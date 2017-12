Anuario VAVEL Moto3 2017: Andrea Migno, irregular con futuro

Google Plus

Fotomontaje: María Rodríguez (VAVEL)

Andrea Migno ha completado un año como una montaña rusa, en algunas carreras podía acabar en top diez y en otras en mitad de la tabla, algo que la campaña próxima deberá mejorar para estar en posiciones delanteras al menos en top cinco. A pesar de la irregularidad, pudo coronarse por primera vez en su vida en su GP de casa: el de Italia en Mugello.

Gira a gira

En la primera carrera del año, en Catar, pudo registrar un buen resultado siendo sexto; girando ya en América, fue quinto en territorio argentino pero a pesar de estas buenas cosechas, en Austin cayó hasta la duodécima posición.

El mundial aterrizaba en Europa y para Andrea todo fue ir sobre ruedas -literalmente- ya que en Jerez fue sexto, en Francia octavo y en Italia llegó el sueño de cualquier piloto: la primera victoria mundialista y además la única victoria que ha conseguido la fábrica austríaca de KTM. En Cataluña siguió estando entre los diez primeros siendo octavo.

A partir de aquí, el piloto de la academia de Valentino Rossi atravesó varios baches. Clasificó decimocuarto en Assen, decimosexto en Alemania, undécimo en la República Checa y así llegó su peor resultado de la temporada en Austria: vigesimoprimero. Consiguió levantar cabeza en Gran Bretaña cuando cruzó meta en octava plaza. Prosiguió su línea en la otra cita en su tierra, San Marino, donde fue noveno. Acabando las rondas europeas, fue undécimo en Aragón.

La gira asiática tuvo parte negativa y a su vez positiva, porque en Japón y Australia fue decimotercero y decimocuarto respectivamente, pero luego remontó en Malasia siendo sexto. Finalmente, en Valencia se quedó a una plaza de puntuar siendo decimosexto.

Victoria en Mugello y vigesimoprimero en Austria, cara y cruz

El piloto italiano pudo ser profeta de su tierra en la categoría pequeña el domingo de carreras del Gran Premio de Italia en el Circuito de Mugello. Además de ser piloto local y ganarse el corazón de la afición, fue la primera KTM de la carrera y la única victoria que ha conseguido la marca austríaca en esta temporada. “Ganar en Italia es la mejor sensación que he tenido nunca. Estoy muy feliz porque el fin de semana empezó bien pero tuve algunas dificultades. En el warm up cambiamos algunas cosas y me sentí bien, mejor que los otros días, así que pensé que podía intentarlo para la carrera, aunque nunca es fácil en Moto3. En las última vueltas estaba en una buena posición para intentar hacer podio, confié en mí y en el equipo, y en la última vuelta intenté dar mi máximo porque estaba primero y conseguí ganar”, así se sintió Andrea Migno en su GP de casa que consiguió conquistar.

Superar la franja del veinte ha sido su resultado más negativo este año, ya que ha podido completar absolutamente todas las carreras, algo positivo en cierto punto. “Para tratar de irme, tomé demasiados riesgos y desafortunadamente cometí un error. No tengo el 100% de la confianza delante, pero hasta aquel momento era capaz de gestionar la moto de la mejor forma”, declaraba Andrea acerca de su carrera en Spielberg.

Andrea Migno en el GP de Valencia | Foto: Lucas ADSC (VAVEL)

Andrea Migno no destaca mucho en la parrilla de Moto3, pero a pesar de ello, tiene habilidades destacables como la soltura con la KTM, algo que pocos pilotos logran conseguir ya que no son tantos pilotos KTM que consiguen estar en posiciones delanteras, y él ha sido el único en llevar a la marca austríaca hasta la cima del podio. Además de ello, es un piloto no muy alto que puede tener más manejo a la hora de conducir la moto de la categoría pequeña.

Su moto: una de las 10 KTM de la parrilla de Moto3

La KTM es una moto que se caracteriza por un motor monocilíndrico de 250cc 4 tiempos y doble tubo de escape. Respecto al chasis, algo destacable en estas motos, es multitubular. Tiene un freno delantero de doble disco ventilado con bomba y pinzas de freno Brembo, mientras que el trasero es un solo disco ventilado también con bomba y pinza de freno Brembo. En las suspensiones tiene una horquilla invertida WP y ambos neumáticos son Dunlop.

Andrea Migno en el GP de España | Foto: Lucas ADSC (VAVEL)

Nicolo Bulega, subidas y bajadas

Su compañero de equipo este año ha sido Nicolo Bulega, que también ha tenido una temporada algo irregular. Su mejor resultado fue en el GP de Alemania en el que fue cuarto, y por otro lado, el peor resultado fue en Brno siendo vigésimo tercero y en Malasia donde no clasificó. Desgraciadamente en Valencia cayó junto con Niccolò Antonelli y se partió su tobillo derecho, lo que hizo que se perdiera la última cita del año. El año que viene seguirá en el Sky Racing Team VR46 teniendo como nuevo compañero a Dennis Foggia.

El futuro de Andrea Migno continuará en el Ángel Nieto Team compartiendo garaje con Albert Arenas que repetirá en el equipo de Jorge Martínez Aspar y pilotando la misma moto que tenía en el Sky. Se prevé que sus objetivos de cara al año que viene serán rodar por las posiciones cabeceras como hizo en algunas ocasiones esta temporada y llevar a KTM a lo más alto en más de una ocasión.