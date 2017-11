Previa Moto2: corroborar las sensaciones en KTM

Foto: Lucas ADSC | VAVEL

En la categoría de plata ya está todo decidido. Por un lado, Morbidelli ganó su primer campeonato e Moto2 que le ha impulsado a la categoría reina antes de correr la carrera. El italiano ha sido el único piloto que se ha mantenido en la primera plaza del Mundial desde Qatar hasta Valencia y, ahora, entre ceja y ceja, tiene igualar el récord que sustenta Marc Márquez: nueve victorias en una temporada de Moto2. Márquez lo consiguió en 2012 antes de subir a MotoGP. Misma situación es la de Morbidelli que la temporada que viene subirá a la categoría de MotoGP y puede conseguir despedirse de Moto2 por todo lo alto: igualando a Márquez y con título debajo del brazo.

Por otro lado, Lüthi no podrá despedirse de la temporada en la que ya, pase lo que pase en Valencia, es subcampeón. Tras romperse el astrágalo del pie izquierdo antes de la carrera de Sepang, el suizo ha sido operado dos veces y no ha llegado a la última cita del años. En su lugar, el CarXpert Interwetten ha elegido al catalán Ricky Cardús (29 años). Será la quinta carrera de la temporada para Cardú que, tras haberlo hecho ya en Qatar, América, Jerez y Francia con el Red Bull KTM Ajo (del que es probador), lo hará ahora de la mano del rival, del manillar de la Kalex. El mejor resultado del catalán ha sido la 13ª posición de Le Mans. Tras correr en Cheste, finalizará su participación en el CEV de Moto2 donde, actualmente, es segundo a 16 puntos de Eric Granado.

Aún queda más. Valencia será circuito para que KTM corrobore sus buenas sensaciones marcadas en Australia y Malasia. En ambos circuitos Oliveira consiguió la primera posición seguido de su compañero de equipo, Binder. Ambos han sacado en estos dos circuitos nada más y nada menos que 90 puntos. Una barbaridad para los malos resultados que, por ejemplo, estaba obteniendo el sudafricano. Binder consiguió la pasada temporada, en Moto3, la primera posición en Valencia parando el crono en 1:39.684 para llevarse la vuelta rápida. En cuanto al portugués, no ha cosechado unos buenos resultados en Valencia: en la categoría de bronce ha corrido cuatro veces y, en 2015, su último año en Moto3, consiguió llevarse la carrera de Cheste. La pasada temporada quedo en la posición 13ª. Ninguno de los dos pilotos han conseguido la primera posición en parrilla de salida en este circuito, pero los último resultados de ambos los avalan para corroborar sensaciones de cara a la siguiente temporada.

Hay muchos puestos por decidirse aún así, excepto la cuarta posición defendida por Álex Márquez. El español ya tiene asegurado el diploma de la temporada 2017, pero correr en casa es una motivación extra. El 73, si es cierto, no tiene buenos recuerdos del Circuito de Cheste: ha corrido cinco veces y los resultados no son los mejores. En 2012 y la pasada temporada se retiró sin completar la carrera, en 2015 quedó en decimosegunda posición. Los resultados en la categoría de plata no son los más óptimos. Mientras que, en Moto3, ha cosechado una cuarta y una tercera posición.