Joan Mir: "Tengo que ganar peso en el gimnasio"

Joan Mir en los test de pretemporada en Jerez | Foto: Estrella Galicia 0,0 Marc VDS

El joven piloto de Mallorca se proclamó campeón del mundo a falta de dos carreras para finalizar la temporada, concretamente en el Gran Premio de Australia el pasado 22 de octubre. Habiendo sumado nueve victorias este año, superó el récord de Luis Salom, a quien le dedicó el título.

No obstante, en Valencia se veía con opciones de ganar y alcanzar el récord que logró Valentino Rossi en 1997: sumar diez victorias en una sola temporada. “Cuando no estás lo dices, pero me veía para estar delante y luchar por ganar. Nunca puedes decir que vas a hacerlo seguro, pero estaba para luchar con Jorge Martín y disputarle la victoria”, afirmaba el piloto mallorquín.

Deja la categoría pequeña para embarcarse en un nuevo proyecto de la mano del Estrella Galicia 0,0 Marc VDS en Moto2, tras haber disputado dos años en el mundial y uno en el FIM CEV Repsol con el Leopard Racing, por los que se ha mostrado muy agradecido: “Han sido unos años muy bonitos y eso me apena, han sido tres años con ellos y hemos creado una familia, hemos hecho algo muy potente y esto no se consigue en todos los equipos, da un poco de penita que se haya acabado. Pero cuando veo que voy a dar el salto a Moto2 con el mejor equipo, o uno de los mejores, se me pasa un poco”.

Pasando ya de página, Mir se subió por primera vez en la moto que le acompañará durante las próximas dos temporadas los días 16 y 17 de noviembre en los test de Jerez. Sus primeros objetivos eran hacer cuatro días de test con la Moto2, dos en Jerez y dos en Valencia, pero si le costaba o algo iba mal tenían pensado hacer varias jornadas más. Para ello habrá que trabajar muy duro: “La idea es hacer una pretemporada buena, sólida y mejorando en cada entrenamiento”, aclaraba Joan.

Hay que tener en cuenta la diferencia de peso y forma de pilotar una moto y otra, ya que sobre la Moto3 puede tener más soltura al ser más pequeña y pesar menos, pero una Moto2 es muy diferente a su antigua moto. Al ser más pequeña, también exigía menos peso que la moto de la categoría intermedia.

“Voy a intentar coger un kilo o dos de peso, no mucho más porque también en las Moto2 el peso influye, aunque no lo parezca. Pero a mí me cuesta coger kilos y tendré que esforzarme para conseguirlo. Dentro de unos años esto no será así, pero actualmente ganar peso para mí no es fácil. Voy a intentar ganar un poco de fuerza y algún kilo de peso en el gimnasio”, explicaba el joven de Palma, ya que la preparación física es muy importante para pilotar con más comodidad y más ahora en algo novedoso y que requiere una rápida adaptación.