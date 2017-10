Pasini consigue su quinta pole position en Phillip Island

Google Plus

Mattia Pasini / FOTO: Marc González- VAVEL

Mattia Pasini ha conseguido en el Gran Premio de Australia su quinta pole de la temporada, con un tiempo de 1:33:300. En el circuito de Phillip Island la actuación del sábado puede ser muy determinante de cara a la carrera, y el italiano, ha hecho bien su trabajo. La primera fila la completan el alemán Marcel Schrotter y Miguel Oliveira, respectivamente.

A pesar de marcar el mejor tiempo en los primeros compases de la sesión, Franco Morbidelli, no ha conseguido acabar entre los tres primeros y partirá des de la segunda fila de parrilla, después de firmar la quinta posición, por detrás del sudafricano, Brad Binder. A pesar de no completar su mejor sesión de clasificación, el italiano ha conseguido poner tierra de por medio con su máximo competidor, Tom Luthi, que saldrá en decima posición. Ninguno de los dos pilotos aspirantes a la corona de Moto 2, han tenido una sesión fácil. El italiano, que no se ha sentido del todo bien con las condiciones de pista, se ha salido del trazado en una ocasión.

En la teoría, el circuito de Phillip island y el circuito Ricardo Tormo de Cheste de Valencia, son los dos circuitos donde Luthi podría, con buenas actuaciones, recortarle mas puntos al italiano, para poder seguir vivo, hasta el final, en la lucha por el campeonato. Por lo que hace en el sábado previo a la carrera de Phillip Island, el suizo no ha cumplido con el objetivo, y deberá ver mañana como el italiano sale por delante de él. Al parecer el suizo no encuentra el grip suficiente en el neumático trasero.

El catalán Álex Márquez, que será el piloto que cierre la segunda fila de parrilla, ha clasificado como el primer español. El siguiente español es Xavi Vierge, que tras la gran actuación en el Gran Premio de Japón consiguiendo su primera vez en primera fila y su primer podio en Moto 2, en Australia no ha logrado mejorar una 12º posición la parrilla de salida. Axel Pons ha sido 14º y Jorge Navarro 18º.

En tercera fila aparece, de manera sorprendente tras el ritmo demostrado ayer, Takaaki Nakagami, que con una gran salvada que le ha servido para evitar una caída muy dura, solo ha firmado la séptima posición. La tercera fila la cierran Dominique Aegerter y Jesko Raffin.

El peor parado de la sesión cronometrada ha sido Xavier Simeon, que a causa de una caída en la curva 11 se ha visto obligado a retirarse de la pista con dolor en el codo y cojeando.