Jorge Martin cierra la temporada a lo grande

Jorge Martín en el GP de Valencia | Foto: Lucas ASDC

Grandísimo fin de fiesta en Valencia. Jorge Martín logró, a la novena pole, su primera victoria en el Mundial y consigue marcharse con un sabor de boca inmejorable y prepararse para el asalto al titulo de cara a la próxima temporada.

Tampoco pudo ser mejor el final de fiesta para los españoles, ya que acompañaron a Martin en el podio, el campeón del mundo de la categoría, Joan Mir, que finalizó segundo después de un incidente que le vio relegado a la vigésima posición, realizando una remontada extraordinaria, y Marco Ramirez que logra su segundo podio mundialista.

La salida fue más tranquila de lo habitual para ser Moto3, sin ningún incidente. Martín mantuvo la primera posición al paso por la primera curva e intentó abrir hueco, pero fue imposible.

Tanto Mir, como Rodrigo llegaron a su rueda y formaron un trío de cabeza muy interesante y peligroso para los perseguidores. Pero lejos de entenderse, no tardaron en empezar las hostilidades entre ellos, con pasadas al límite, y en la cuarta vuelta de carrera llegó el primer incidente de carrera. Rodrigo pasó a Martín en la primera curva pero entró algo colado y este se la devolvió. Y en la curva 8 llegó el momento clave de la carrera. Rodrigo se fue al suelo y Mir, que iba muy pegado a él, no tuvo más remedio que irse largo en la curva para evitarlo. Bajó hasta la vigésima plaza y la remontada parecía imposible, pero no para el flamante campeón de la categoría.

Con la caída de Rodrigo y la colada de Mir, Martín abrió un hueco de algo más de 2 segundos que ya hizo imposible para sus perseguidores llegar y no hizo más que administrar cuando la diferencia llegó a los seis segundos. Con la victoria ya decidida, quedaba por ver que pasaba en el grupo de atrás, formado por 10 pilotos , y que pasaba con la remontada de Mir. En los primeros puestos del grupo perseguidor siempre se encontraban Bastianini, Ramírez, Guevara, Fenati y Di Giannantonio,

El susto de la carrera llegó cuando en plena recta de meta, Di Giannantonio tocó la rueda trasera de Ramírez y se fue al suelo a 230 kilómetros por hora, con fortuna de que la moto que en el lado contrario de la pista y que nadie se fue contra él, ya que quedó tendido en medio de pista.

Con 10 vueltas para el final todavía, llegaba Mir al grupo perseguidor, y empezaba a adelantar rivales como si nada y, a 3 vueltas del final, se colocó ya en segunda posición. Conscientes de que Mir tenía mejor ritmo que todos, el más listo de la clase fue Ramírez que se pegó a él y abrieron unos metros que fueron suficientes para que ambos pilotos consiguieran su objetivo.

La victoria le permite a Martín marcharse al invierno con toda la confianza y prepararse para el asalto al título el año que viene. Mir subirá a la categoría de Moto2 donde tendrá que acoplarse, y Ramírez vivirá su segunda temporada en el Mundial, en busca de su primera victoria.

​Clasificación final de Moto3 GP de Valencia