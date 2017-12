Anuario VAVEL Moto2 2017: Jorge Navarro, adaptación 'in crescendo'

Fotomontaje: Rocío Hellín | Vavel España.

Jorge Navarro llegó al Mundial de Moto3 en 2015 cerrando su temporada de debut en séptimo lugar con cuatro podios, en 2016 repite equipo y categoría y se lleva la medalla de bronce, así el valenciano se forjó y saltó a Moto2. El Federal Oil Gresini Moto2 era el equipo con el que daría el gran salto a la categoría intermedia. Pero la adaptación no comenzó de la mejor manera posible y de los 18 grandes premios solo pudo terminar 12 por caídas. Finalizó su estreno 14º, con un total de 60 puntos, una suma que contando con los problemas de la temporada dejaban entrever una evolución constante del piloto valenciano.

Gira a gira

Gran Premio de Qatar

Como manda la tradición en el Mundial, Qatar abre el telón de la acción, primer GP del año y primero para Jorge Navarro en Moto2. La etapa de Navarro en la categoría intermedia comenzó en tierras qatarís con la Kalex del Federal Oil Gresini pero el comienzo no fue como se esperaba y la primera carrera tuvo que abandonarla a once vueltas del final tras ir al suelo en la curva siete, un inicio con el pie izquierdo el del valenciano que le obligaba a trabajar más para el siguiente Gran Premio.

Luchando con Cortese. Foto: Federal Oil Gresini.

"Desafortunadamente fue un fin de semana complicado, incluso hoy en el calentamiento habíamos intentado algo que no había funcionado en absoluto. No me sentía cómodo con la moto y, a pesar de eso, éramos bastante competitivos. En la carrera me encontré en un grupo en el que podía ser un poco más rápido y traté de adelantar al final de la recta, pero tuve el cambio en neutral y terminé fuera. A partir de ahí me esforcé en intentar recuperarme, pero poco después me caí. Una lástima no poder terminar este GP, el objetivo era experimentar y llegar a la línea de meta, tendremos que trabajar mucho para prepararnos en Argentina".

Gran Premio de Argentina

De Qatar a Argentina y con caída en su primera aparición en la parrilla de Moto2 Navarro hizo borrón y cuenta nueva, una cuenta que comenzó sumando su primer punto.

Durante los entrenamientos clasificatorios en Termas de Río Hondo finalizó en 20º lugar y ya en la carrera del domingo recuperó varias posiciones durante las primeras vueltas. Llegó al grupo perseguidor de cabeza de carrera y se disputó la 15ª posición con Aegerter, una lucha que no se decidió hasta la última vuelta, y finalmente la ganó Jorge sumando el primer punto de la temporada y aprendiendo de errores para la siguiente cita del calendario.

Foto: Federal Oil Gresini

"Después de un fin de semana un poco extraño por las condiciones climáticas de ayer, hoy probamos un par de soluciones en el calentamiento que nos dieron la dirección correcta para seguir. Llegamos a pista para la carrera con una moto que no siempre es muy cómoda, pero tenemos que pensar positivamente: terminamos la carrera, la primera en Moto2, recolectamos datos importantes y ciertamente aprendimos de algunos errores".

Gran Premio Texas

Tercera parada de la temporada, el circuito de Austin era el siguiente capítulo en el aprendizaje y adaptación del valenciano a la categoría en la que volvió a sumar.

Partía 13º el domingo en parrilla de salida y no comenzó bien, perdiendo una posición, pero permaneció en el grupo que luchaba por la 10ª posición. Transcurrida la mitad de la carrera y luchando por entrar en el top 10 Jorge se vio obligado a reducir la velocidad debido a una lesión en el hombro de la que se resintió con el transcurso de los giros y que le obligó a retroceder las posiciones que había recuperado. Finalmente cruzó meta 14º, sumando así dos puntos más al casillero de la general.

Con Luca Marini pegado a rueda. Foto: Federal Oil Gresini.

"Fue una carrera bastante difícil. Al principio hubo una pelea y desafortunadamente tuve que reducir la velocidad para evitar lo peor y perdí posiciones importantes. La parte positiva es que estaba bien en la bicicleta y tenía un buen ritmo. Encontré varios adelantamientos, pero no me sentí muy bien sobre la mitad de la carrera, mi hombro aquí me dolió más de lo esperado y en las últimas seis vueltas no pude mantener el ritmo y pasé de la pelea de los diez primeros a la de los puntos".

Gran Premio Jerez

Carrera en casa a la que viajaba con tres puntos y buenas sensaciones, aún con la lesión de hombro que arrastraba logró finalizar 12º.

