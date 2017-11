Joan Mir: "Me he quejado un poco de Rodrigo, pero no le quiero reprochar nada"

Joan Mir en el podio del GP de la Comunitat Valenciana | Foto: Mirco Lazzari (Getty Images)

Joan Mir no pudo al final igualar a Rossi y sus once victorias por un incidente con Gabriel Rodrigo, del RBA BOE Racing, en la tercera vuelta, en la que se cayó y Mir tuvo que esquivarlo para no atropellarlo y que pasara algo más grave, yendo hacia la grava y perdiendo plazas hasta quedar décimo séptimo.

Seguramente, esta situación provocó la escapada en solitario del madrileño Jorge Martín y que Mir no pudiese llegar a pelear con él en los últimos compases de la carrera, aunque protagonizó la remontada de la temporada. "Podría haber estado con Martín, seguro. Haberle ganado no se puede decir, pero llegar y estar con él, sí", comentaba el mallorquín. "Lo hemos demostrado en la carrera, que íbamos pillándolo. Podía haber estado con él tranquilamente".

Esta es una de las cosas improvistas que pueden marcar un mundial, pero la suerte del mallorquín era que no se jugaba nada más que una simple victoria para igualar sus números a los de Rossi. "Al final Rodrigo ha hecho de las suyas. Me he quejado un poco de él, pero no le quiero reprochar nada. Va a tope, hace buenos resultados. Si lo intenta y se cae, pues es mi culpa por ponerme detrás y no pasarle antes", dice entendiendo la postura de Rodrigo.

Sobre la espectacular remontada que hizo apuntaba que se lo había pasado bien pero que "hubiese sido más fácil si Martín hubiese estado en el grupo". Mir añadía que probablemente él era el único que tenía un ritmo parecido al madrileño, pero que han dado un gran paso adelante aunque se haya escapado la undécima victoria.

Este Gran Premio de la Comunitat Valenciana será el último junto al Leopard Racing, ya que se muda de categoría, pasando a Moto2 para acompañar a Alex Márquez en su cuarto año en la categoría dentro de las estructuras del Estrella Galicia MarcVDS. "Ha sido muy bonito. Son tres años con el Leopard, con una familia muy buena y potente que hemos creado. Es muy difícil conseguirlo", decía al referirse al que a partir del lunes dejará de ser su equipo. "Miro que voy a Moto2 con uno de los mejores equipos sino el mejor y se me pasa el enfado". Aunque para ir a la categoría intermedia deberá hacer unos deberes antes. "Intentaré coger uno o dos kilos, no mucho, porque en Moto2 el peso influye. Me cuesta coger kilos", admitía, "dentro de unos años no será así".

Joan Mir tendrá la oportunidad de empezar a hacer migas con su nueva compañera de viaje el próximo jueves en el circuito de Jerez. "Cuatro días de test para ver como va. Hacer una pretemporada sólida y mejorando cada entreno. Este es mi objetivo".