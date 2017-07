Entrevista. Jorge Martín: "El año que viene me gustaría pelear en Moto2"

Google Plus

Fotomontaje: Martín Velarde Falcón - VAVEL

Jorge Martín (San Sebastián de los Reyes, España. 29/01/1998) consiguió ascender a la categoría de Moto3 tras conquistar la Red Bull MotoGP Rookies Cup en 2014. Tras dos temporadas en Moto3 con una Mahindra entre las piernas, este año firmó con el Gresini Racing Moto3 y lucha por las primeras posiciones con una Honda. Esta dispuesto ha estar entre los tres primeros cada carrera y luchar por el Mundial.

PREGUNTA. ¿Quiso ser piloto desde pequeño?

RESPUESTA. Mi padre competía cuando yo era pequeño. Entonces, desde que era pequeño, he visto las motos en casa y siempre he querido serlo. Cuando tenía 7 años los reyes me trajeron una mini moto y ya, desde ahí, empecé poco a poco hasta hoy.

P. ¿Qué sensaciones tiene tras la primera mitad de temporada?

R. Contento con el inicio de campaña que tuve, pero con los pies en el suelo. Debemos de recuperar esa línea y seguir así hasta el final de temporada.

P. Tras dos temporadas en Moto3, ya la tercera, ¿cree que se puede alcanzar el título?

R. El objetivo es ir carrera a carrera, mejorar todo lo que podamos e intentar pelear por el Mundial en lo que resta de temporada. Hay que mejorar algunos aspectos, sobre todo la frenada.

P. ¿Qué objetivos se marca?

R. El objetivo es estar ahí carrera tras carrera y pelear por el Mundial. Queda mucho, hay que seguir carrera a carrera e intentar pelear por las posiciones delanteras y coger los máximos puntos posibles.

Jorge Martín atendiendo a VAVEL Motor | Foto: María Polvillo González

P. ¿Qué diferencia encontramos con el Jorge Martín actual y el de la primera temporada en Moto3?

R. No sabría decirte porque para mí siempre soy el mismo, pero si es cierto que trabajo más físicamente. Técnicamente he intentado mejorar mi estilo en la moto. Estas dos cosas son las que más marcan la diferencia.

P. ¿Qué diferencia hay entre la Mahindra de las anteriores temporadas y la Honda actual?

R. Sobre todo, la aceleración. La Mahindra perdía en ese aspecto ante la Honda. Pero hay una cosa primordial: el sentirme cómodo. Me siento muy cómodo con la Honda desde los primeros test.

P. ¿Cree que el Mundial tendrá color español?

R. Creo que sí. Será un poco España-Italia porque estamos Mir, Canet, yo que estamos muy fuertes. Y, también, por Italia está Fenati, Di Giannantonio. Espero que sí, que esté año tenga color español.

P. ¿Qué sintió al ganar la Red Bull MotoGP Rookies Cup en 2014?

R. Fue un año muy bueno, tenía mucha presión: ganaba o ganaba. No tenía otra opción para subir al Mundial. Conseguí ganar, fue un año muy bonito, peleando con Joan Mir carrera tras carrera y muy contento de haberla ganado.

P. Muchos pilotos han pegado el salto de Moto3 a MotoGP sin pasar por Moto2. Si esta temporada ganara el título y se le diera la oportunidad, ¿lo vería con buenos ojos?

R. Sería difícil decidir, al final tienes que tener una opción muy buena para subir a MotoGP. En mi caso, subiría a Moto2 porque me gusta hacer las cosas paso a paso. Siempre lo he hecho así y me ha ido bien.

P. ¿Cómo ve el Mundial de MotoGP?

R. Muchas veces entreno con Viñales y lo veo muy bien físicamente para encarar lo que queda de temporada. Lo veo fuerte y se siente fuerte, por eso mismo va tan rápido. Rossi siempre estará peleando. Marc está muy fuerte, pero la moto no le acompaña del todo.

P. Compléteme la frase. El año que viene me gustaría…

R. El año que viene me gustaría poder pelear en Moto2.