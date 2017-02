Nicolò Bulega: “Veo mejoría en el motor y en la parte delantera”

Foto: Paco Díaz @PacoDiazPhoto (twitter) / @paco.diaz (instagram)

Nicolò Bulega se fue de Valencia con muy buenas sensaciones tras los dos días de test celebrados en la pista de Cheste. El piloto del Sky VR46 ya está avisando a sus rivales a base de buenos tiempos de que este año va a dar mucha guerra en la categoría pequeña.

A parte de tener un buen ritmo con tiempos constantes en el 1:40, el piloto de la VR46 Riders Academy consiguió bajar su crono hasta el 1:39.884, un tiempo muy competitivo que se situó a menos de medio segundo del récord del circuito marcado por Efrén Vázquez en el año 2014.

“Las sensaciones han sido buenas hasta el final, el sábado me encontré bien desde los primeros giros. Hemos estado probando varias cosas, ha habido momentos que he forzado y aunque me he caído no he perdido el feeling con la moto, y bueno, un 39.8 después de tres meses que no iba en la moto es un buen tiempo, lo he hecho solo y hemos tenido un buen ritmo, así que estoy contento y con ganas de ir a Jerez”, comentó el piloto italiano en el paddock del Circuito Ricardo Tormo.

Esta temporada será la segunda completa en el mundial para Nicolò. A pesar de esto, está dispuesto a pelear por el ‘top 5’ en 2017 y superar su pole y sus dos podios de la pasada campaña con su nueva KTM del equipo de Valentino Rossi:

“En cuanto a la moto, seguramente veo mejoría en el motor y la parte delantera respecto a la del año pasado, por lo demás es muy similar. Tanto mi objetivo como el del equipo creo que puede ser terminar en el ‘top 5’, esperemos que sea así”, sentenció Bulega.

Tanto el propio Nicolò Bulega como los demás pilotos de Moto2 y Moto3, participarán en los test oficiales de Jerez del 8 al 10 de marzo.