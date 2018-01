Jaume Masiá: "Ser rookie del año estaría súper bien" | Foto: Lucas ADSC - VAVEL

Jaume Masiá afronta este año su primera temporada en el Campeonato del Mundo de Moto3, tras la carrera del Gran Premio de Austria, donde sorprendió a todos los aficionados con su noveno puesto. Poco después se hizo público su salto a la categoría pequeña del mundial, a la que el piloto de Algemesí llega este año como debutante en el equipo Bester Capital Dubai y competirá sobre una KTM.

A pesar de que tendrá muchos ojos pendientes de él, Masiá no se siente presionado. “Sinceramente, no siento ninguna presión, es algo que he ido persiguiendo. Es una gran oportunidad que me he ganado gracias al trabajo duro. Espero no desaprovecharla tampoco”, ha afirmado el joven piloto español.

De cara a la próxima temporada, que comenzará en el mes de marzo, Masiá se pone como objetivo terminar en los puntos en todas las carreras. Además, como resultado global para el campeonato, el valenciano peleará por ser el rookie del año. “Estar en el top 15 en todas las carreras, incluyendo los circuitos que no me conozco. Creo que es un objetivo bastante real y alcanzable y bastante ambicioso”, ha afirmado. “Ser rookie del año estaría súper bien. Sería espectacular acabar entre el 8º y el 10º”.

Sin embargo, no se ve subiendo al podio esta temporada. Para Masiá es demasiado hablar de esto, aunque reconoce habrá carreras en las que podrá destacar. “Haré unas carreras muy buenas en las que podré destacar. Serán ocasiones en las que me adapte bien al circuito”, comenta. En relación con los circuitos, ha confesado que aún no tiene ninguno favorito. “Aragón y Austria me gustaron bastante, pero me quedan muchos por conocer”.

Jaume Masiá durante el Gran Premio de Aragón | Foto: Lucas ADSC - VAVEL

Dar el salto a una categoría diferente siempre es complicado, y más cuando se trata de dar el salto al Mundial de Moto3. Aunque Jaume Masiá confía en no tener demasiados problemas de adaptación también sabe que llegarán carreras que serán más complicadas que el resto. “Las carreras en agua serán complicadas, las que tenemos que acabar, pero creo que no tendré ninguna dificultad excesiva”, ha declarado el piloto.

Además, el piloto de Algemesí está muy contento con su equipo, y confía en que tendrá un gran apoyo para esas carreras más complicadas. “Desde el primer día que los conocí, el equipo me acogió muy bien, tuve muy buen feeling con mis mecánicos. Sé que tendré un muy buen apoyo”, confiesa.

La primera parada de Jaume Masiá serán los primeros test oficiales de Moto3, que tendrán lugar entre los días 6 y 8 de febrero en el Circuito Ricardo Tormo de Valencia.