El sábado marcó el 21º mejor tiempo con el que partiría en séptima fila en carrera. Jorge tuvo un buen comienzo, con constancia y rapidez llegó al top 10 durante la primera parte de la carrera pero durante la última parte las sensaciones con la moto no fueron buenas y tras varios sustos sobre la Kalex finalizó 12º. No era el resultado esperado viendo que podía haber llegado a estar entre los diez primeros, como le había pasado en anteriores Grandes Premios, pero Navarro veía el lado positivo y se volvía a centrar en la siguiente cita.

Foto: Federal Oil Gresini.

"Estoy feliz, por un lado, somos competitivos y tenemos la capacidad de superar a los pilotos y ser rápidos, por el otro al final de la carrera no me siento cómodo con la moto. Físicamente estaba bien, pero corrí el riesgo de perder el frente en cuatro ocasiones. Tenemos que estar satisfechos porque comenzamos en el puesto 21 y cerramos en el puesto 12, mi mejor resultado en la categoría. Es seguro que si hubiéramos encontrado una mejor calificación podríamos haber apostado fácilmente a estar entre los 10 primeros. Ahora nos mantenemos enfocados, tendremos una prueba esta semana dónde buscar las mejores geometrías de la moto y esperamos llegar a Le Mans aún más preparados".

Gran Premio Mugello

En Italia las cosas tomaron el cauce y el dorsal nueve dio un paso adelante logrando meterse entre los diez mejores, la novena posición tras un gran fin de semana supo a victoria tanto al piloto como al equipo.

En su lucha personal por la adaptación a la categoría comenzó a tener buenas sensaciones sobre la Kalex, y prueba de ello fue la constancia que llevó a cabo durante todo el fin de semana. Durante los libres finalizó 20º y en los clasificatorios logró colocarse en tercera fila. Ya en carrera comenzó buscando un ritmo constante y en las tres últimas vueltas rodó con 9º, posición en la que vio hondear la bandera a cuadros y que le daba siete puntos. Jorge viajaría a Barcelona con 15 puntos.

Foto: Federal Oil Gresini.

"Al ver cómo comenzó el fin de semana estoy realmente satisfecho con esta novena posición. Ayer y hoy finalmente piloté porque creo que puedo hacerlo con continuidad y es una señal positiva. Hoy, especialmente al comienzo de la carrera cuando vi salir al primer grupo, pensé más en mantener los neumáticos para la final. No me recuperé de los pilotos frente a mí y se estaban acercando los de detrás. Luego, en las últimas tres vueltas me concentré, rodé en 1'53 bajos pasando tres pilotos y terminando a 2 segundos de la sexta posición".

Gran Premio de Barcelona

El circuito de Montmeló, segunda cita española del Mundial, acogía a los pilotos de MotoGP y hasta allí viajaba Jorge Navarro, cada vez más confiado y con una evolución muy favorable. El dorsal 9 llegó en carrera hasta la 6ª posición, ocupada por Franco Morbidelli, pero tras una serie de sustos prefirió asegurar los puntos y su mejor posición hasta ahora, el 7º puesto.

Foto: Federal Oil Gresini.

"Montmeló demuestra ser un circuito importante para mí. Después de la buena prueba del año pasado, incluso aquí con el Moto2 lo hicimos bien, especialmente desde el principio, que fue muy importante. Mejor resultado y buen ritmo incluso en la carrera donde hasta la mitad pude correr de forma continua. Por un momento vi cerrar la sexta posición, pero tuve tres sustos consecutivos y preferí mantener la séptima posición y ganar puntos importantes".

Gran Premio Assen

Octavo GP del calendario, esta vez la Catedral del Motociclismo era el escenario, Jorge tuvo una carrera complicada, pese a recuperar posiciones en parrilla.

Partía 19º en parrilla y comenzó bajando puestos hasta llegar al 22º pero empezó a remontarlos progresivamente rodando en tiempos de cabeza y haciendo su mejor marca personal 1'39.057. Al final pudo recuperar más de tres segundo en menos de cinco giros, una remontada que finalizó en 15º lugar, volviendo a entrar en puntos por sexta vez en los ocho Grandes Premios disputados.

Peleando por entrar en los puntos. Foto: Federal Oil Gresini.

"Hay dos formas de ver la carrera de hoy: la negativa, que viene de un séptimo lugar en Cataluña o la positiva, teniendo en cuenta todo lo que sucedió este fin de semana. En la carrera me adapté en las primeras vueltas y luego tomé un buen ritmo y creo que sin lluvia y sin perder demasiado al principio podría haber jugado entre los diez mejores".

