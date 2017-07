Arón Canet le quita la pole a Mir

Google Plus

Fotografía: Lucas ADSC

Arón Canet consigue una pole estratosférica tras quitarle el mejor tiempo a Joan Mir en la última vuelta de los cuarenta minutos que ha durado la QP. Canet no se encontraba en primera fila de parrilla hasta que las malas condiciones climatológicas han aparecido y todos los pilotos han decido entrar a box, ha sido entonces cuando a empezado a secarse de nuevo la pista, y el piloto valenciano ha conseguido un giro de 1.26.688, un tiempo que le ha dado la PolePosition. Por otro lado será Joan Mir quien mañana partirá desde la segunda posición a + 0.245 de Canet tras tener la pole hasta el último momento. El tercer sitio en parrilla será para el italiano del Sky Vr46 Nicolò Bulega quien se llevaba el tercer mejor tiempo de la jornada a +0,293.

La segunda línea de parrilla estará formada por el piloto español Marcos Ramírez, seguido de Tony Arbolino quien ha logrado su mejor posición en el mundial hasta el momento y Fenati que tras varios enfrentamientos en pista con varios pilotos finalmente partirá desde la sexta plaza de parrilla.

A falta de catorce minutos para el final, empezaba a aparecer la lluvia en el circuito y era Marcos Ramírez el piloto que levantaba la mano para avisar. Tras la bandera de lluvia todos los pilotos decidían volver a entrar a box y hasta que la pista no estaba prácticamente seca los pilotos no han decidió salir de nuevo a pista, aunque en un principio parecía que los pilotos que tenían el mejor tiempo de la sesión no iban a salir, finalmente decidían volver a pista tras verse amenazados con la mejora del registro de Bo Bendsneyder, quien finalmente partirá octavo.

Phillip Oettl con su séptima posición es el primer piloto local en la parrilla de mañana, justo por delante de Bendsneyder, Enea Bastianini y John McPhee, quienes cierran el top-10. En cuanto al resto de españoles Juanfran Guevara partirá undécimo, Gabriel Rodrigo décimo quinto, Raúl Férnandez vigésimo octavo y Maria Herrera Vigésima novena.