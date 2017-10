Mir: “En ningún momento me encontré cómodo con la moto”

Mir: “En ningún momentome encontré cómodo con la moto.” FOTO: Leopard Racing

No será este un fin de semana que recuerde Joan Mir con especial cariño después de las malas sensaciones sobre mojado que ha ido acumulado sobre la Honda durante todo el Gran Premio de Motegi. El líder del mundial, que llegó a Japón con 80 puntos de ventaja sobre su perseguidor, no cuajó una buena carrera, en la que sumo su primer 0 de la temporada. Por el contrario, Fenati, que consiguió llevarse la victoria y recortar 25 puntos en la general, intentará salvar un nuevo “match ball” este fin de semana en Australia.

El piloto mallorquín, confirmó que “En ningún momento me encontré cómodo con la moto, y aunque ha sido un fin de semana un poco extraño, también es verdad que me estaba jugando el Mundial, y en esas circunstancias te pones más tenso”.

Y aunque no tuvo ningún reparo en reconocer que la presión por proclamarse Campeón de Moto3 lo antes posible pudo afectarle, quiso matizar que “es algo normal, soy un piloto joven y me estoy jugando mi primer título mundial. Me puedo poner nervioso durante la carrera o en cualquier instante, pero no todo el fin de semana. No hemos acabado de encontrar toda la puesta a punto que me gustaba, ha sido muy raro”.

Joan Mir durante la carrera en Motegi. FOTO: Leopard Racing

En cuanto a sus sensaciones durante la carrera, Mir sostuvo que “No tuve nada de agarre trasero, estuve siempre apurando la moto. Esperemos que esto solo sea una cosa puntual y que podamos encontrar una solución rápida por si tenemos más carreras en agua. Es una pena porque más allá de poder conseguir el título aquí, me hubiera gustado hacer una buena carrera y disfrutar un poco”.

Próxima parada, Australia

El mallorquín, que llega a Phillip Island con una renta de 55 puntos sobre el italiano Fenati, se marca un objetivo claro: “Tenemos que ir con la misma mentalidad ganadora que siempre, hay que ir a por todas, dar el máximo y volverlo a intentar”.

Pese a tenerlo todo de cara, el piloto de Leopard se muestra cauto frente a su único rival en la lucha por el mundial, e insiste en que “Romano me ha preocupado durante todo el campeonato, no solo ahora. Decir que no es mentir, es un piloto que en agua va muy fuerte. En seco hay veces que le cuesta un poco más, está siendo regular, pero tenemos una ventaja y hay que aprovecharla".