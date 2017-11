Previa Moto3: el "leopardo" Mir a la caza de Rossi

Foto: Lucas ADSC | VAVEL

Como a lo largo de toda la temporada, en la última cita del año no iba a ser diferente. El nombre de Joan Mir, incluso siendo ya el Campeón del Mundo de Moto3 2017, sigue rugiendo como el motor de su Honda a lo largo de la temporada. Esa Honda que le ha dado diez victorias esta temporada y que quiere una más. Una más, después de lograr las diez que sustentaban Gresini y Márquez, para lograr alcanzar el récord de The Doctor. El nueve veces Campeón del Mundo de motociclismo consiguió hacerse con su primer título en 1997. Rossi, junto con su Aprilia, logró once victorias en esa misma temporada. Ahora, el balear, tiene a tiro de piedra el récord de Rossi. Mir está cual "leopardo" a cazar a su presa: el récord de las once victorias en una temporada natural de Moto3. Realmente, la carrera no va a deparar demasiado, más allá del interés que sustenta que Mir pueda conseguir igualar a Valentino Rossi.

No es el único récord que puede conseguir Mir. Además, el de Palma de Mallorca, quedando primero o segundo en la última carrera de la temporada, superaría el tope de puntos conseguidos por Bautista en 2006: 338. Actualmente, Mir tiene en su poder 321 puntos; de lograr la primera posición en Cheste lograría incrementar esa cifra a los 356. En segunda posición, Mir lograría llevarla hasta los 341. A partir de la tercera posición, ese récord quedaría en manos de Bautista ya que, la última posición en línea de meta, haría que Mir terminara la temporada con 337, quedándose a 1 del récord de otro español.

"Me encantaría igualar las once victorias de Rossi. Es todo un desafío, pero tampoco quiero obsesionarme con ello. No es mi objetivo. No me quiero meter presión, aunque si la cosa se pone bien, lo intentaré, por supuesto", advierte Mir.

Como siempre, los pilotos españoles querrán aspirar a hacerlo lo mejor posible en tierras locales. Aunque es cierto que Canet se ha ido desinflando conforme ha ido pasando la temporada (en Australia, por ejemplo, no puntuó), el de Corbera corre en su tierra y querrá dar lo máximo delante de su afición. Jorge Martín, quien estuvo lesionado durante un largo tiempo, volvió y en Australia se llevó la tercera posición y, en Malasia, la segunda. Parece ya recuperado de su lesión y feliz. Correr en tierras españolas le hará tener un plus para conseguir una buena posición.

Nombre propios como Fenati, Di Giannantonio o Bastianini junto con el tridente español (Mir, Canet y Martín) harán que sea una carrera especial en la que se dé la baza de muchos acontecimientos. Mir quiere igualar a Rossi, Canet corre en casa y quiere acabar la temporada como la empezó, Martín quiere seguir con las mismas sensaciones; Fenati quiere demostrar porque es Subcampeón del Mundo de Moto3, Di Giannantonio quiere la cuarta plaza de la general defendida por Martín (aunque esté difícil), Bastianini luchará por no caer en posiciones de la general. La lucha entre españoles e italianos en la última cita del año está servida.