Miguel Oliveira remata la temporada con victoria

Miguel Oliveira en el GP de la Comunitat Valenciana | Foto: Lucas ADSC (Vavel España)

Miguel Oliveira gana por tercera vez consecutiva bajo el sol de Valencia y ante la afición española y haciendo el tercer doblete de KTM junto con su compañero de equipo, Brad Binder, que en esta ocasión ha sido tercero. Franco Morbidelli, el campeón del mundo ha sido segundo, mientras que su compañero de equipo, Alex Márquez, que tenía la pole, se ha quedado fuera del podio para terminar quinto.

Los dos pilotos del MarcVDS salieron como balas nada más apagarse el semáforo, peleando por la primera posición desde los primeros compases de la carrera. Sin embargo, tras coger un poco de distancia con el tercero, Morbidelli hace vuelta rápida y se escapa de su compañero, al que llega Mattia Pasini para arrebatarle el segundo puesto a Alex Márquez, hasta que el italiano se cae en la curva once durante la cuarta vuelta, volviendo a pista más tarde.

El campeón del mundo sigue con sus vueltas rápidas cuando Miguel Oliveira se va acercando a Márquez, lo intenta y al final consolida en la vuelta diez. Morbidelli ya se había escapado casi dos segundos. Aki Ajo sueña con la remontada de su piloto: "esperemos que seamos lo suficientemente rápidos para llegar a Morbidelli", decía al micro de Movistar MotoGP. Brad Binder, el otro piloto KTM de Ajo, llegaba a la posición de Márquez y lo adelanta, echándolo del podio.

Oliveira empieza a recortar décimas al líder en cada parcial y Locatelli es sancionado por exceder los límites de la pista con una posición. En la vuelta 19, los deseos del jefe austriaco se cumplen al ver que Oliveira recorta la distancia con Morbidelli de +0.738 a +0.4 en una sola vuelta. Hay que esperar a la vuelta 22 para ver el primer intento de adelantamiento del portugués en la curva cuatro, el cual consolida obligando al italiano a levantar la moto, y se escapa.

Bagnaia también se acerca a Márquez, que parece tener bastantes problemas con el ritmo, y pierde la cuarta posición a favor del italiano en la curva dos de la penúltima vuelta.

Han acabado la carrera 26 pilotos y ha habido ocho caídas de Stefano Manzi, Mattia Pasini, Ricard Cardús, Xavier Simeon, Sandro Cortese, Jorge Navarro, Tetsuta Nagashima y Xavi Vierge, aunque Pasini y Nagashima vuelven a pista.

El ganador, Miguel Oliveira, decía a la señal internacional que "no fue fácil adelantar a Alex y al ver que Franco no se escapaba más" lo intentó, pero no al 100%. "Me siento con mucha confianza para el año que viene". El campeón del mundo comentaba que había tenido una buena salida, luchando con Alex Márquez y que ha seguido tirando porque sabía que las KTM vendrían a dar guerra. "Cuando he visto en la pizarra a Oliveira en vez de a Alex, he pensado que venían problemas", añadía. El tercer clasificado, todo un orgullo para el equipo austriaco, decía que había sido "una carrera muy rara". "Durante siete u ocho vueltas no me iba bien el cambio, pero estoy muy contento por terminar la temporada con tres podios".

Movistar MotoGP habló con Alex Márquez, que comentaba que las sensaciones no habían sido las mismas que en el warm up de la mañana y que se le había juntado con un problema de tracción. "El objetivo era terminar la carrera y es una pena terminarla fuera del podio. Tenemos que seguir trabajando con Kalex para el año que viene".