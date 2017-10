Joan Mir se corona como campeón en Australia

Google Plus

Foto: Lucas ADSC

"Siempre he soñado con esto. Haberlo logrado es increíble. Soy campeón del mundo, es increíble". Esas ha sido las primeras palabras de Joan Mir, piloto del Leopard Racing que desde esta madrugada del 22 de octubre pasa a la historia como Campeón del Mundo de Moto3 a falta de las dos carreras de Malasia y Valencia. El español ha firmado su novena victoria de la temporada en una carrera muy complicada, con un grupo delantero muy numeroso y la lluvia acechando sobre el trazado australiano.

Mir partía desde la tercera posición con el recuerdo de Japón en su cabeza y la presión de Fenati, que salía desde la quinta posición con motivación extra después del triunfo en Motegi. La lluvia estuvo presente en el warm-up, pero la pista se secó, declarándose la carrera en seco. Los primeros instantes fueron de mucha tensión, con un grupo de cabeza bastante grande y un Romano Fenati que partió con gran agresividad para colocarse en las primera posiciones.

Sin embargo, lo que más ha condicionado la cita han sido las caídas y la aparición de lluvia al paso de las vueltas. La alarma saltaba a 16 vueltas del final, cuando veíamos por primera vez la bandera de lluvia, aunque sin consecuencia alguna. Di Giannantonio, Aron Canet y Jules Danio fueron de los primeros pilotos en irse al suelo. El italiano había protagonizado un toque con Mir instantes antes de su caída.

Los cambios de posiciones volvieron a ser constantes al paso por cada uno de los sectores: Martín, Rodrigo, Fenati, Ramírez, o Guevara son algunos de los pilotos que han liderado el Gran Premio de Australia, con el mallorquín siguiéndoles muy de cerca. Pudimos ver a Mir en primera posición, intentando abrir el hueco con Guevara a su rueda, para luego pasar a verlo en novena posición y remontando. Lo mismo pasó con el italiano del Snipers Team. Bezzeccchi, Marcos Ramírez, Patrik Pulkkinen o Juanfran Guevara fueron otros de los pilotos que sufrieron caídas durante la carrera.

Joan Mir, Campeón del Mundo de Moto3 / Foto: Lucas ADSC

Finalmente, la lluvia llegó en la vuelta 15 de manera notoria. Los pilotos levantaron la mano ante la situación y la bandera roja no tardó en salir en Phillip Island. La incertidumbre sacudió en esos momentos a Joan Mir, que no sabía si sería o no campeón, inclusó declaró haber estado calculando los dos tercios de la carrera, para saber si había finalizado de manera oficial. Fueron instantes después cuando se le pudo ver emocionado, rodeado de su gente en la pista, colocándose su nuevo casco dorado y la camiseta de la celebración entre lágrimas.

Novena victoria para el mallorquín, que se coloca en todo lo alto de la tabla de campeones, superando los 7 triunfos de Brad Binder de la temporada pasada. Iguala las diez victorias de Romano Fenati en Moto3, contando su primera victoria el año pasado cuando se proclamó mejor rookie, y supera a Luis Salom como el piloto español con más triunfos en la categoría pequeña. Un piloto que ha pasado ya a la historia del motociclismo con una temporada perfecta, rompiendo la conocida leyenda de que quien gana la primera carrera de Qatar, no gana el campeonato. Joan Mir es la excepción.

Completan el podio su compañero del box, Livio Loi, en segunda posición y Jorge Martín, poleman en este circuito, en tercera posición. Cuarto ha sido Gabriel Rodrigo, muy metido en la lucha por la victoria durante todas la vueltas de la carrera. Quinta posición para Bastianini y sexta para Romano Fenati, subcampeón provisional de la categoría. Aron Canet se quedo fuera de los puntos, en 25ª posición, tras volver a pista después de su caída.