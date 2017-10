Malas sensaciones para el Leopard durante la jornada del viernes

Google Plus

Joan Mir tiene una oportunidad en Motegi de ser el nuevo Campeón del Mundo de Moto3. Todo podría suceder, pero parece que sea menos probable si sigue lloviendo en Japón como lo hizo la jornada del viernes.

Posible 'match ball' en mojado

La fuerte lluvia y la poca adherencia fue el problema de la gran mayoría de pilotos, no solo de Moto3. En la categoría pequeña, el circuito ya presentaba charcos muy peligrosos, todo ello sin que cesase la lluvia.

Joan Mir no tuvo buenas sensaciones este primer día de entrenos, y sin dudarlo prefiere un Gran Premio de Japón sin lluvia. El mallorquín aseguró que “este primer día no fue bien”. El líder de la general achacaba los problemas a sus neumáticos: “usamos los de lluvia pero no tenía grip con ellos”.

En el FP1 Mir estaba muy incómodo. No era rápido y finalmente terminó en decimocuarta posición, con un tiempo dos segundos más lento que Nicolo Bulega, el más rápido del primer libre.

Ya en la segunda sesión, Mir tuvo “mejores sensaciones, pero quizás el neumático estaba demasiado frio y durante las primeras vueltas resbalaba”. Terminó vigesimoprimero, de nuevo muy lejos del mejor tiempo. El piloto del Leopard espera que mañana mejoren las condiciones de la pista.

Su compañero de equipo, el joven Livio Loi, volvía a pilotar bajo la lluvia tras su lesión en la clavícula: “Al principio fue extraño para mí, fue la primera vez que rodaba en lluvia desde mi lesión”. A pesar de las dificultades, el italiano declaró que intentó “mejorar vuelta tras vuelta y finalmente hice un buen resultado”. Loi terminó el FP2 en decimocuarta posición. Al igual que Mir, espera que las condiciones mejores durante los dos próximos días.

Ambos pilotos del Leopard Racing tienen claro que las condiciones de la pista les está perjudicando, pero, sobretodo Joan Mir, deben gestionarse bien durante la jornada del sábado para intentar estar en las primeras filas de cara a la carrera.