Anuario VAVEL 2016: Jorge Navarro, una de cal y otra de arena

Fotomontaje: Martín Velarde, Vavel España.

La primera aparición del poblano en el Mundial, wild cards aparte, fue con el Marc VDS Racing Team como sustituto de Livio Loi en 2014. En 2015 el Estrella Galicia lo llamaba para formar en sus filas con su rival más directo en el FIM CEV Repsol, Fabio Quartararo. Durante esa temporada consiguió cuatro pódiums y finalizó el año en séptimo puesto coronado como Rookie del año.

La última sesión de Navarro como piloto de Moto3 sería en 2016, un año que empezó con muchos éxitos, entre ellos dos victorias, pero que una lesión en un entrenamiento diario del piloto cuando se disputaba la primera posición con Brad Binder en la clasificación general le frenaba poco a poco. La mala suerte actuaba de nuevo en pista dejando sin gasolina a Jorge con la tibia y el peroné fracturados, a pesar de seguir peleando con todos los obstáculos que iban apareciendo.

Arranca el Mundial bajo los focos de Qatar

El valenciano comenzaba su segunda temporada como piloto mundialista, y el segundo año con el Team Estrella Galicia 0,0. Jorge partía en parrilla de salida desde la quinta posición y peleó desde el principio en una carrera rápida y en grupo. Un toque con otro piloto en la última vuelta le dejaba fuera de la lucha por el pódium y le mandaba hasta el séptimo puesto en la carrera inaugural, siendo así el mejor piloto español de su categoría.

"Todo estaba yendo bien, tenía el podio bastante encarrilado, sólo tenía que salir segundo de la última curva, a rebufo de Bagnaia, e intentar pasarlo. Al final Bulega se ha metido por dentro en la última curva, me ha tocado y me han adelantado los pilotos que venían por detrás", explicó.

Peleando por la victoria sobre el asfalto qatarí. Foto: Estrella Galicia 0,0

Jorge se quedaba con lo positivo y el ritmo que tenía en carrera: "Hay que valorar el fin de semana de manera positiva. Hemos empezado la primera carrera del año en los puntos, con buenas sensaciones y ahora seguiremos trabajando para Argentina”.

Argentina, tango sobre pódium

La lluvia amenazante era la protagonista la mañana del domingo. Con zonas del circuito secas y otras mojadas la elección de neumáticos iba a ser decisiva. La carrera se declaraba en seco y con algunas gotas cayendo sobre el asfalto daba comienzo la jornada.

En el circuito de Las Termas de Río Hondo llegaba el resultado de una pretemporada de trabajo duro, en la segunda cita del Mundial el piloto del Estrella Galicia 0,0 cruzaba la bandera a cuadros en segunda posición, dando así un golpe sobre la mesa para aquellos que lo dejaban fuera de la lucha por el Campeonato tras los resultados obtenidos en Qatar. Los frutos empezaban a salir a la luz con un Jorge más maduro como piloto. Así escalaba cuatro posiciones en la clasificación general colocándose tercero con 29 puntos.

America, la de cal

Partiendo desde la segunda posición en el Gran Premio de Las Américas, Navarro hacía una buena salida y pasaba a liderar en la primera curva. Con la confianza y la mirada puesta en seguir con el ritmo el vallbonense abría hueco con el resto de pilotos, con más de un segundo de diferencia en tan sólo una vuelta. Quedaban 11 giros para que finalizara la jornada cuando un error de Navarro favorecía a Romano Fenati, error que el italiano aprovechaba para adelantar al dorsal nueve. Viendo la situación y las vueltas que quedaban para llegar a meta decidía conservar y quedar segundo repitiendo en Austin la misma posición que en el Gran Premio de Argentina.

Segundo podio consecutivo de Jorge. Foto: Estrella Galicia 0,0.

Jerez, a milésimas de pódium

Primer Gran Premio en casa, cuarta cita de la agenda del Mundial. El valenciano salía segundo en parrilla tras ganar una posición con la sanción por infracción en el reglamento que dirección de carrera imponía a Brad Binder. Posicionado en cabeza desde la primera vuelta, Navarro imponía su ritmo y peleaba por la victoria hasta la última curva, pero perdía la batalla con Bulega. 72 milésimas fueron las condicionantes de que no estuviera en los puestos de honor y finalmente tuvo que concordar con la cuarta posición en carrera.

