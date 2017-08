Previa VAVEL Moto3: Silverstone y el desfile de Mir

Google Plus

Desde que comenzó la segunda parte de la temporada han pasado muchas cosas en la categoría pequeña del Mundial, pero en lo que a la tabla de la general se refiere, no ha cambiado mucho. Joan Mir se ha acomodado holgadamente en la primera posición: acumula siete victorias y un total de 215 puntos, lo que le proporciona una generosa ventaja respecto al segundo clasificado, Romano Fenati. Arón Canet continúa tercero de la general, con 137 puntos.

Mir, a por el récord

Con una ventaja de 64 puntos y la moral y la confianza por las nubes, Mir busca el récord de victorias en una sola temporada y el trazado de Silverstone se presenta como el escenario indicado. El mallorquín consiguió en el GP de Austria su séptima victoria de la temporada, e igualó con ella a Valentino Rossi como piloto con más victorias en la categoría ligera. Il Dottore lo hizo en el año 1997, y el de Palma pretende desbancarlo 20 años después.

Pero esa no es la única hazaña pendiente de Mir. Lleva tres victorias consecutivas y no parece que su imparable racha esté cerca del final. Alemania, República Checa, Austria y, ahora, Gran Bretaña. El del Leopard Racing, que todavía no ha sacado la calculadora ni parece tener intereses en hacerlo, correrá este fin de semana en busca del póker de victorias. Teniendo en cuenta que a Fenati -su mayor rival- nunca se le ha dado demasiado bien el trazado inglés, y que arriesgar apenas supone peligro para el acomodado trono de Mir, el piloto español tratará de sortear a modo de epopeya las pocas adversidades que se le presentan.

Una carrera por la segunda plaza

Tras la estela de Mir se sitúan sus principales rivales hasta la fecha, Romano Fenati y Arón Canet, los únicos pilotos que todavía tienen remotas posibilidades de luchar por el título. Fenati tuvo problemas en Austria y terminó decimotercero, igualando su peor resultado de la temporada (GP de Italia). El italiano no puede permitirse cometer otro error si aún alberga esperanzas de aspirar al título en su última temporada en la categoría ligera.

Canet, aunque a más de tres carreras de diferencia con el primer clasificado, está realizando una provechosa segunda parte de temporada, encadenando dos podios consecutivos.

A falta de siete carreras para el final, el Mundial parece estar ya bastante decidido, y las posibilidades de relevar a Mir del trono son cada vez más insignificantes.

Jorge Martín sigue progresando

Viene de haber conseguido un podio épico en el Red Bull Ring y cargado de ganas y motivación para seguir progresando. A tan sólo 32 puntos de Canet, Jorge Martín se encuentra en el cuarto puesto de la general, después de haberse visto obligado a redireccionar el objetivo de esta temporada tras la lesión que sufrió en Sachsenring, dónde se fracturó el tobillo derecho.

El piloto madrileño fijaba el Gran Premio de Gran Bretaña como fecha límite para alcanzar el 100% de su estado en forma. Sin embargo, a pesar de la brillantez demostrada en Spielberg, Martín considera que todavía no ha culminado su proceso de recuperación: “Silverstone ha sido siempre uno de mis circuitos favoritos. Después del podio en Spielberg, estoy esperanzado para esta carrera y confío en que podemos hacer un gran trabajo. La pierna está mejorando, aunque no estoy al 100%. Conseguir la victoria sigue siendo el principal objetivo, aunque no esté seguro si estamos preparados para ello, pero daré lo mejor de mí igualmente. La climatología seguramente juegue un papel importante este fin de semana, así que tendremos que estar atentos”, reconoce.

Aunque Mir se ha consolidado como el principal favorito, la disputa por la victoria estará muy apretada y, como acostumbran las carreras de la categoría pequeña del Mundial, la acción y emoción se mantendrán hasta el final.

