Joan Mir gana en Austria y pone tierra de por medio

Imagen: MotoGP

El piloto balear continúa en su línea, es el único piloto en las tres categorías del mundial que ha puntuado en todas las carreras. Hoy, en el Red Bull Ring ha puesto tierra de por medio reinando en solitario en tierras austriacas.

La carrera comenzó con una gran salida de Gabriel Rodrigo. El hispanoargentino, que en éste fin de semana ha conseguido su segunda pole consecutiva, ha igualado el mejor resultado de la temporada, séptimo. El piloto del RBA ha mostrado sus ganas de podio luchando durante toda la carrera por la segunda posición pero, el buen saber hacer de sus rivales, se lo ha impedido.

Juanfran Guevara, a pesar de que partía desde primera fila (segunda posición) poco a poco fue perdiendo posiciones hasta acabar en el décimo cuarto puesto. El de Lorca, a diferencia de la semana pasada en Brno, no pudo aguantar el ritmo de la cabeza de carrera.

Por otro lado, Jorge Martín a pesar de tener que correr bajo el efecto de medicamentos para aliviar el dolor, ha logrado subir al podio. Tercera posición para el piloto madrileño que en parque cerrado se mostraba emocionado con el resultado obtenido. En segunda posición terminó Philipp Öttl. Tercera posición para el piloto alemán que, pese a estar algo desaparecido durante la primera mitad de carrera, ha jugado todas sus cartas al final consiguiendo estar en el podio.

No obstante, la carrera ha sido un dominio absoluto de Joan Mir. Desde que salió, el actual líder del campeonato sabía lo que quería: ganar. Comenzó a remontar, puesto que salía en décima posición debido a una sanción por exceder los límites de la pista, pero no tardó en llegar a la cabeza de carrera.

Cuando logró situarse en las primeras posiciones, comenzó la escapada. El piloto del Leopard Racing ha conseguido sacar hasta cuatro segundos de ventajas respecto al segundo clasificado. Con siete victorias de once posibles, se encuentra con 215 puntos respecto a 151 de Romano Fenati. Por lo que el título mundial, poco a poco, comienza a estar más cerca del tierras españolas.

Sin embargo, no ha sido el día de los principales aspirantes al título. Aron Canet, a pesar de salir desde la tercera posición, no ha podido imponer su ritmo en el Red Bull Ring. El piloto del Estrella Galicia, a pesar de intentar una de sus características remontadas, ha terminado en quinta posición. Romano Fenati, tras una mala sesión clasificatoria, no ha conseguido realizar una buena salida y ha terminado en 13ª posición.

Cabe destacar la magnífica actuación de Jaume Masia. El piloto español, que se encontraba sustituyendo a Darryn Binder, ha firmado un espectacular debut en el campeonato del mundo. Tras estar luchando mano a mano con los principales pilotos del mundial con un lastre de 9kg, y rodar gran parte de la carrera en segunda posición, el piloto del CEV ha terminado noveno. Su compañero de equipo, Marcos Ramírez, ha terminado en el 12º puesto. El de conil, que partía desde la 23ª posición, se ha mostrado fuerte y seguro desde el inicio de la carrera.

Sin duda, una cómoda victoria que supone un gran paso adelante de Joan Mir en la lucha por el campeonato.