Gran Premio Alemania

En el circuito de Sachsenring Navarro volvió a dar un paso adelante en una carrera que de nuevo comenzó complicada pero que supo gestionar hasta conquistar su mejor posición en la primera parte de la temporada, cruzó meta en el sexto puesto.

En carrera comenzó recuperando cinco posiciones y luchó en su camino hacia el grupo delantero con Schroter, Binder y Cortese. En cuatro giros se posicionó 10º y a seis del final conquistó el 6º mejor tiempo de la jornada. Sumó así un total de 33 puntos a la general, en la que tras la carrera en tierras alemanas marcharía 15º.

Encabezando el gran grupo perseguidor. Foto: Federal Oil Gresini.

"Tuvimos un gran ritmo hoy y tal vez no esperaba ir tan bien. Ayer en el FP3 tuvimos claro el camino a seguir, pero la lluvia y la caída en la clasificación complicaron las cosas. El comienzo de la carrera fue complicado, pero mi ritmo de hoy fue excelente y quizás podría haber jugado con los mejores. Hicimos muchos adelantamientos y nos divertimos hoy. Gracias al equipo y ahora a descansar y volver aún más competitivo".

Gran Premio República Checa

En Brno Navarro tuvo un fin de semana muy positivo en general y tras los problemas climatológicos que le impidieron tener un buen ritmo en carrera finalizó 11º, volviendo a sumar.

La carrera tuvo un transcurso condicionado por la lluvia y por la bandera roja que dirección de carrera decidió sacar cumplidas las ocho vueltas para el final. Los pilotos tuvieron que pasar por boxes para cambiar las gomas y volver a la segunda carrera programada a seis giros, que dejaron muy poco tiempo de adaptación al valenciano para remontar más lugares.

Foto: Federal Oil Gresini.

"Fue un día de locos: en la carrera 1 la pista estaba mojada en algunas partes y preferí ir despacio en las primeras dos vueltas; en la carrera 2 estaba mojado, pero no del todo... Desafortunadamente, el entorno mojado no era el más adecuado, tuve problemas para encontrar el ritmo correcto. En general, sin embargo, estoy satisfecho con el fin de semana porque ayer tocamos la primera fila, esta mañana fuimos los más rápidos en el calentamiento y hoy hicimos todo lo posible para traer a casa algunos puntos importantes. Volver después del descanso fue importante".

Gran Premio Austria

Pasado el ecuador del calendario llegó la undécima cita, el circuito Red Bull Ring de Spielberg era el siguiente escenario. Jorge consiguió en Austria sumar y posicionarse 13º en la general con el 8º puesto en carrera.

Al comenzar la jornada en carrera en dorsal 9 evitó un choque con un grupo de ocho pilotos y se posicionó en 10º lugar. Transcurrido el paso de las vueltas consiguió un ritmo constante pero los problemas no terminaron y tuvo un par de sustos que consiguió salvar para finalizar así la carrera, lo hizo 8º.

"Teniendo en cuenta cuánto esfuerzo hicimos durante el fin de semana fue una carrera complicada. En el calentamiento probamos algunas soluciones que no me gustaron y volvimos a la configuración de ayer. Al principio tuve la suerte de evitar el accidente que estaba muy cerca y desde allí traté de concentrarme y encontrar mi ritmo. Me encontré con un par de errores como el de ayer, una vez más tuve que guardar un par de bloqueos y solo pensé en llevar a casa un buen resultado. El octavo lugar en un fin de semana tan difícil es ciertamente más que positivo".

Gran Premio Gran Bretaña

Foto: Federal Oil Gresini.

Gran Premio Gran Bretaña

El piloto del Team Gresini no comenzó el fin de semana de la mejor manera en Silverstone, durante la primera jornada de libres del viernes concluyó 19 y en la tercera el sábado terminó 12º pese a sufrir una caída. Tras un fin de semana complicado cruzó meta 13º.

El domingo en carrera tuvo que resarcirse de la caída sufrida durante la FP3 y peleó llegando a la 13ª posición, sumando tres puntos a la general.

Foto: Federal Oil Gresini.

"Fue una carrera complicada y esperamos hacerlo un poco mejor. Probamos la mejor puesta a punto durante todo el fin de semana, pero no fuimos más allá de la 13ª posición, lo mejor que podíamos hacer hoy. Luché un tiempo con Cortese, una lucha con poco sentido porque era mucho más rápido que él, pero cuando logré pasarlo el grupo ya se había ido. Ahora analizaremos los datos y trataremos de estar preparados para el próximo desafío de Misano".

