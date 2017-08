Jaume Masiá debutará en el Gran Premio de Austria

Foto: Rocío Hellín | Vavel España.

Esta misma tarde se hacía oficial la noticia mediante comunicado oficial de la Cuna de Campeones, Jaume Masiá Vargas, el piloto con el que figuran en la cuarta posición de la general del Mundialito en el FIM CEV Repsol viajará este fin de semana al Red Bull Ring, para disputar así su primera carrera como piloto del Mundial. La oportunidad para el de Algemesí con tan solo 16 años llegaba tras el puesto vacante que dejaba Darryn Binder, al estar lesionado e indispuesto para competir.

El sudafricano se lesionó durante este verano practicando supermoto y se fracturó el dedo pulgar de la mano izquiera, durante el GP de Brno fue sustituido por el actual líder del Mundialito, Dennis Foggia, pero esta vez en Platinium Bay dará la oportunidad a otro piloto.

La KTM será la nueva acompañante de Masiá durante esta aventura y el box del Platinium Bay Real Estate será su equipo en la oportunidad de su vida.

Jaume se muestra muy afortunado al ser el elegido por el equipo “estoy super contento ya que la verdad es que fue una gran sorpresa para mí, no me lo esperaba, me llamaron el lunes cuando estaba desayunando y me puse contentísimo”

Jaume durante la carrera de Valencia. Foto: Rocío Hellín | Vavel España.

Como compañero de garaje tendrá a Marcos Ramírez, el piloto de Conil que también se puso contento al saber la noticia: “Marcos Ramírez me envió un mensaje diciéndome que tanto él como el equipo me están esperando con ganas y estoy muy contento por el hecho que un piloto de la talla de Marcos Ramírez te mande un mensaje motiva mucho y me dan más ganas de correr”, finalizaba el piloto de la Cuna.

Con la suma de Masiá a los pilotos de La Cuna de Campeones que han pasado por el Mundial de MotoGP ya son 24 durante esta temporada, Arón Canet, Joan Mir, Jorge Martín, Marcos Ramírez, Jorge Navarro, Franco Morbidelli, Héctor Barberá y Loris Baz, entre otros.