La Previa de Moto3 VAVEL. GP de Brno: La lucha sigue

El mundial de moto3 vuelve a los circuitos tras el parón veraniego, después del GP de Alemania. Esta primera parte de la temporada a dado mucho de que hablar y los pilotos españoles han estado en lo más alto, pero aún queda mucha temporada por delante y todavía no hay nada seguro en cuanto a clasificación.

Por ahora Joan Mir sigue liderando el campeonato con un total de 165 puntos, seguido de Romano Fenati con 128 y Arón Canet con 110, Jorge Martín que se perdía la última carrera antes del parón por culpa de un lesión, se encuentra cuarto con un total de 89 puntos. En cuanto al resto de españoles, Marcos Ramírez se encuentra séptimo con 79 puntos, Juanfran Guevara décimo con 58, Gabriel Rodrigo décimo octavo con 17 puntos, Albert Arenas que se ha perdido gran parte de la temporada tras su grave lesión se encuentra vigésimo noveno con dos puntos, por delante de María Herrera que cierra la parrilla de españoles en la trigésima posición con un punto.

Este fin de semana le llega el turno al circuito de Brno, donde el año pasado el podio fue para John McPhee, Jorge Martín y Fabio Di Giannantonio.

Jorge Martín y Albert Arenas vuelven a la acción

Jorge Martín sufrió una caída al principio de los segundos entrenamientos libres del Gran Premio de Alemania de Moto3 en el circuito de Sachsenring, Jorge quedaba tendido en mitad de la pista, lo que obligó a Dirección de Carrera a mostrar bandera roja para que el piloto pudiese ser atendido, inmediatamente el piloto madrileño se llevaba las manos al tobillo derecho. Poco después llegaba la noticia de que sufría una fractura en el tobillo derecho, teniendo que pasar por quirófano, esto le impedía al piloto del Gresini participar en la carrera de Alemania.

Diecisiete días después de la operación Jorge Martín volvía a entrenar con el fin de tratar de participar en el Gran Premio de la República Checa. Martín que se dirigirá a Brno, tendrá que someterse a un examen médico el jueves día tres de agosto, el cual determinará si está en condiciones de volver a la acción.

“Obviamente, después de este tipo de cirugía sigo siendo incapaz de caminar, pero vamos a llegar. Mi esperanza es que voy a ser capaz de correr en República Checa incluso si todavía me va a doler el pie. Antes de eso, sin embargo, tendré que pasar la evaluación médica previa a la carrera y ver dónde estamos”, comentaba el madrileño.

Por otro lado está Albert Arenas, rookie de la categoría. Albert sufrió una caída en el Gran Premio de Italia donde sufrió una luxación acromioclavicular de grado 5 que le impidió disputar los tres siguientes GP. El piloto español fue operado con éxito y empezó con la recuperación lo antes posible, para poder estar en buenas condiciones para correr en el circuito de Brno.

Según el comunicado de su equipo MRW Aspar Team, Albert volverá a la acción en Brno. Albert que vuelve con más ganas que nunca, tiene la intención de retomar el trabajo que ya había iniciado junto con su equipo desde la llegada del Mundial a territorio europeo.

“Llego a esta segunda mitad de la temporada con más ganas que nunca de subirme de nuevo a la moto y de empezar esta parte del calendario en la que ya me conozco todos los circuitos. Después de la operación, al principio fue un poco doloroso, pero según pasaban las semanas iba trabajando y encontrándome cada día mejor. Llego con las pilas cargadas de estas vacaciones, aunque he estado trabajando con mis fisios y he completado ya dos días de moto con la supermotard y con una de enduro. Me encuentro bien y tengo ganas de recuperar sensaciones y de estar con mi equipo técnico, los echo de menos ya. Quiero agradecer también al doctor Mir y a mis fisios y a mi entrenador, ya que sin ellos y sin su trabajo no habría llegado tan preparado a Brno como ahora”, comentaba el piloto de Gerona.

La lucha por el título

A falta de disputar todavía nueve carreras para terminar la temporada, el título de campeón de moto3, sigue deparando una lucha intensa y seguramente seguirá así hasta la última carrera de la temporada, ningún piloto dará su brazo a torcer, y ahora más que nunca se verá quién esta más preparado para ganar el título y quien no.

Por ahora es Joan Mir quien lidera el campeonato con un total de 165 puntos, pero a pesar de ser el favorito por gran parte del aficionado del motor para llevarse el titulo a casa, hecho que no le facilitaran los demás pilotos, ya que no se lo van a poner nada fácil. Mir ha tenido muy claro desde el principio de temporada cual es su principal objetivo: "El objetivo es el título y lucharemos hasta el final para conseguirlo".

Aunque a principio de temporada se creía que los máximos rivales de Mir para llevarse el título eran Jorge Martín, John McPhee y Romano Fenati, pero a esta lista se ha sumado también el Piloto de Corbera Arón Canet, que por ahora se encuentra tercero en la clasificación, aunque Canet no tiene el mismo objetivo que el piloto balear, ya que desde un principio ha dicho que quiere seguir aprendiendo en esta categoría: “Mi principal objetivo es seguir aprendiendo este año en esa difícil tarea que podríamos llamar, no tanto ser campeón del mundo, sino más bien cómo aprender a ser campeón del mundo. Si en este aprendizaje consiguiera ganar el título, desde luego que sería algo más que bienvenido”.

A estas alturas del campeonato se podría decir que tanto Jorge Martin como John McPhee se han quedado algo más descolgados en la lucha por el título, pero a pesar de ello, no se puede descartar a ningún piloto, seguramente habrá una bonita lucha entre Mir, Fenati y Canet, para seguir en los puestos delanteros del campeonato, aunque para ello habrá que seguir sin perderse ningún detalle de los GP, ya se verá en las siguientes citas, quién será finalmente el campeón del Mundo de Moto3.

