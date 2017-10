Clase magistral de Fenati para retrasar el alirón de Mir

Romano Fenati venció con autoridad. Foto: Lucas ADSC - VAVEL

En una carrera que ha arrancado una hora más tarde de lo previsto por el incidente de Migno en el Warm Up, Romano Fenati ha vuelto a dar una clase magistral sobre el agua y le ha recortado 25 puntos a Joan Mir que no ha logrado entrar en los puntos. En el podio para acompañar a Fenati sus compatriotas Niccolò Antonelli y Marco Bezzechi completando un triplete italiano que significa el primer GP de la temporada sin ningún español en el podio, el mejor fue Canet quinto.

Fenati, mismo guión que Misano

El piloto italiano repitió exactamente el mismo guión con el que consiguió la victoria en San Marino, tras unas vueltas buscando los límites de la pista, se puso primero y trató de abrir hueco, un hueco que, con el paso de las vueltas, fue en aumento hasta estabilizarse en los dos segundos. Por detrás, Antonelli no podía seguir el ritmo de su compatriota, pese a ello, a falta de ocho vueltas para el final, ha dado un pequeño tirón que le ha llevado a reducir la distancia por debajo del segundo y medio. La respuesta que ha obtenido ha sido ver la mejor versión de Fenati que con un ritmo constante ha aumentado la ventaja hasta los cuatro segundos para asegurarse la victoria.

Con unas condiciones semejantes a Misano, Fenati no dudó en salir a por la victoria. Foto: Lucas ADSC - VAVEL

Siguiendo de cerca a Antonelli se encontraba un grupo de tres pilotos que luchaba por el último escalón del podio, el grupo formado por Arón Canet, Marco Bezzechi y Tatsuki Suzuki, sin ser una pelea muy dura, Bezzechi y Suzuki pasaron a Canet y el español poco a poco se fue diluyendo viendo también como se escapaban sus opciones al título y se complicaban mucho las opciones al subcampeonato. Finalmente, Marco Bezzechi logró aguantar delante de Suzuki y sumar el primer podio de su vida que supone también el primer podio de la temporada para Mahindra.

Bezzechi consigue su primer podio mundialista. Foto: Lucas ADSC - VAVEL

Mir, una carrera para olvidar

Joan Mir partía muy lejos desde la vigésima posición y tenía que apelar a una remontada épica para alzarse con el título. No solo la remontada no llegó sino que Mir no encontró el ritmo de carrera en ningún momento y ni siquiera consiguió alcanzar las posiciones de puntos. Este resultado no solo supone retrasar el alirón como mínimo una semana más, sino que, además, Mir pierde la condición de ser el único piloto del mundial que había puntuado en todas las carreras.

Muchos fueron los pilotos que, igual que Mir, no encontraron el ritmo durante la carrera, entre ellos Jorge Martín que finalizó decimoquinto o el propio poleman, Nicolò Bulega que tras una buena salida, perdió posiciones hasta finalizar en duodécimo lugar.

Mala carrera de Mir y el alirón tendrá que esperar. Foto: Lucas ADSC - VAVEL

Una carrera con unas condiciones muy difíciles en pista en las que Romano Fenati ha demostrado saber como moverse bien, la victoria le sirve para retrasar el alirón de Mir y mantenerse con opciones de ser Campeón del Mundo, como mínimo, hasta el próximo GP de Australia. Esta victoria, además, supone la décima victoria del italiano en la categoría de Moto3 siendo el piloto que más ha ganado en la historia de la categoría dejando atrás con nueve victorias a Joan Mir y al malogrado Luis Salom.