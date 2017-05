Danny Kent regresa a Moto3 acompañado de KTM

Fotografía: crush.net

El Domingo día 23 de Abril se celebró el Gran Premio de Austin, tras finalizar el warm-up se conocía la ausencia de Danny Kent en la carrera de Moto2, alegando que sufría dolores en la espalda, no participó en la carrera. Pocas horas después, fue el propio piloto británico que anunciaba en sus redes sociales su separación de forma inmediata con el Kiefer Racing (estructura con la que Kent consiguió el mundial de Moto3 en el año 2015 de la mano de Leopard). Según el propio piloto lo hacía porque no se sentía cómodo con la Suter que pilotaba este año

"Debido a diferencias irreconciliables he decidido romper mi relación con el Kiefer Racing y el equipo de Moto2. Ha sido un periodo complicado desde que me uní al equipo y no me siento capaz de alcanzar mi potencial, así que he decidido irme"

Kent se une a KTM y al equipo Ajo Motorsport como probador de la marca hasta final de la temporada 2017, siendo esta marca conocida por el piloto ya que en el pasado participó en dos temporadas con ellos.

Mánager del equipo Aki Ajo: "Después de conocer la situación de Kent en el campeonato, tanto KTM como yo pensamos que sería una buena opción que se uniese a la marca para ayudarnos en el desarrollo de la moto. Ha sido parte del equipo en el pasado y sabemos como trabaja, por lo que creemos que con su experiencia nos puede dar un punto de vista muy interesante en en el aspecto técnico"

El próximo Martes Danny Kent tendrá su primera toma de contacto con la moto en el test que tendrá lugar en el circuito de Jerez. Además, el piloto británico tendrá la oportunidad de participar como WildCard en la carrera de Le Mans que se disputará el 21 de Mayo, "Además, lo que todo piloto necesita es competir, así que le ofrecimos salir como wildcard en Le Mans con nosotros", afirmó el Team Manager.