Gran Premio Misano

San Marino, segundo Gran Premio Italiano, fue protagonizado por la lluvia en la que el asfalto indomable llevó a Jorge al suelo en la curva 11 a tan solo unas vueltas del inicio.

El valenciano comenzó bastante bien tras apagarse el semáforo a pesar de la fuerte lluvia pero tuvo que retirarse tras la caída sufrida por highside en la curva número 11. Afortunadamente no presentó lesiones pese al gran susto que le dio la Kalex, pero se dolió del pulgar de ambas manos.

Luchando con Locatelli y Simeón antes de la caída. Foto: Federal Oil Gresini.

"Ni siquiera sé cómo me caí". "Acababa de pasar a otro piloto y estaba en la curva 11, el rincón más rápido del circuito. Lo alcancé en la recta, volví a mi posición original y en la entrada a la 11 perdí por completo la retaguardia y no pude hacer nada para evitar la caída. Lo siento especialmente por el equipo que corrió en casa. Fue un GP negativo con demasiados bloqueos y me disculpo con el equipo. Físicamente estoy bien, pero la caída de esta mañana y la de hoy no han ayudado".

Gran Premio Aragón

Motorland acogió el último GP antes de la gira asiática y allí de nuevo Jorge Navarro volvió a la senda repitiendo la mejor posición que logró en Barcelona y Alemania, la 6ª.

Comenzó con buen pie la cita en Aragón y se pegó al grupo de cabeza formado por siete pilotos y finalizó 6º en una carrera de gran constancia. Así, viajaría a Japón con diez puntos más.

El club de fans de Jorge lo apoyó en Aragón. Foto: Federal Oil Gresini.

"Fue una buena carrera pero dejó un sabor agridulce en la boca. Ayer tuve el ritmo para estar con los primeros, pero hoy las condiciones y, por consiguiente, las sensaciones con la moto eran diferentes. Aun así es un final positivo, tal vez el mejor fin de semana de la temporada y sin duda la mejor salida. El desafío con Corsi, uno de los más experimentados en la categoría, solo nos puede hacer bien en términos de crecimiento".

Gran Premio Japón

La primera fecha de la gira asiática, en la que la acción en MotoGP no pararía en las tres próximas semanas, tuvo lugar en Motegi. Allí de nuevo la mala fortuna llevó a Navarro al suelo pero pudo finalizar 28º.

Una vez más las condiciones climatológicas fueron el handicap para terminar o no la carrera. Jorge comenzó y terminó el GP con caídas, durante los segundos y terceros entrenamientos también se deslizó por el asfalto japonés. En carrera no pudo evitar ir al suelo en la curva 11 cuando tan solo pudo rodar durante tres giros, sin opción de encontrar feeling con la pista. A pesar del nefasto fin de semana para el piloto volvió a pista para terminar la carrera y coger información sobre mojado para las próximas carreras y concluyó 28º.

Foto: Federal Oil Gresini.

"Fue un fin de semana para olvidar. En la carrera no comencé mal, hice algunos adelantamientos, pero llegué a la undécima curva y perdí el frente y fue así todo el fin de semana. Completé la carrera para el equipo y para recopilar algunos datos en mojado. La sensación no era buena y arriesgué otras veces para caerme. Ahora tenemos que mejorar y no desmoralizarnos porque quedan todavía tres carreras y tenemos que volver a nuestros niveles".

Gran Premio Australia

Los primeros libres en Phillip Island Navarro volvió a tener problemas de feeling con la Kalex y no fue hasta la sesión clasificatoria cuando se sintió algo más cómodo.

"Es sin duda el fin de semana más complicado de la temporada. Hasta la sesión de calificación nunca me sentí cómodo sobre la moto y solo en esta última prueba encontramos algunos cambios que me permitieron tener un poco de velocidad y poder "divertirme" en la pista. Mañana por la mañana seguiremos por este camino y para la carrera creo que podemos jugar en la zona de puntos con un grupo de 5-6 pilotos".

Jorge sufrió de nuevo caída en warm up y tras otra caída y malas sensaciones partía en sexta fila en parrilla, una carrera que no avecinaba nada positivo. Durante los primeros giros perdió un par de posiciones y cuando rodaba en la tercera vuelta perdió el control en el paso por curva de la 11, la misma en la que caída el Gran Premio anterior.

Rodando antes de caer. Foto: Federal Oil Gresini.