Salvada a la francesa

Le Mans era el escenario de la quinta prueba, el Gran Premio de Francia también era comandado por el piloto del Estrella Galicia 0,0 en el que salía cuarto la mañana de carrera. Concluídas 17 vueltas Jorge empezaba el modo ataque colocándose a rueda de Fenati y Binder, pero los siete giros restantes no le bastaban para batirles en duelo y el tercer lugar era más que meritorio para el valenciano, que marchaba para Italia con su tercer podio en las cinco carreras disputadas.

Italia, el primer cero

En el Gran Premio de Italia Navarro no tenía todas de su lado. Durante la primera vuelta conseguía tirar del grupo de cabeza, un pelotón muy amplio y cambiante, pero tras varios adelantamientos con sus rivales y a falta de ocho vueltas para final de carrera no podía evitar la caída que le dejaba fuera de toda posibilidad. Juanfran Guevara tocaba su rueda delantera en la curva 15 del trazado de Mugello, un lance de carrera que marcaría el primer cero de la temporada en el marcador del dorsal nueve cuando llevaba la Honda por el camino del pódium.

La primera victoria, ¡va por ti Salom!

Un fin de semana negro para la afición del Motociclismo, con Luis Salom fallecido la mañana del viernes tras un fatídico accidente que dejaba a todo el paddock con un jarro de agua fría, sin querer creérselo. La decisión de dirección de carrera junto con los pilotos era de continuar con el Gran Premio. Todos querían homenajear a Luis.

Tercer lugar en parrilla, cerrando la primera línea, Jorge lideraba grupo y empezaba a marcar ritmo cuando un error en la curva siete, en el momento en que buscaba ampliar distancia con los pilotos seguidores, le hacía perder posiciones obligándole a remontarlas para volver a estar delante. A tres vueltas para ver la bandera de cuadros hondeando el de La Pobla volvía a colocarse primero abriendo hueco y asegurándose la victoria en casa. Montmeló fue el escenario en el que Jorge Navarro se alzaba con su primera victoria como piloto Mundialista, el lugar en que vio cumplido otro de sus propósitos, saborear el triunfo, con el extra de hacerlo en casa, con la afición española bajo sus pies.

Victoria especial dedicada a Salom. Foto: Estrella Galicia 0,0.

"Hoy sabía que aquí podía conseguirlo, tenía que ganar por mí, por mi equipo y, sobre todo, por poder dedicar esta victoria a Luis”.

La de arena

Tras recortar puntos sobre Binder con la victoria lograda en Barcelona todo posicionaba a Jorge como el máximo rival para el sudafricano, ellos se disputarían el Campeonato. Pero las cosas se empezarían a torcer.

Durante los entrenamientos diarios que Jorge hacía en el Karting KSB tuvo una caída que no pudo salvar y cuyo resultado fue fractura de tibia y peroné en la pierna izquierda. Rápidamente era intervenido en el Hospital Universitari Quirón Dexeus, en Barcelona. Una lesión que venía en su mejor momento, cuando era segundo en la general, con 103 puntos. En pleno ecuador de la temporada tenía que recuperarse de las lesiones y con el Gran Premio de Holanda a la vuelta de le esquina la cosa se ponía turbia para el valenciano.

Finalmente no pudo competir en Assen, dando inconscientemente más ventaja al líder en la general.

La recuperación fugaz con puntos en Alemania

Navarro regresaba a la competición, aún mermado, en un Gran Premio condicionado por la lluvia presente en el circuito de Sachsenring. Con la pista encharcada y resbaladiza los pilotos rodaban prudentes para evitar sustos. El piloto del Estrella Galicia 0,0 partía quinto en la salida y pilotaba en carrera séptimo, por delante del líder, Binder.

Jorge llegaba a alcanzar la quinta plaza pero un susto a falta de dos giros le hacía bajar de nuevo hasta colocarse séptimo. Un resultado satisfactorio para el piloto que sumaba a su estado físico las malas condiciones climatológicas, que le hacían estar más débil.

