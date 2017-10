Morbidelli buscará el título desde la pole en Sepang

Google Plus

Una caída no impidió a Franco Morbidelli acercarse a lo que lleva soñando toda la temporada. Con un registro insuperable al comienzo de la sesión que nadie fue capaz de rebajar, el italiano se aseguró la pole position con un tiempo de 2:06.406 y, aun cayéndose en los compases finales, no supuso ningún riesgo para el piloto del Marc VDS.

Morbidelli busca proclamarse campeón ganando y, pese a que cualquier combinación le vale con tal de añadir su primer título de campeón del mundo a su palmarés, ha querido constatar que su intención es ganar la carrera. "Lo importante es ganar el título, si es ganando la carrera mejor. Estoy contento con el entrenamiento porque tengo una buena velocidad. Con el primer neumático mi vuelta no me pareció perfecta, apreté con el segundo juego y por eso me fui al suelo", explicó el poleman.

Su rival por el título, Thomas Luthi, también sufrió una caída a falta de seis minutos para el final de la jornada en la curva 2. Aunque su registro lo sitúa en quinta posición, partiendo desde la segunda fila de parrilla, el helvético deberá pasar por el centro médico para recibir el ‘ok’ para correr. De no hacerlo, Morbidelli sería campeón automáticamente.

Miguel Oliveira (Red Bull KTM Ajo) saldrá este domingo en segunda posición de parrilla. El portugués, aunque no consiguió arrebatarle la pole a Morbidelli, marcó un tiempo estratosférico y se quedó a tan sólo 26 milésimas de segundo. Fabio Quartararo (Pons HP40), rookie de la categoría, fue uno de los pocos que mejoró en los últimos compases y cerrará la primera fila por primera vez en toda la temporada.

Álex Márquez abrirá la segunda fila. Con esta cuarta posición el catalán vuelve a situarse como el mejor de los españoles, clasificándose también por delante de Luthi, máximo rival a día de hoy de las filas del EG 0,0 Marc VDS. Un primer y cuarto puesto en las filas que servirán para intentar aventajar lo máximo posible a Morbidelli en los primeros compases de la carrera. Francesco Bagnaia (Sky Racing Team VR46) cerrará la segunda línea en sexta posición.

El top ten lo completaron Schrotter, Binder, Nakagami y Pasini. Este último fue otro de los pilotos que acabaron en el suelo pero, pese a que apenas pudo rodar, logró clasificarse entre los diez primeros y volver a sorprender esta temporada.

Combinaciones de Morbidelli para ser campeón