las 25 vueltas estipuladas. Solo han sido pequeños avisos.

Xavi Vierge es el mejor español, quinto, seguido de Álex Márquez, sexto. Axel Pons undécimo, Augusto Fernández decimoséptimo e Isaac Viñales e Iker Lecuona, decimonoveno y vigésimo, respectivamente.

¡Y GANA MIGUEL OLIVEIRA! Doblete de KTM con Binder segundo y Morbidelli tercero, que, ahora sí, tendrá la primera bola de partido en Malasia al acabar Lüthi en décima posición.

¡ÚLTIMA VUELTA! Binder se va de Morbidelli. Márquez luchando con Aegerter por el sexto. Lüthi décimo.

V.23: ¡Dos vueltas para el final! Si no comete ningún error, Oliveira se llevará la carrera. ¡Caída de Nakagami! La lucha por las dos posiciones de podio está entre Morbidelli, Binder y Vierge.

V.22: Algo pasa con Lüthi. Va décimo y no se descarta que siga perdiendo posiciones.

V.21: Oliveira ya lleva casi cinco segundos de ventaja y la bandera de lluvia aparece. Levanta la mano el portugués para avisar.

V.20: Simone Corsi intenta conseguir la plaza de Álex Márquez, pero el de Cervera no se deja.

V.19: Faltan seis vueltas para el final, la lluvia no ha hecho acto de presencia de momento y Oliveira se ha ido totalmente. Nakagami, Morbidelli, Binder y Vierge nos están dejando una lucha preciosa por el segundo puesto.

V.18: ¡Morbidelli y Nakagami adelantan a Binder! Xavi Vierge lo intenta también. Lüthi pierde una plaza a favor de Alex Márquez.

V.17: ¡Hemos pasado los dos tercios de carrera! Si llueve, se para definitivamente la carrera. Vierge a cuatro décimas de Nakagami. ¡Va a por su suegundo podio y consecutivo!

V.16: ¡Nakagami está pegado a Franco! Esto le vendría genial al suizo que seguiría con opciones. Márquez octavo ya.

V.15: ¡Error de Morbidelli! Se toca con Binder, que le pasa, y se tiene que abrir. Nakagami va al acecho.

V.14: ¡Morbidelli segundo adelantando a Binder! Ahora tendría la primera oportunidad de ser campeón en Malasia. Álex Márquez remonta hasta la novena plaza. Vierge quinto.

V.13: Oliveira a 3.3 de Binder. ¡Se le escapa la victoria al italiano!

V.12: ¡Vuelta rápida de Oliveira! (1:33:9) Vierge adelanta a Lüthi, lo que le complica las opciones al título y le podría dar la primera bola de partido a Morbidelli en Malasia.

V.10: Nakagami pasa a Lüthi. Se escapa Oliveira que está a casi dos segundos de sus perseguidores.

V.9: Posiciones estables y con dos grupos diferenciados. En cabeza, Oliveira, Binder, Morbidelli. Persiguiendo a 4.7 Lüthi, Nakagami y Vierge.

V.6: Oliveira no se da por vencido y quiere marcharse lejos de su compañero y Morbidelli. Lüthi está a más de dos segundo y medio del líder del mundial. Márquez, undécimo.

V.5: ¡Caída de Quartararo! La pista se está poniendo delicada.

¡Se empieza a nublar el cielo! Ya hay gotas en pista.

V.4: Oliveira, Binder y Morbidelli se van de Lüthi. El italiano intenta pasar a Binder pero se cuela en la curva cuatro.

V.3: ¡Navarro al suelo! Ride Through para Edgar Pons. Gran remontada de Xavi Vierge, que está en quinta posición.

V.2: ¡Qué susto se ha llevado Álex Márquez! Casi le cuesta una caída al ganador de Japón.

V.1: ¡Pasini y Schrotter al suelo! El poleman y el segundo se quedan fuera de carrera tras un toque en la curva dos.

¡Todos en posición y se apaga el semáforo! Cabeza de carrera para Oliveira. Gran salida de Morbidelli y Lüthi. Márquez parece que tiene problemas al perder unas cuantas posiciones.

Arranca la vuelta de calentamiento. Todo puede pasar y el cielo será un elemento a tener muy en cuenta.

¡Carrera declarada en seco! Hay que tener cuidado porque la pista está fría y hay riesgo de caerse si el neumático no coge temperatura correctamente.

Ya están los pilotos colocados en sus posiciones de parrilla. Parece que sale el sol y de momento, todos llevan neumáticos de seco.

Recordamos la primera línea de parrilla: Pasini primero, con Schrotter y Oliveira. Morbidelli quinto, Márquez quinto y Lüthi décimo.

Después de vivir una carrera de Moto3 en la que la lluvia ha sido determinante, y ha hecho que tengamos nuevo campeón del mundo de la categoría pequeña, pasamos a Moto2. ¿Se seca? ¿Llueve? Parece que el cielo no se decide. ¡FELICIDADES, JOAN MIR, POR EL TÍTULO!

Este circuito, en teoría, es uno en los que Thomas Lüthi puede recortarle más puntos a Morbidelli. Sin embargo, las condiciones de la pista hacen que el suizo no tenga grip en la parte trasera de su Kalex.



El tiempo será decisivo para el devenir de la carrera, ya que, con lluvia, todo puede pasar. Lo que está claro es que Lüthi no puede cometer ningún fallo al ser el perseguidor. En cambio, el italiano podría permitirse una pequeña licencia, aunque no muy grande.

