Anuario VAVEL Moto3 2017: Joan Mir, el joven prodigio

Foto: Leopard Racing

Joan Mir ha cosechado grandes resultados durante este 2017, en números ha conseguido 10 victorias y 3 podios, lo que forman 13 podios en total. En esta temporada ha obtenido una pole position y 7 primeras filas, ya que Jorge Martín es el que ha demostrado ser el más rápido de la categoría con 9 poles. Se proclamó campeón en Australia -aprovechando su segunda bola de partido- por todo lo alto: ganando también la carrera.

Temporada regular en su totalidad

La cita catarí daba apertura a la temporada 2017, y Joan la empezó con buen pie ganando la carrera. En Argentina siguió su línea de victoria, pero en Austin clasificó octavo. En Jerez, una carrera de locura, consiguió salvar los muebles y subirse al tercer cajón del podio. Le Mans hizo que el mallorquín volviera a su normalidad y ganara. De nuevo cayó, esta vez hasta la séptima plaza en Italia, también una carrera de locura en la categoría pequeña. En Catalunya ganó literalmente en la última vuelta, adelantando a Martín en la chicane del último parcial de Montmeló.

Llegando a la catedral del norte en los Países Bajos, fue noveno. En cambio, ganó en tres carreras consecutivas: Alemania, República Checa y Austria. En Gran Bretaña pudo cosechar un top cinco y en la lluvia de Misano obtuvo un buen segundo puesto en aquella carrera de supervivencia bajo la lluvia. En Aragón volvió a ganar en casa.

En la gira asiática empezaron las ocasiones de ser campeón, y en Japón tuvo la primera, pero las grandes dificultades que tuvo Joan hicieron que clasificara en decimoséptima posición. Por otro lado, en Australia, la que fue su segunda bola de partido para ganar, la aprovechó ganando la cita de Philipp Island y desde ahí ya era matemáticamente campeón del mundo. En Malasia certificó su primera y única pole de la temporada y en Valencia finalizó la temporada siendo segundo.

Todo campeón tiene momentos agridulces

En Japón los nervios de la primera posibilidad de proclamarse campeón le pudieron, y cruzó meta en decimoséptima posición, pero todavía no estaba todo perdido: en Australia tendría la segunda oportunidad para coronarse. “No me sentí nunca cómodo con la moto, y me sentí más tenso de lo normal: solo en la tercera práctica libre era capaz de rodar como quería. Me habría gustado hacer una carrera diferente y divertirme, pero con el neumático tuve varios sustos”, aseguraba el piloto de Palma de Mallorca después de las dificultades en Motegi.

“Siempre he soñado con esto. Haberlo logrado es increíble. Soy campeón del mundo, es increíble" Sin dudarlo, el mejor momento de su temporada y probablemente de su vida hasta la fecha fue el Gran Premio de Australia, en el que ganó la carrera y también el título mundial de Moto3 diferenciado a 70 puntos de su rival Romano Fenati.

La clave principal de Joan Mir este año ha sido trabajar su peso, ya que con su altura, su cuerpo no podía adaptarse a la perfección a la Moto3. Para ello ha tenido que controlar sobre todo la dieta y el trabajo en el gimnasio, y así ha conseguido llegar a su meta.

Joan Mir con el muro de Motorland de fondo | Foto: Lucas ADSC (VAVEL)

La cualidad a destacar en el joven piloto mallorquín es la capacidad que posee para realizar maravillosas remontadas como en el caso de Valencia, cuando tuvo un susto al ver que Gabri Rodrigo, situado delante suya, se caía y se vio obligado a hacer un recto para no caer con él. Esto le hizo bajar hacia la mitad de la tabla, pero recortaba segundo por vuelta hasta que se subió al segundo cajón del podio. Es algo muy admirable por su parte, ya que como se ha citado anteriormente, es un piloto alto y es algo que complica los adelantamientos.

Joan Mir ha pilotado una Honda NSF250RW 2017. Es monocilíndrica, 4 tiempos con una transmisión por cadenas con cambio extraíble modificable en todas sus marchas. Tiene una capacidad de 10 litros en el depósito y suspensiones Öhlins, como la gran mayoría de motos en la categoría, que también comparten los neumáticos Dunlop (compuestos blandos, medios y duros). En cuanto al chásis se compone de una doble viga de aluminio y las llantas son en OZ en magnesio forjado. Respecto a frenos, los delanteros se componen de un doble disco mientras los traseros son monodisco. Toda composición entre el peso de la moto sumándole el del piloto no pueden superar los 149kg por reglamento.

Joan Mir en el GP de Valencia | Foto: Lucas ADSC (VAVEL)

Ha compartido equipo y moto con el belga Livio Loi, que el año que viene seguirá en Moto3 pero con un cambio de escuadra hacia el Reale Avintia Team Stylobike. Esta temporada el belga ha sido capaz de clasificar en todas las carreras, pero su peor resultado ha sido ser vigésimo séptimo. A su vez, el mejor fue subirse al podio de Australia en segunda posición.

El año que viene Joan correrá en la categoría intermedia como compañero de Álex Márquez en el Estrella Galicia 0,0 Marc VDS con una Kalex. El mallorquín ya probó su nueva moto en los test invernales de Jerez y estuvo contento con los resultados, pero todavía tenía que subirse varias veces más para lograr adaptarse y conocerla mejor. Los siguientes test programados para Moto2 serán en Valencia del 6 al 8 de febrero y allí Joan podrá probar de nuevo su moto en el Circuito Ricardo Tormo de Cheste.