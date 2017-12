Anuario VAVEL Moto3 2017: Darryn Binder, camino de su cuarta temporada en el Mundial

Google Plus

Fotografía: Red Bull KTM Ajo

El piloto sudafricano de 19 años nacido en Potchefstroom, participa en la categoría pequeña del Campeonato del Mundo de Motociclismo. Darryn Binder lleva compitiendo en Moto3 desde 2015, ese año era miembro del Outox Reset Drink Team y manejaba una Mahindra. En 2016 cambiaba de equipo y se iba al Platinum Bay Real Estate también a lomos de una Mahindra. En 2017 pudimos verle en el mismo equipo pero con un KTM. En 2018, el joven piloto ha decidido optar por la escudra del Red Bull KTM Ajo y vuelve a subirse a una KTM.

En lo referente a esta temporada que acaba de terminar hace poco más de un mes, Darry Binder ha registrado los siguientes datos:

En primer lugar y a diferencia de anteriores temporadas en la categoría pequeña mundialista, sólo ha efectuado 13 salidas de las 18 carreras del Campeonato. A partir de la segunda mitad de la temporada, el sudafricano no ha levantado cabeza. En el Gran Premio de Austria le sustituía Jaume Masiá por una lesión que le mantendría alejado de las citas mundialistas hasta el Gran Premio de Aragón. A pesar de que no tuvo ningún incidente en la gira asiática, la mala suerte volvía a hacer acto de presencia y no le permitía correr la última carrera del año, Valencia.

Darryn Binder se perdió el Gran Premio de Valencia, tras un accidente sufrido en el tercer entrenamiento libre en el cual se había lesionado los ligamentos del pulgar derecho y era declarado no apto para competir al día siguiente.

A pesar de esta mala segunda parte de la temporada, en la primera mitad de la temporada de 2017 el joven piloto sudafricano logró uno de sus mejores resultados en Moto3. En el Gran Premio de Italia (celebrado en el Circuito de Mugello) consiguió acabar cuarto. Resultado que consiguió en 2016 en el Gran Premio de Australia.

A continuación les ofrecemos un vídeo de la salvada más increíble de este año de Darryn Binder sucedida durante el Gran Premio de Francia en Le Mans:



Respecto al fichaje por el equipo Red Bull KTM Ajo, cabe destacar que el equipo del finlandés Aki Ajo tendrá al sudafricano Darryn Binder, hermano del campeón del mundo de Moto3 en 2016 en la misma escuadra (Brad Binder) como su único piloto en el Mundial de Moto3, este equipo, por tanto, no competirá con más pilotos en 2018 en la categoría mundialista pequeña.

El joven piloto que lucirá el dorsal 40 (como en todas las temporadas en Moto3) declaraba: "Estoy entusiasmado de unirme al equipo Red Bull KTM Ajo Moto3, que ya ha sido campeón del mundo varias veces. Tengo la sensación de que juntos podemos conseguir grandes resultados. El objetivo tiene que ser pelear por el título. Después de ver lo que ha hecho y está haciendo mi hermano con ellos, estoy seguro de que es posible. Este ha sido el motivo por el que he decidido unirme para el año próximo".

Darryn Binder durante el Gran Premio de España. | FOTO: Lucas ADSC VAVEL

Como es lógico, para Darryn su hermano es su referente a seguir. No sólo por sus lazos familiares sino porque además, Brad ha logrado proclamarse en 2016 campeón del mundo de Moto3 con el equipo con el que acaba de fichar él.

Pero si quiere parecerse a su hermano, tendrá que pulir la moto y adaptarse lo mejor posible a ella, aunque es un piloto joven ya cuenta con tres temporadas a su espalda para empezar a "saber desenvolverse en el Mundial". Sólo falta esperar a que arranque la temporada en Qatar para saber cómo le irá el año al piloto sudafricano.