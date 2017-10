GP de Malasia 2017 de Moto 3 en vivo y en directo online

Joan Mir, Jorge Martín y John McPhee ocupan la primera fila de parrilla. | FOTO: Leopard Racing

Joan Mir ,1º - 2'12.078:

"Estoy muy feliz: ganar un título mundial sin una pole position es bastante extraño. Estoy muy contento con el ritmo, hicimos un giro espectacular: pero creo que todo viene del trabajo realizado hasta ahora estos dos días. Mañana podemos rodar como queramos y divertirnos ... ¡y quizás ganar otra vez! "

Ya en la sesión de clasificación, Joan Mir se hizo con el mejor tiempo, seguido en la primera fila de Jorge Martín y John McPhee. Arón Canet fue decimosegundo, Marcos Ramírez y Juanfran Guevara decimoséptimo y decimoctavo, y María Herrera se ha clasificado en último lugar.

El sábado, durante la FP3, los pilotos españoles hicieron pleno, ocupando las tres primeras plazas de la tabla de tiempos. Jorge Martín se llevó el mejor crono, seguido de Juanfran Guevara y Joan Mir.

Arón Canet fue el más rápido en la sesión en mojado. | FOTO: Estrella Galicia 0,0

Arón Canet, 1º - 2:28.807:

“En la FP1 me ha costado bastante, ya que me faltaba trazar un poco mejor algunas curvas. Después de hablar con mi técnico, he salido en la FP2 con la intención de mejorar, pero nos hemos encontrado la lluvia. Al menos nos ha servido para orientar la puesta a punto en caso de que la carrera se dispute en esas mismas condiciones. El día ha sido productivo porque hemos podido rodar en dos situaciones distintas y en ambas he tenido buenas sensaciones, aunque en la FP1 nuestros tiempos no hayan sido tan rápidos. La pista ofrece un buen agarre, tanto en seco como sobre mojado”.

La FP2 de la categoría pequeña del mundial se desarrolló en condiciones de mojado. Arón Canet se llevó el mejor tiempo, seguido de Bendsneyder y Bulega. El campeón del mundo se clasificó en octavo lugar.

En la FP1 del Gran Premio de Malasia, Joan Mir comenzó dominando desde el primer momento y se llevó el mejor tiempo de la sesión. El piloto malasio Adam Norrodin quedó segundo a dos décimas del español. Romano Fenati, que ya tendrá que conformarse con el subcampeonato, quedó en cuarta posición.

El Gran Premio de Malasia pone el punto y final de la gira asiática. En el Gran Premio de Australia, Joan Mir se llevó la carrera y se proclamó Campeón del Mundo de Moto 3. Junto a él, subieron al podio Livio Loi y Jorge Martín. En Japón, fue Romano Fenati quien se hizo con la victoria, con Niccolò Antonelli en segundo lugar y Marco Bezzecchi en tercera posición.

La pasada temporada, Francesco `Pecco' Bagnaia se hizo con la victoria en el trazado malasio. Junto a él subieron al podio Jakub Kornfeil y Bo Bendsneyder. En el 2015, fue Miguel Oliveira quien se hizo con la victoria, acompañado en los puestos de honor por Brad Binder y Jorge Navarro.

Durante el viernes, la meteorología fue cambiante: los pilotos de la categoría pequeña tuvieron sol por la mañana y lluvia por la tarde. En la jornada del sábado el tiempo fue más estable y pudieron disputar la sesión de clasificación en seco. Para la carrera, no se espera lluvia, y las temperaturas serán de 35º la máxima y 24º la mínima, con una humedad ambiental del 76%.

En Malasia, existe un empate en cuanto al número de victorias. Francesco Bagnaia, Miguel Oliveira y Efrén Vázquez están empatados con una victoria cada uno. Lo mismo pasa con las poles: Joan Mir, Brad Binder y Niccolò Antonelli ostentan una pole cada uno. El récord del circuito es para Brad Binder, con un tiempo de 2:13.571.

Vista aérea del Circuito Internacional de Sepang. | FOTO: Sepang International Circuit

El Circuito Internacional de Sepang está considerado como uno de los mejores del mundo. Está construido en el interior de un complejo que alberga un hotel, campo de golf, comercios y otras instalaciones deportivas. Albergó su primer gran premio en abril de 1999, y desde entonces, es la sede del Gran Premio de Malasia. Es uno de los trazados más largos del mundial, con un total de 5 kilómetros y 500 metros. Su recta más larga mide 920 metros. Tiene un total de 15 curvas, 5 a izquierdas y 10 a derechas, y una anchura de 16 metros.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión de la carrera del GP de Malasia en vivo. La carrera tendrá lugar a partir de las 05:00 horas.