Tras las la cantidad de caídas consecutivas y la lesión que ya achacaba Navarro en el dedo anular de la mano izquierda finalmente pasó por quirófano en Melbourne. Con el panorama que presentaba el Federal Oil Gresini decidieron sustituir a Navarro por Dimas Ekky, piloto indonesio del FIM CEV Repsol. Se preveía que la recuperación de Jorge tras ser operado sería de dos a tres semanas, con lo que su presencia en el último Gran Premio, en Valencia, era duda.

Gran Premio Valencia

Dos semanas después de ser operado del tendón y la parte del dedo anular de la mano izquierda, lesiones causadas en la caída que sufrió en el GP de Australia, Jorge Navarro disputó la última cita de su primera temporada en la categoría. Quiso cerrar el curso aún con la intervención tan reciente y aunque pudo pecar de impaciente no se quedó con la espina de no correr en casa, aún con los riesgos que contaba.

"La mano me molestó, pero era bastante predecible. Para frenar no tengo grandes problemas pero durante la aceleración, cuando tengo que agarrarme, sufro más de lo que debería. Hoy fue un día para sentir y confiar, en cada salida hemos mejorado y esto ya es un objetivo. Iremos sesión tras sesión y creo que podremos correr el domingo, pero paso a paso ".

El domingo en carrera comenzó con buen pie en la salida y una progresiva remontada desde la 24ª a la 16ª posición, pero cuando todo parecía ir mejor de lo esperado cayó, otra vez en la curva 11, fracturándose el escafoides de la mano derecha según los primeros exámenes médicos.

"Me estaba recuperando en la carrera, pero siempre estaba en el límite y desafortunadamente caí en la esquina 10-11. Para tratar de defender mi mano izquierda, que ya estaba herida, levanté mi mano derecha y me hice daño. Un fin de semana desastroso que termina con la fractura del escafoides. Me gustaría operarlo lo más pronto posible para evitar quedarme dos meses seguidos, pero se evaluará bien con un TAC".

Tras ser intervenido de la fractura de escafoides también fue operado de la pierna izquierda, lesión que arrastraba desde 2016. S mostraba positivo en cuando a su recuperación: "Estoy mucho mejor, la pierna ya está en excelentes condiciones, el dedo mejora y la mano, aunque sea un poco lenta, se está poniendo en forma".

Foto: Federal Oil Gresini.

"En general todo está bien, y a mediados de diciembre finalmente puedo comenzar mi pretemporada en un nivel físico. Desde esta semana salgo con el gimnasio, aunque sea gradualmente con el objetivo de fortalecer hombros y tobillos, pero sin forzar. Ya estoy al 100% a principios de enero, cuando voy a empezar a hacer un poco de flat-track y supermotard".

La máquina La moto2 del Federal Oil Gresini de 2017 es una Kalex con chasis de doble columna y basculante de aluminio, cuyo peso bruto es de 140 kg con accesorios Domino.

Foto: Federal Oil Gresini.



Kalex con motor Honda de 4 cilindros en línea, 4 tiempos y refrigeración líquida de aceite Federal Oil.

Potencia máxima: más de 130 CV (> 97 kW); velocidad máxima: más de 285 kmh, con caja de cambios de 6 velocidades.

Neumáticos Dunlop: 120/75 R17 delante y 195/75 R17 detrás.

Frenos de disco doble delantero Brembo en acero ∅ 290 con pinzas de cuatro pistones

y disco trasero Brembo en acero ∅ 218 con pinza doble pistón.

Suspensión delantera con horquilla telescópica Ohlins, parte trasera Ohlins shock y descargas Akrapovic.

Adaptación in crescendo

Como cada curso nuevo, tanto en motociclismo como en la vida, se hacen compañeros nuevos, se planean nuevos y apasionantes retos, como lo es el de adaptarte de la mejor manera posible. Para Jorge Navarro el paso a Moto2 fue constante y progresivo pero como todo en la vida apareció la mala suerte, la que tanta lata le ha dado en los últimos años como piloto. En este año apareció de manera más constante en Japón, le acompaño a Australia y cuando se recuperaba de sus consecuencias volvió a "darle la mano" en Valencia.

El camino hacia la adaptación del de La Pobla de Vallbona no fue un camino de rosas pero a nivel general lo aprobó con notable alto, con 60 puntos, superando a pilotos con años de experiencia en la categoría y sobrepasando sus propios límites, en los que las caídas no frenaron sus ganas de ser mejor ni empañaron sus mejores resultados, que para él sabían a victoria.