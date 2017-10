El debate: ¿le pudo la presión a Joan Mir en Japón?

El debate: ¿le pudo la presión a Mir en Japón? | Fotomontaje: Martín Velarde (VAVEL España)

Con la llegada del Mundial de Motociclismo a Japón, Joan Mir tenía su primera oportunidad de hacerse con el título. Mir llegaba con el "lastre" de su sanción, que provocó que saliese muy retrasado el domingo. Era difícil, pero no imposible. Durante todo el fin de semana, el joven piloto mallorquín estuvo desaparecido. Pero Mir es un piloto "de domingos", por lo que no era nada que los aficionados no hubiesen visto ya. Sin embargo, el domingo tampoco hizo acto de presencia y finalizó la carrera fuera de los puntos. ¿Qué pasó? ¿Le pasó factura la presión de tener su primera "bola de partido" para alzarse campeón? ¿O simplemente tuvo un mal fin de semana provocado por las condiciones de Japón?

La presión pasó factura (Jordi Delgado - @jordidelgado13)

Joan Mir tenía su primer match-ball en el Gran Premio de Japón. Muchas cosas se le pasaban por la mente durante el fin de semana, el viernes no le salieron las cosas, Joan no estaba cómodo y, además, acarreaba una sanción de seis posiciones en parrilla. La clasificación fue otro desastre: Mir debía remontar desde la vigésima plaza si quería conseguir el campeonato, no lo hizo. A lo largo de la temporada Joan ha demostrado ser un gran piloto, sin embargo, la presión le pudo en este primer intento de alzarse campeón, muchas cosas se le tendrían que estar pasando por la cabeza en los momentos previos a la carrera, condiciones difíciles en las que no solo te juegas una caída, también una lesión que puede poner en entredicho un campeonato que tienes casi en el bolsillo. Como bien dijo Ernest Riveras durante la transmisión de la carrera, no todos los pilotos logran alzarse con el campeonato en su primera oportunidad de hacerlo.

Joan Mir tenía que remontar muchas posiciones (archivo GP de Aragón) | Foto: Lucas ADSC (VAVEL España)

Es muy importante saber gestionar la presión cuando la pelota está en tu tejado, y más de una manera tan clara como la tiene Mir, que, en su primera oportunidad, no supo hacerlo. Las caras de póquer en el Leopard al finalizar la carrera tienen una explicación, y no, el culpable no es solo Mir, tampoco lo es únicamente la victoria de Romano Fenati que recorta 25 puntos de una, el principal culpable de esas caras es Danny Kent y el mundial de 2015. En aquel mundial, el británico estaba cuajando una gran temporada, se plantó en las últimas carreras con una ventaja tan grande que todo hacía presagiar que volvería del triplete con el título debajo del brazo, no fue así, Danny no supo gestionar la presión y tuvo que jugarse el título con Oliveira en la última carrera. Sí, la ventaja era muy grande, y sí, lo acabó ganando, pero Moto3 es una categoría impredecible, carreras en grupo y adelantamientos al límite que en cualquier momento te pueden dejar fuera de carrera. Ese es el miedo del Leopard, que a Joan le vuelva a poder la presión en Australia y vuelva a retrasar su alirón, un alirón que está tan cerca y a la vez tan lejos.

"Esta temporada salió decimosexto en Argentina y logró ganar la carrera"

En Japón se pudo ver la peor versión de Joan Mir de la temporada y hay varios motivos que hacen pensar que la presión le pasó factura, sin ir más lejos, esta temporada salió decimosexto en Argentina y logró ganar la carrera. Además, se vio como varios pilotos superaban con bastante facilidad al piloto mallorquín, cosa que es muy poco habitual en él, un piloto que sabe defender su posición muy bien. La calidad de Joan Mir hace pensar que llegará a Valencia con el título bajo el brazo, sin embargo, la manera en la que gestionó la presión en Japón pone en entredicho a Joan, y hace recordar al Leopard el ya mencionado Mundial de 2015 en el que sufrieron para alzarse con un título que tuvieron bajo el brazo casi toda la temporada.

A Joan Mir no le pudo la presión (María Viñas - @mariaviilo)

Al piloto de Leopard no le pudo la presión, probablemente hayan sido otros muchos factores: la lluvia, el mejor ritmo de sus rivales o la sanción que arrastraba desde Aragón. El mallorquín ha firmado hasta el momento una temporada triunfal, de esas que no se recordaban hasta el momento. Ocho son las victorias que lleva registradas este año, ha mejorado incluso a una leyenda viva como es Valentino Rossi. Después de estos números, lo que Mir tiene que sentir es, sobre todo, orgullo, pero sin olvidarse de la calma, porque la distancia sigue siendo grande. Joan tenía margen de error después del tremendo año que está haciendo.

Puede que sus rivales fueran más fuertes durante el fin de semana de Japón y puede que tuvieran más ritmo. Es innegable. Es un hecho que el piloto del Leopard estuvo desaparecido entre la lluvia que caía sin tregua alguna sobre el circuito del Twin Ring de Motegi. Podía permitirse el fallo, aunque los 25 puntos recortados de golpe hayan sido duros de encajar. También estaba en su mente la sanción: seis posiciones en la parrilla de salida. Bueno, sería una piedra más en el camino pero Mir ya había regalado a la afición otras remontadas para la historia, esta sería una más en su trayectoria.

Joan Mir tomando una curva en solitario en el GP de Aragón | Foto: Lucas ADSC

Las condiciones meteorológicas no acompañaron al mallorquín durante las tres jornadas de acción en el circuito nipón. No se encontró cómodo durante todo el Gran Premio y se comprobó en carrera, sería la primera vez que Mir no estaría en el grupo que encabezaba la lucha por la victoria. Bien es cierto que en Misano triunfó a pesar de las terribles condiciones del asfalto, pero la posibilidad de una lesión arruinaría un año casi perfecto, porque falta cerrarlo con el título.

"¿Por qué tirar por la borda en una carrera todo lo que se ha estado cosechando durante el año?"

Y es que no es presión, puede ser más una precaución. ¿Por qué tirar por la borda en una carrera todo lo que se ha estado cosechando durante el año? Hay que ser precavidos, ir con calma, con paso firme y seguro de uno mismo. A veces las cosas no llegan a la primera y, a pesar de que la oportunidad de proclamarse campeón era clara, solo ha sido el primer intento. A veces, las cosas hay que tomárselas con mucha calma y actuar cuando uno se ve seguro. Joan Mir no se sentía así este pasado fin de semana, así que optó por esperar.

La distancia sigue siendo grande. Son 75 los puntos en juego y 55 la distancia que separa al líder de su máximo rival, Romano Fenati, ganador del Gran Premio de Japón. Es evidente que el italiano no le pondrá las cosas fáciles al español, así como está igual de claro que este fin de semana saldrá a darlo todo en Phillip Island, penúltima cita de la temporada. Al piloto del Snipers Team no le queda más opción de arriesgar si quiere alzarse con un título que recae más del lado de Mir.

Así que, segunda bola de partido para el español del Leopard. Habrá que ver si el tiempo acompaña este fin de semana y cuáles son las sensaciones del mallorquín en Australia. Calculadora en mano y calma, eso es lo esencial.