Austria, de nuevo al suelo

Con el sol radiante en el Red Bull Ring el valbonense estaba decidido a luchar por acercarse en la zona de puntos al sudafricano, que lideraba la clasificación. Partiendo 16º comenzaba a remontar en los primeros giros hasta seis posiciones, afincándose 11º. En cada paso por curva, rodando más rápido que el líder del grupo, iba recortando distancias con cabeza de carrera hasta llegar al sexto puesto. Pero a falta de cinco vueltas, cuando ya estaba a un segundo de Binder, perdía la rueda delantera y no podía evitar la caída en la frenada de la curva tres. El segundo cero del piloto llegaba en la novena cita y de nuevo el trabajo realizado en carrera se quedaba sin recompensa.

Republica checa, punto a punto

En Brno la jornada se preveía con lluvia, escenario desde el cual Navarro partía 11º, posición que gestionó como pudo en una carrera difícil, una carrera de supervivencia. Desde los primeros giros pilotaba cauto ganando posiciones rápidamente hasta llegar al tercer grupo, donde peleaba por la mejor posición del pelotón. Cruzaba meta en décimo lugar, una plaza con la que recorta seis puntos a su máximo rival, Binder, pocos puntos pero muy valiosos para un Jorge esperanzado que se tiene que agarrar a cualquier buen resultado.

Remontada sin resultados

En el asfalto de Silverstone la mala fortuna vuelve a estar del lado del piloto. Partía 18º en la salida y con un gran ritmo lograba alcanzar al grupo cabecero en sólo tres vueltas. Jorge deleitaba con una remontada espectacular, de hasta 15 plazas, que le llevaba a liderar la carrera a falta de 10 vueltas. Todo parecía ir en su cause, pero cuando tan sólo quedaban dos giros para ver la bandera de cuadros se veía en el suelo tras encontrarse con Manzi en la curva nueve, una caída que le dejaba con cero puntos a sumar a su casillero. Desmerecido final para el valenciano en una carrera en la que intentó todo y cuando lo tenía en las manos se fue al traste.

Luchando por mantener el primer puesto. Foto: Estrella Galicia 0,0.

"El resultado de hoy nos complica las cosas de cara al campeonato, pero seguiremos trabajando duro y luchando por el título al máximo como si esto no hubiera pasado" explicaba.

El adiós al Campeonato

En el Gran Premio de San Marino de la Riviera Di Rimini salía en quinto lugar, posición que mantenía hasta que iba al suelo, cuando quedaban 15 vueltas para finalizar la carrera en la que rodaba tercero, por detrás de Binder y de Bastianini. El intento de darles caza no le valía y las opciones de luchar por el Campeonato terminaban para Jorge ese fin de semana. Si el sudafricano no cometía ningún error en el próximo GP se proclamaría triunfador de la categoría matemáticamente.

Aragón, la lucha por el Subcampeonato

Navarro gestionaba la carrera sobre el asfalto de Alcañiz de una manera magistral peleando en el grupo cabecero, el cual dirigía desde el primer giro. Tomaba la batuta y la mantenía hasta que a falta de 13 vueltas perdía posiciones hasta situarse sexto. Aprovechaba la situación para observar de cerca a sus rivales y cuando restaban cuatro vueltas para concluir se escapaba con Brad, Bastianini y Di Giannantonio en busca de la mejor posición.

Las dos últimas vueltas fueron de infarto para el dorsal nueve, con una consecución de adelantamientos, pero finalmente lograba cruzar por línea de meta en primera posición, adjudicando su segunda victoria en un Gran Premio muy ajustado.

Victoria en Aragón, venciendo al líder. Foto: Estrella Galicia 0,0.

"Conseguir la victoria en casa es algo muy grande. Ha sido una carrera muy divertida y le doy la enhorabuena a Brad Binder por el título. Ha trabajado mucho y está realizando una gran temporada”, felicitaba así a su máximo rival en su proclamación como Campeón del Mundo de Moto3.

Jorge compartía pódium con el recién proclamado Campeón del Mundo. Foto: Estrella Galicia 0,0.

