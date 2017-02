Gresini presenta su nuevo proyecto para Moto3

Foto: Gresini Racing

A algo más de mes y medio para que arranque una nueva temporada del Mundial de motociclismo, los equipos siguen celebrando sus respectivas presentaciones. Hoy ha sido el caso de la escudería que dirige el italiano Fausto Gresini, que ha presentado su nuevo proyecto para la cilindrada pequeña. En el acto, que ha tenido lugar en Faenza, han estado presentes los dos pilotos: uno que repite, Di Giannantonio, y la nueva incorporación, el español Jorge Martín, que reemplaza a Bastianini.

Se trata de una pareja muy joven y de carácter ambicioso, que tratará de unirse a la clásica larga lista de candidatos a campeón del mundo en cada año de Moto3. Di Giannantonio, de 18 años, afronta su segundo curso en el campeonato, tras acabar en una sensacional sexta plaza el pasado curso, ganándose por méritos propios el galardón de 'Rookie del Año'. Por su parte, Martín, de 19 años, es algo más experimentado -ha competido dos años ya en el Mundial, con un podio en Brno'2016-, aunque con peores resultados globales, ya que tiene la 16ª posición del pasado año como mejor posición final.

Jorge Martín, esperanzado

El madrileño, que deja la estructura de 'Aspar' para unirse a este ambicioso proyecto, no podía estar más contento en la presentación: "Hoy comienza una gran temporada para nosotros. He entrado duro todo el invierno y ahora estoy con mucha energía", asegura el joven piloto español, campeón de la Red Bull Rookies Cup en 2014. "Estoy muy agradecido a Gresini por apostar por mí y creo que juntos haremos un gran trabajo y conseguiremos grandes resultados", señala un esperanzado Martín.

Además, la acción no se hará esperar mucho: "Dentro de unos días tenemos el primer test del año. Estoy con muchas ganas porque el que hicimos en noviembre nos fue muy bien, me sentí a gusto y fui capaz de ir rápido desde el principio", comenta el flamante fichaje del equipo. "Es una moto diferente a la que he llevado estos años pero me ha gustado desde el primer momento. Aún podemos crecer y estoy convencido de que podemos luchar por los puestos delanteros: no será fácil, pero tenemos potencial para hacerlo", admite.

Por su parte, Di Giannantonio hace hincapié en que, tras el excelente debut en 2017, ahora toca seguir creciendo: "Estamos listos para empezar la nueva temporada y el objetivo es, evidentemente, hacerlo bien", señala el italiano, autor de hasta tres podios en 2016. "En los tests que llevamos a cabo en noviembre hicimos algunos cambios en la moto que me gustaron. Ahora, en el próximo test seguiremos trabajando para tenerla lista de la mejor forma posible de cara a la primera cita del campeonato", comenta Di Giannantonio.

Por último, el director deportivo del equipo, Fausto Gresini, hizo también una valoración de la nueva alineación para esta temporada: "Podemos consolidarnos como equipo potente, con opciones de luchar por el título. Di Giannantonio ya consiguió buenos resultados en 2016, así que esperamos mucho de él, a la vez que sigue acumulando experiencia. Martín ha tenido buena experiencia en el pasado y me gusta mucho como piloto: es talentoso y creo que nos dará grandes satisfacciones", concluye Gresini.