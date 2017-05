La primera tardó, pero por fin llegó

Aron Canet celebrando su primera victoria con su equipo / Foto: Zimbio

Seguramente llegó con un par de semanas de retraso, pero más vale tarde que nunca. Arón Canet logró imponerse en el Gran Premio de Jerez y conseguir de esta manera su primera victoria en el mundial de Moto3.

Canet realizó una carrera muy inteligente desde la salida, ya que se posicionó en los lugares finales del grupo de seis pilotos que se marchó en cabeza, y se mantuvo entre la 5º y 6º posición hasta llegar a las dos vueltas finales, donde dio un paso adelante y atacó uno por uno a todos sus rivales. La carrera se decidió en la última curva donde Canet fue el más listo de la clase y se metió por el interior de la curva para rebasar a Mir y Fenati y llevarse la victoria en el primer GP de casa.

La victoria le sirvió a Canet para olvidarse de su caída en el GP de las Américas hace dos semanas y recortar puntos en el campeonato, en el que se coloca 5º del Mundial con 43 puntos, a 31 del líder Joan Mir. Nada más acabar la carrera, Canet se mostró encantado por su triunfo y no se olvidó de felicitar a su madre por su día.

Foto: Zimbio

“Creo que esta victoria es el mejor regalo que le podía hacer a mi madre en un día como hoy. Ha sido una carrera muy complicada; al principio pretendía situarme en las primeras posiciones e intentar tirar para romper el grupo, pero la lucha era muy intensa y lo hacía muy complicado. Después un toque con Darryn Binder me ha hecho perder varias posiciones. Luego, con la carrera más ralentizada, no me resultaba tan complicado adelantar y he pensado en atacar a final de carrera situándome cuarto o tercero, lo que era perfecto para la última curva. Este circuito me costaba mucho, pero después de esta carrera creo que ya puedo decir que me gusta. Aparte, en un día tan especial como hoy hemos echado mucho de menos a nuestro team manager, Jordi Arquer, que esperamos se reincorpore pronto”.

No le fueron tan bien las cosas a su compañero de box, el italiano Enea Bastianini, que finalizó en 8º posición, pero que cada vez se encuentra más a gusto sobre la moto.

“Ha sido una carrera positiva, porque salíamos con cierta desventaja y hemos terminado en el grupo de cabeza, que era uno de nuestros objetivos. Estaba siendo un fin de semana complicado y, aunque en el warm up ha ido algo mejor, sabíamos que en carrera sería difícil remontar. Hemos salido bien y hemos conseguido situarnos en el primer grupo, pero la lástima es que, después de la quinta vuelta, el rendimiento del neumático delantero ha caído mucho. De todos modos, estamos contentos porque hemos aguantado allí y hemos terminado a un segundo y medio del primero, que es mi mejor resultado en este circuito, donde siempre me cuesta bastante”.

Foto: Zimbio

Finalizados los festejos por la victoria de Canet, el Team Principal del equipo, Emilio Alzamora, analizó los resultados de sus dos pilotos.

“Para Arón Canet esta carrera era difícil, pero sabíamos que tenía ritmo para liderar. Creo que se merecía esta victoria por el potencial que ha estado demostrando y también para presentarse ante sus rivales y que le tengan en cuenta en la lucha por el título. Hay carreras que resultan más importantes y la de hoy ha sido una de ellas; también para que el piloto haga ese “clic” y se dé cuenta de que él también puede ganar. Para un piloto debe llegar ese momento y para él ha sido hoy, así que ha sido un fin de semana perfecto. Como ex piloto que soy, para el Team Estrella Galicia 0,0 ganar en Jerez ante la afición es un recuerdo inolvidable y espero que Canet repita muchas veces. Respecto a Enea Bastianini, ha mejorado mucho en los entrenamientos y cada vez estamos más cerca del objetivo, que es subir al podio y ganar carreras”.

La próxima cita será en el GP de Le Mans, en Francia, dentro de dos semanas y en el que veremos de que son capaces los pilotos del Estrella Galicia 0,0.