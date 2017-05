Entrevista. Arón Canet: "Soy un chico más maduro, sé trabajar mucho mejor"

Fotomontaje: Martín Velarde - VAVEL

Arón Canet (Valencia, España, 30/09/1999) tras una temporada de aclimatación en el Estrella Galicia 0'0, espera consagrase en la categoría de Moto3. Consiguió su primer podio en Australia la temporada pasada con una tercera posición muy trabajada. Este año, ha logrado quedar, por primera vez en toda su carrera, en el primer puesto (Gran Premio de Motociclismo de Jerez). Quiere seguir aprendiendo y, lo más importante, compitiendo.

PREGUNTA. ¿Quiso ser piloto desde pequeño? Cuéntenos un poco su camino hasta el día de hoy…

RESPUESTA. Sí. Siempre he querido ser piloto empecé a los tres años y a los cinco mi padre me compró un kart de cuatro ruedas, pero ya había cogido alguna moto y le dije: “Papá, me decanto más por las dos ruedas, me gusta más”. Y ahí empezó todo…

P. ¿Qué sensaciones tiene tras el inicio de temporada?

R. Tenemos muy buenas sensaciones. No han salido aún buenos resultados, pero creo que están por llegar porque en todas las carreras hemos estado en el grupo delantero.

P. Acaba de empezar la temporada, pero ¿qué objetivos tiene?

R. Estar en el grupo delantero todas las carreras, ese es el objetivo de este año.

P. ¿Qué diferencias podemos encontrar entre el Arón Canet del año pasado conforme al de la presente temporada?

R. Hay muchísimas diferencias, pero lo principal es que soy un chico más maduro que sabe trabajar mucho mejor. Sé lo que es un Mundial y salgo a pista dando el 100%. Otra diferencia importante es que me expreso mucho mejor con mi técnico. He cambiado de pies a cabeza.

Arón Canet entrevistado por VAVEL Motor | Foto: María Polvillo González

P. Y en la moto, ¿qué diferencias encuentra entre la de la pasada temporada y la del presente año?

R. No hay una gran diferencia. Simplemente que con el chasis nuevo gira mejor la moto y tenemos un poco más de motor, pero creo que estamos por mejorar un poco más la moto.

P. El año pasado consiguió su primer podio en Australia, ¿qué se siente?

R. Es indescriptible. Creía que ni siquiera lloraría porque nunca había llorado por una carrera y, en Australia, se me caían las lágrimas… Tenemos que intentar repetir estas emociones ya que son emociones que nunca olvidas.

P. Se fractura la tibia siendo muy joven, ¿de qué forma le cambia esa lesión?

R. Cambio al entrar en el Mundial ya que era un piloto que me costaba mucho adaptarme a la moto, ir al 100%… Entonces una lesión de tibia durante toda la pretemporada del 2016 nos afectó al enlace del Mundial, pero este año he podido entrenar al 100%. Esto ha desaparecido y lo estoy demostrando.

P. ¿Se ve fuerte esta temporada?

R. Sí, totalmente. Creo que estoy bastante fuerte ya que en todas las carreras estoy en el grupo delantero, con los mejores.

P. ¿Cómo ve el Mundial de MotoGP?

R. A los españoles como siempre, increíblemente bien. Lorenzo este año no está en su mejor momento con Ducati, le está costando la adaptación. El que me ha sorprendido mucho ha sido Maverick, creía que lo iba a hacer bien; pero, tan tan tan bien, no. Esperemos sea un Mundial teñido de color español.

P. Para terminar, compléteme la frase “el año que viene me gustaría…”

R. El año que viene me gustaría estar otra vez en el Mundial y seguir aprendiendo y compitiendo.