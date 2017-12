Anuario VAVEL Moto3 2017: Marcos Ramírez, piloto revelación. | FOTO: Lucas ADSC VAVEL

Las cosas no le han ido nada mal a Marcos Ramírez en su primera temporada completa en el mundial de Moto3. El piloto de Conil de la Frontera ha completado este año en octava posición de la clasificación general, con un total de 123 puntos y después de haber conseguido dos podios. Además, Ramírez se ha mantenido muy regular durante las dieciocho carreras del campeonato, pelando en la mayor parte de ellas por los puestos de honor.

En la carrera inaugural del campeonato, el piloto andaluz terminó noveno, y aunque en las dos siguientes carreras (Argentina y Austin) perdió algunas posiciones, volvió a casa subiendo hasta la cuarta plaza, quedándose a las puertas del podio en Jerez. En las siguientes carreras, “Moscu” no bajó del top ten, su peor resultado en las cuatro citas siguientes fue un noveno puesto en el Gran Premio de Catalunya. Su rendimiento hacía presagiar que pronto conseguiría subirse al podio, y en Alemania, justo antes de las vacaciones de verano, Marcos Ramírez consiguió su primer podio mundialista, subiendo al tercer cajón.

Durante la segunda mitad, los resultados conseguidos por el piloto de Conil no fueron tan positivos como los de las nueve primeras carreras; aún así, consiguió puntuar en la mayor parte de las pruebas. En esta segunda parte, dejó de puntuar en tres carreras: en Gran Bretaña, por caída y en Australia y Malasia al terminar la prueba fuera de los puntos. Sin embargo, en Valencia Ramírez puso el broche de oro a su temporada con un nuevo podio.

Marcos Ramírez ha completado su primera temporada en octava posición. | FOTO: Lucas ADSC VAVEL

Primera mitad en el top ten

El mundial daba el pistoletazo de salida en Qatar. En el desierto, Marcos Ramírez terminó noveno, un buen resultado para encarar la temporada que recién acababa de empezar. En Argentina y Austin, las cosas no fueron tan bien como en la primera carrera. En su primera visita al circuito de Termas de Río Hondo, Ramírez terminó en decimotercera posición y en el Circuito de las Américas solo pudo ser decimosexto. Un paso atrás que le sirvió para coger impulso y volver a Europa con fuerza.

La primera carrera en suelo europeo fue también la primera en casa, y más aún para Marcos Ramírez. En Jerez, el piloto de Conil subió hasta la cuarta plaza, peleando hasta el final de la prueba por las posiciones de podio. El mismo resultado volvió a conseguir en Francia, dejando buenas sensaciones tras de sí. Una progresión que sería imparable, ya que “Moscu”, independientemente de la posición, terminó las siguientes carreras siempre en el top ten y peleando con los pilotos de cabeza.

En Mugello, el andaluz tuvo que conformarse con la novena plaza; sin embargo, en Catalunya y Assen volvió a subir hasta la sexta. En todas las carreras había tenido opción de luchar por el podio y aún no lo había conseguido, pero el potencial que Marcos Ramírez había demostrado hasta el momento hacía presagiar que pronto llegaría. Y finalmente, Ramírez subió al tercer escalón del podio en Alemania, justo antes del parón veraniego. Un tercer puesto que ayudaba a encarar la segunda mitad de campeonato con un extra de motivación.

El piloto de Conil consiguió su primer podio en Alemania. | FOTO: Lucas ADSC VAVEL

Primeros "ceros" y un nuevo podio

Sin embargo, la segunda mitad de temporada no fue tan buena como la primera. En la República Checa, Ramírez fue séptimo en carrera. En la siguiente cita, en el Red Bull Ring austríaco, se quedó fuera del top ten por primera vez desde Austin y cruzó la línea de meta en duodécima posición. Los resultados no mejoraron en Gran Bretaña, donde se fue al suelo y solo pudo completar doce vueltas. En San Marino, volvía a repetir en 12º posición y en la última carrera en casa, el Gran Premio de Aragón antes de la gira asiática, “Moscu” fue séptimo.

La gira asiática no fue muy bien para el andaluz. En Japón y Australia, los pilotos del mundial sufrieron unas condiciones meteorológicas adversas, que hicieron muy complicadas las carreras. En la tierra del sol naciente, Marcos Ramírez fue decimocuarto y en Phillip Island, tras una caída, bajo hasta la vigésima primera plaza en la clasificación de carrera. En Malasia mejoró algo sus resultados, pero terminó la carrera en decimoséptima posición. De vuelta a Europa, en la última carrera del año en Valencia, Ramírez se quitaba el mal sabor de boca de las últimas citas y terminaba el año con un nuevo podio, repitiendo en tercera posición.

Lo mejor: primer podio mundialista

En su primera temporada completa en Moto 3, Marcos Ramírez ha tenido momentos buenos y momentos malos. Entre los primeros, destaca su primer podio mundialista, el tercer puesto que consiguió en Alemania. Fue una carrera en la que el piloto de Conil estuvo luchando por las posiciones de podio con varios pilotos, incluso llegó a liderar la carrera. No es de extrañar que, al finalizar, se mostrase muy contento por el resultado que acababa de conseguir. “Ha sido fenomenal, sabía que tenía ritmo y fuerza para luchar. He estado segundo e, incluso, unas vueltas liderando. Al final he preferido asegurar y hacer podio porque éramos un único grupo de tres y no quería arriesgar e irme al suelo”, afirmó tras la carrera.

La peor racha de Marcos Ramírez esta temporada en cuanto a resultados ha sido la gira asiática. En Japón y Australia las condiciones no acompañaban y Sepang siempre es un circuito complicado. En ninguna de las tres pruebas consiguió puntuar, bajando del decimocuarto puesto conseguido en Japón, a ser vigésimo primero en la clasificación de carrera en Australia, después de un accidente con Jorge Martín que terminó con el piloto de Conil en el suelo. En Malasia tampoco pudo puntuar, pero al menos terminó la carrera en decimoséptimo lugar.

La gira asiática no fue del todo bien para Marcos Ramírez. | FOTO: Lucas ADSC VAVEL

Su talento, clave

Marcos Ramírez ha demostrado durante toda esta temporada que talento le sobra. La Mahindra que pilotaba la temporada pasada ha sido sustituida por una KTM mundialista, y con sus resultados ha demostrado que no le ha supuesto un gran problema. Además, Ramírez es un piloto muy rápido; prueba de ello son todas las vueltas que ha acumulado luchando con los pilotos de cabeza, los que partían como favoritos, durante esta temporada y los dos podios que ya tiene en su palmarés en el Mundial de Moto 3.

Durante esta temporada, Marcos Ramírez ha compartido box con Darryn Binder, hermano de Brad Binder. El sudafricano no ha conseguido tan buenos resultados como su compañero de equipo. De hecho, se ha perdido cuatro carreras esta temporada, concretamente los grandes premios de la República Checa, Austria, Gran Bretaña y San Marino. Ha terminado el campeonato en decimonovena posición, y su mejor resultado ha sido el cuarto puesto que consiguió en el Gran Premio de Italia.

La primera temporada completa de Marcos Ramírez en la categoría pequeña del mundial ha sido muy positiva. A la luz de los resultados que ha conseguido durante este 2017 no sería de extrañar que durante la próxima temporada el piloto de Conil de la Frontera fuese uno de los pilotos a batir, incluso, por qué no, candidato al título de Moto 3.