Jorge Martín se despide de Brno

Fotografía: Gresini Racing

Jorge Martín sufría una caída al principio de los segundos entrenamientos libres del Gran Premio de Alemania de Moto3 en el circuito de Sachsenring, a causa de la caída, el piloto se fracturaba el tobillo derecho, lo que le hizo tener que pasar por quirófano en el USP Institut Universitari Dexeus. Aunque Martín no ha perdido la esperanza hasta el último momento, finalmente ha tenido que tomar una difícil decisión.

Jorge finalmente ha tomado la decisión de retirarse del Gran Premio de la República Checa tras comprobar que todavía no está recuperado al 100% de la doble fractura que sufrió en su pierna derecha en la cita de Sachsenring. El piloto madrileño, recibió este jueves el “OK” de los médicos del circuito, lo que significaba que era declarado apto para correr este fin de semana en Brno, pero a día de hoy Jorge sigue sufriendo un dolor muy intenso en su tobillo y aún no tiene un control total en su pie derecho para poder pilotar con total normalidad, es por eso que ha decidido no subirse a su Honda a partir del FP3 que se ha disputado esta mañana en Brno.

Una decisión necesaria para el piloto, ya que tras ver cómo se ha desarrollado el FP3 de Moto3, donde han habido nada más y nada menos que trece caídas, ya que la pista no estaba en condiciones óptimas por culpa de tanta lluvia. Si Jorge hubiera seguido arriesgando, seguramente se hubiese jugado agravar la lesión que arrastra, y quizás arruinando definitivamente su temporada.

El piloto del Gresini Racing ha asegurado que su principal objetivo es "llegar a Silverstone al 100%”, ya que la siguiente cita, Austria, llega tan solo en una semana (del 11 al 13 de agosto) y el tiempo es oro para la recuperación de Martín, y quizás Jorge todavía no este al 100% para volver a luchar por conseguir los mejores resultados posibles.