¡Mattia Pasini se lleva la quinta pole de la temporada! Con un tiempo de 1:33:300, ha conseguido llevarse el mejor tiempo para salir desde la primera posición de parrilla. En la primera fila le acompañarán Marcel Schrotter y Miguel Oliveira.



El líder parte desde la quinta posición por detrás de Brad Binder y Lüthi desde la décima. Ninguno de los dos se sentía cómodo con la pista. Márquez saldrá sexto, cerrando la segunda fila, y siendo el mejor español. Xavi Vierge partirá duodécimo, Axel Pons decimocuarto y Jorge Navarro décimo octavo.

Llegamos a Australia con el campeonato aún por decidir. Morbidelli lidera la clasificación con 19 puntos por delante de Lüthi. Álex Márquez es tercero, pero está fuera de la lucha al estar a 76 puntos de distancia con su compañero de equipo cuando quedan 75 en juego.



1. Franco MORBIDELLI: 256

2. Thomas LUTHI: 237

3. Alex MARQUEZ: 180

4. Miguel OLIVEIRA: 166

5. Francesco BAGNAIA: 146

6. Mattia PASINI: 135

7. Takaaki NAKAGAMI: 128

8. Simone CORSI: 96

9. Hafizh SYAHRIN: 86

10. Xavi VIERGE: 79



El FP3 ha estado dominado por Miguel Oliveira (1:33:919), seguido de Bagnaia y Simone Corsi. Morbidelli ha sido cuarto, Álex Márquez undécimo, seguido de Xavi Vierge, y Lüthi decimoquinto.

Alex Márquez, clasificatorio del GP de Australia 2016 (Foto: Mirco Lazzari)

Álex Márquez sobre la jornada del viernes: "No puedo decir que esté contento de cómo han ido hoy las cosas. La distancia con el piloto más rápido es bastante grande y sabemos que en Phillip Island las condiciones pueden cambiar muy rápido y complicarnos las cosas". comentaba el de Cervera según lo publicado en EuropaPress. "Hay días en los que hace bueno y otros en los que puede ser difícil apretar para buscar el límite. Todo lo que puedes hacer dar el máximo, seguir intentándolo y adaptarte a las condiciones para mejorar".

El japonés Takaaki Nakagami ha sido el más rápido durante la jornada de libres del viernes, con Morbidelli quinto y Lüthi, octavo. El mejor español fue Álex Márquez, que fue séptimo en la combinada. El FP2 se paró por bandera roja debido a que piezas del carenado de Tarran McKenzie rondaban por la pista y tenían que ser retiradas.

Llegamos de la segunda cita del triplete asiático con la clasificación muy apretada. ¡Solo 19 puntos separan a Morbidelli de Lüthi! Aunque el italiano acabara el domingo 24 por delante del suizo la sanción a Aegerter en el GP de San Marino hace que haya cinco puntos menos entre ellos.



La semana pasada en el GP de Japón, la victoria se la llevó el piloto de Cervera, Álex Márquez, que lo celebró con ganas después del abandono de Aragón y sus dos lesiones de este año que lo dejan, matemáticamente, fuera de la lucha por el título. Le acompañaron un pletórico Xavi Vierge, consiguiendo su primer podio mundialista y Hafiz Syharin.

Thomas Lüthi, Franco Morbidelli y Mattia Passini, GP de Australia 2016 (Foto: MIrco Lazzari)

El ganador de la carrera pasada fue el suizo Thomas Lüthi, actual perseguidor de Franco Morbidelli, que quedó segundo, y fueron acompañados por Sandro Cortese. Se celebró en una pista declarada totalmente de seco y con retraso debido a un accidente en Moto3. Alex Rins remontaba posiciones pero una caída mientras intentaba recortarle los máximos puntos a Zarco, que terminó decimocuarto, acabó con sus opciones a la victoria y al título. A siete vueltas del final, comenzaba una pelea entre Morbidelli, Lüthi y Mattia Pasini, que acabó con el último probando la grava del circuito a falta de tres vueltas. El suizo vence a Morbidelli justo en la línea de meta, ¡por diez milésimas!

Aunque a la llegada de los pilotos, hacía frío y estaba el tiempo que si llovía, que si no lo hacía, la lluvia ha dado una pequeña tregua desde el pasado fin de semana en Japón en el que la carrera se declaró en mojado. Sin embargo, no se descartan las posibilidades de chubascos cruzando por el circuito.



El tiempo en Phillip Island para el domingo, 21 de octubre de 2017

El piloto que más victorias, al igual que poles, es Pol Espargaró en 2012 y 2013, empatado con Alex de Angelis (2010, 2011). La vuelta rápida la mantiene Tito Rabat desde 2014 con un tiempo de 1:32:470 y una velocidad de 173.5 km/h. , que también se mantiene como "Mejor Pole". El récord del circuito lo tiene Alex de Angelis con un tiempo de 1:32:814 y una velocidad de 173.5 km/h. La velocidad máxima es de Sandro Cortese en 2013, llegando a los 296.8 km/h.

Circuito de Phillip Island, Australia

Desde 1997 lleva este circuito acogiendo el Gran Premio de Australia del mundial de motociclismo, aunque también lo hiciera en 1989 y 1990. Cuenta con siete curvas a izquierda y cinco a derecha, haciendo un total de doce. Es un circuito rápido y con curvas ciegas que lo dificultan. Su recta tiene 900 metros y tiene en total 4.4 kilómetros.

¡Buenos madrugones a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión de la carrera del GP de Australia en vivo. La carrera tendrá lugar a partir de las 5:20 de la madrugada. ¡No se duerman!