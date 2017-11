Carrera GP de Valencia 2017 de Moto3 en vivo y en directo online

Con esta segunda posición, Joan Mir se convierte en el piloto con más puntos en una sola temporada de Moto3 (341) superando a Sandro Cortese (325 puntos).

Jorge Martín ha conseguido, finalmente, su primera victoria de la temporada en una sensacional carrera que ha liderado de principio a fin.

FINAL | ¡Sensacional victoria de Jorge Martín, liderando en solitario con 6 segundos sobre sus perseguidores! Mir segundo y Ramírez tercero, primer triplete español en la categoría pequeña desde Phillip Island 2013.

ÚLTIMA VUELTA | Ramírez, Fenati y Bastianini pelean hasta la última curva por la tercera posición.

21/23 | A dos vueltas para el final, Ramírez y Bastianini luchan por la tercera posición.

20/23 | A falta de tres vueltas para el final, Mir continúa liderando el grupo de cabeza y mantiene la distancia respecto a Martín. Foggia es sancionado con una posición por exceder el límite de la pista.

19/23 | Mir consolida el adelantamiento y ya se sitúa a 5.9 de Martín.

18/23 | Mir supera a Bastianini y se coloca 2º, buscando recortar los más de 6 segundos que le separan de Martín para culminar su incontestable remontada.

17/23 | ¡Sensacional adelantamiento de Mir sobre Fenati y Ramírez en la curva 1! El campeón del mundo ya está en posición de podio.

16/23 | Martín en modo martillo: más de 6 segundos sobre sus perseguidores y la ventaja que sigue creciendo. Enorme remontada de Mir, ya quinto viniendo desde el puesto 19 tras el incidente con Rodrigo.

15/23 | Mir perpetúa la remontada y adelanta a McPhee. Se coloca 8º, a rueda de Canet.

14/23 | ¡Mir adelanta a Suzuki y Sasaki y se coloca 9º!

13/23 | 1:39.9 para Martín. ¡Mir llega al grupo perseguidor!

12/23 | Bastianini lidera la lucha de adelantamientos del grupo perseguidor formado por Ramírez, Foggia, Guevara, Fenati, Sasaki, Canet y Suzuki.

11/23 | Sasaki adelanta a Canet y se coloca sexto.

10/23 | Mir está recortando un segundo por vuelta en una remontada sensacional. Se estima que alcance el grupo de cabeza en un par de vueltas.

9/23 | Mir rueda en undécima posición tras el incidente con Rodrigo en la segunda vuelta. Con ella, sumaría los puntos necesarios para superar el récord de Cortese en 125cc.

8/23 | Bastianini (2º), Ramírez (3º), Guevara (4º), Foggia (5º) y Canet (6º) conforman el grupo perseguidor.

6/23 | Martín rueda con 4 segundos sobre sus perseguidores directos, Bastianini y Ramírez.

5/23 | ¡Caída de Fabio DiGiannantonio! Se toca con Ramírez al paso de línea de meta en un complicado movimiento que, afortunadamente, no ha supuesto ningún peligro para nadie.

4/23 | Martín amplía su distancia y ya rueda a 2.8 segundos de sus perseguidores. Le siguen Bastianini, Ramírez, DiGiannantonio y Guevara.

3/23 | 2.1 de ventaja de Martín sobre sus perseguidores, que clava el mismo tiempo que en la vuelta anterior: 1:39.2.

2/23 | ¡Caída de Gabriel Rodrigo! El hispanoargentino, que salía tercero, se ha ido al suelo persiguiendo la rueda de Martín. Mir se va largo para no caerse.

1/23 | ¡Arranca la carrera de Moto3! Gran salida de Martín liderando el primer giro. Marcos Ramírez bate el récord de la pista.

Los pilotos de la categoría pequeña ya están en parrilla. En unos minutos dará comienzo la carrera de Moto3 del Gran Premio de Valencia 2017.

Con el Mundial de Moto3 ya decidido, el poleman de este domingo, Jorge Martín, saldrá a pista para intentar conseguir su primera victoria de la temporada que tantas veces se le ha escapado ya. El español ha dominado durante todo el fin de semana y se juega la tercera posición de la general con Arón Canet, elemento clave en vistas a una última carrera de la categoría pequeño. Partiendo desde la pole, el madrileño es el principal favorito -junto con el ya campeón Mir- para ganar.

Martín: "No venía motivado a esta pista porque no se me había dado muy bien en el pasado, pero la Honda va muy bien aquí. Ya esta mañana tenía buen ritmo. Ha sido un tiempazo, porque aunque he tenido que adelantar a varios pilotos durante la vuelta, lo he arreglado en el último sector. Tengo un plus en esta pista y daré el máximo para llevarme la victoria".

Tatsuki Suzuki, Enea Bastianini, Arón Canet, Ayumu Sasaki, Marcos Ramírez y Fabio DiGiannantonio completan el top10 de la parrilla de salida.

Jorge Martín saldrá desde la pole en Cheste. El madrileño –que se disputa la tercera posición del Mundial con Arón Canet– consiguió batir el récord de la pista en la sesión clasificatoria del sábado con un registro de 1:38.428 y suma su novena pole de la temporada. Por detrás, Mir y Rodrigo cierran la primera fila de parrilla.

Con el Mundial más que cerrado, Joan Mir llega a la última cita del campeonato con 321 puntos, seguido por el ya subcampeón oficial, Romano Fenati, con 235 puntos. Canet (192 puntos) y Martín (171 puntos) se disputarán la tercera posición.

Jorge Martín ha sido el más rápido del fin de semana. Aunque se quedó a 220 milésimas de Marcos Ramírez en el FP1, el español ha dominado el resto de entrenamientos y jornadas que se le han puesto por delante. De este modo, marcó un registro de 1:39.209.

Los últimos ganadores de la categoría ligera en el circuito de Cheste han sido Brad Binder (2016), Miguel Oliveira (2015) y Jack Miller (2014).

La meteorología se ha mantenido estable a lo largo de todo el fin de semana con temperaturas cercanas a los 15ºC, tres o cuatro grados por encima de la del asfalto. Para este domingo se esperan condiciones favorables, con una temperatura ambiente de 15ºC y temperatura del asfalto de 14ºC.

El circuito de la Comunitat Valenciana Ricardo Tormo denota un diseño de influencia americana, en numerosas posiciones los espectadores cuentan con una visión de todo el trazado, que se localiza muy cerca de la población de Cheste. El trazado tiene una longitud de 4.000 metros y está compuesto por 14 curvas: 9 a izquierdas y 5 a derechas.

¡Buenos días a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión de la carrera del GP de Valencia en vivo y en directo online. La carrera tendrá lugar a partir de las 11:00 horas.