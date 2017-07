Arón Canet: "Sea cual sea mi resultado final, estaré satisfecho"

Fotografía: Marc González - VAVEL

Arón Canet con tan solo 17 años está siendo uno de los principales luchadores por el título de Moto3 de este año. Canet acumula ya dos victorias, cuatro podios y tres poleposition, y hay que recordar que este tan solo es el segundo año que Arón está compitiendo en el Mundial, ahora ha llegado el parón veraniego y el piloto del Estrella Galicia 0'0 se encuentra tercero en la clasificación a tan solo 55 puntos del líder del Mundial Joan Mir.

Canet habla sobre todo de su trabajo en lo que lleva de temporada: “La verdad es que hemos trabajado mucho para ello y el equipo ha creído en mí desde el primer momento, estábamos seguros de que podía estar con el grupo delantero de forma regular y ganar carreras”. Sus rivales son su principal preocupación, ya que no se esperaba contar con tantos pilotos luchando por la victoria carrera tras carrera: “Me ha sorprendido mucho el rendimiento de John McPhee y el de Marcos Ramírez. Sí sabía que estarían Romano Fenati, Joan Mir, Jorge Martín y Enea Bastianini, por ejemplo”, comentaba el piloto valenciano.

Arón Canet tiene muy claros sus objetivos una vez esté de vuelta de las vacaciones. “Me gustaría llegar a las carreras de Asia y Oceanía con posibilidades de optar al título”, aunque sigue pensando en el campeonato, él mismo sabe que este tan solo es su segundo año en la categoría pequeña: "No pienso en el campeonato. Sí, las posibilidades están ahí y podría llegar a darse el caso, pero en este momento no es el objetivo que tengo marcado. Mi principal objetivo es seguir aprendiendo este año en esa difícil tarea que podríamos llamar, no tanto ser campeón del mundo, sino más bien cómo aprender a ser campeón del mundo". "Si en este aprendizaje consiguiera ganar el título, desde luego que sería algo más que bienvenido; pero no es algo que me quite el sueño o que vaya a cambiar mi actitud si no se materializa este año. Sea cual sea mi resultado final este año, estaré satisfecho porque sabré que he estado luchando con los mejores en una temporada que yo había planteado todavía de aprendizaje", comentaba Canet.

Aún con la poca experiencia del piloto valenciano, asegura que este año está aprendiendo de los errores de la temporada pasada. “El año pasado intentaba luchar en el grupo delantero, pero sin ritmo; intentaba ir más allá de donde me tocaba estar porque me podían las ganas y eso se traducía en caídas. Este año me doy cuenta de esos detalles. El año pasado cometí errores de debutante, de los cuales he aprendido mucho y este año estamos tratando de no repetirlos. Toda la experiencia suma y con lo aprendido ahora podemos luchar por cualquier objetivo”, afirmaba el piloto.

Arón también ha querido dar su opinión sobre el campeonato de MotoGP de esta temporada: “Desde el punto de vista del espectador está siendo muy interesante, divertido y emocionante porque no hay un claro dominador y los podios están compuestos por pilotos diferentes en cada gran premio, pero desde el punto de vista de los pilotos creo que los neumáticos no les están poniendo las cosas nada fáciles esta temporada”, zanjaba el de Corbera.