Japón, la tormenta

Después de la tormenta siempre llega la calma, y viceversa. Con el buen sabor de boca de un Jorge Navarro victorioso en el pasado Gran Premio, ahora era turno del chaparrón.

Durante el Gran Premio de Japón la moto del valenciano tocaba la de Joan Mir y la caída de ambos era inevitable. Así quedaba sin opciones de continuar la jornada y se veía obligado a pasar por la clínica del circuito, donde le diagnosticaban luxación en el hombro izquierdo. Con la lesión causada por la caída el piloto del Estrella Galicia 0,0 sería duda para la siguiente prueba, en Australia. La larga y complicada gira asiática no comenzaba de la mejor manera posible.

Australia, de nuevo en el suelo

En una carrera en la que luchaba en el segundo grupo por alcanzar la tercera posición del cajón del podio volvía a caer, viendo otro resultado nefasto. En la curva cuarta se tocaba con Bo Bensneyder, a falta de tres giros, y se veía de nuevo sin puntuar.

"Mi objetivo era terminarla, porque sabía que iba a ser otra carrera muy loca; pero a falta de tres vueltas, cuando he logrado ponerme tercero, en la recta me han adelantado seis pilotos por rebufo, pero he seguido intentando remontar. Sin embargo, en la última vuelta –en la curva cuatro–, un toque con Bo Bensneyder me ha llevado al suelo y no he podido clasificarme”.

Malasia, el remate fatídico

El Gran Premio de Malasia se convirtió en una carrera en la que sólo los más afortunados sobrevirían. Múltiples caídas provocaban el caos en pista, un caos del del Jorge no se libraría, yendo al suelo por tercer GP consecutivo. La penúltima prueba del calendario tampoco dejaba al piloto con opciones de sumar y la mala suerte se volvía a cebar de nuevo.

En parque cerrado tras posicionarse segundo en los clasificatorios. Foto: Estrella Galicia 0,0.

Medalla de Bronce en casa

El último Gran Premio era en casa, en el asfalto del Ricardo Tormo y Jorge salía 14º. Desde las primeras vueltas conseguía remontar posiciones hasta llegar al séptimo lugar, rodando en el grupo de cabeza. A falta de siete giros para el final perdía dos posiciones y finalizaba 9º, sumando siete puntos que le adjudicaban la tercera posición en la general de la categoría pequeña, un bronce meritorio para el de La Pobla de Vallbona, con el que se despedía de Moto3.

Los últimos giros de la temporada en el trazado valenciano. Foto: Estrella Galicia 0,0.

“Este ha sido un fin de semana complicado, quizá de los más difíciles de mi carrera. El viernes empezamos con un highside y el sábado por la mañana sufrimos otra caída. Acabar noveno no era lo que esperábamos en el gran premio ‘de casa’, pero garantizarnos la tercera posición del campeonato era uno de nuestros objetivos. Ha sido una temporada increíble junto al equipo técnico del Estrella Galicia 0,0 y esta tercera plaza creo que es más que merecida”.

17 de 18 carreras en el calendario disputadas por el valenciano, con una grave lesión que firmaba la sentencia a su gran comienzo de temporada, dejándole poco a poco fuera de toda posibilidad de batir a sus rivales con la consecusión de fatalidades sumadas a las secuelas de lesiones en hombro, tibia y peroné desde el Gran Premio de Barcelona.

Los cinco podios conseguidos, con victorias en Barcelona y Aragón, le hicieron sumar al casillero un total de 150 puntos que le dejaban con una recompensa merecida, aunque no del todo justa para un Navarro que esta temporada demostraba más hambre de victorias y pilotaba la Honda con más confianza.

Sin duda 2016 ha tenido malos momentos para el piloto de La Pobla de Vallbona en la categoría de Moto3 pero ahora pasa página y se centra en el salto a Moto2, con nuevo equipo, el Federal Oil Gresini Moto2, y con nueva moto, la Kalex. Un camino de aprendizaje, de duro trabajo y de adaptación a la nueva categoría, la nueva era de Jorge Navarro Sánchez está por llegar.